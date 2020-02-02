EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  1624  45
Все про:Киев (18523) Кличко (2787) Джулиани (98) Ермак Андрей (79)

 Кличко один из хороших парней, - Джулиани замолвил слово за мэра Киева на встрече с Ермаком

Адвокат президента США Руди Джулиани во время встречи с помощником Президента Украины Андреем Ермаком в августе 2019 года в Мадриде заступился за мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом пишет New York Times, передает Цензор.НЕТ.

"Обсуждая возможность встречи в Белом доме с президентом Украины, адвокат президента Трампа попросил сохранить должность для городского головы Киева", - говорится в материале.

В интервью изданию Джулиани признал, что 2 августа в Мадриде обсуждал работу Кличко на встрече с Андреем Ермаком.

"Я сказал: не знаю, я не в курсе событий, но, похоже, он один из хороших парней. И я сейчас выступаю как личный друг, а не как представитель власти или что-либо", - отметил Джулиани.

Читайте также: Власть готова к критике, если это не оскорбления, - Ермак

Как отмечается, Джулиани и Кличко - хорошие друзья. В прошлом мэр Киева также был клиентом американского адвоката.

Сам Ермак также признал, что они с Джулиани обсуждали будущее Кличко.

"Джулиани спросил, какая мое мнение о мэре Виталии Кличко. Он сразу же подчеркнул, что я не должен рассматривать его вопрос как попытку повлиять на меня", - заявил Ермак в комментарии NYT.

Помощник Президента сказал, что он ответил Джулиани, что давно знает Кличко и что он пользуется поддержкой у киевлян.

Читайте также: Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана из-за увольнения

Напомним, 24 июля 2019 года Кабинет министров получил письмо от Офиса Президента с просьбой направить представление об увольнении Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

4 сентября Кабинет министров согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА.

После этого Кличко подал иск к Кабинету министров Украины и главе правительства Алексею Гончаруку с просьбой признать противоправными действия КМУ относительно внесения президенту представления от 4 сентября об освобождении его от должности председателя КГГА в связи с истечением срока полномочий главы государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3173288
 
 
 Топ комментарии
 
якщо брати в доларовому еквіваленті, то він значно розумніший за тебе.
 показать весь комментарий
 
Бубочка теж хароший парень.(В.В. Хуйло)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Но тупой и воровитый.
 показать весь комментарий
 
 
якщо брати в доларовому еквіваленті, то він значно розумніший за тебе.
 показать весь комментарий
 
 
А як що в шекелях??? То він "розумніше" за кого????
 показать весь комментарий
 
хорошо научится бюджеты пилить хороший парень)
 показать весь комментарий
 
 
Ты даже сам себе лэкаешь,зебил.Как кива в Раде сам себе.Не стыдно?)
 показать весь комментарий
 
 
Йому дужже сподобався свій коментар, ось і лайкнув.
 показать весь комментарий
 
 
не как представитель власти или что-либо
 показать весь комментарий
 
 
Фирташ сказал, когда Петр Алексеич "не оправдал доверия, осталися от П....,-лишь только пух и перия!"(вольный перевод частушки , которую распевал сов,етский народ после расстрела Берии. Вариант 2- Клычко много вкладывает в развитие инфраструктуры в США. Откуда деньги?
 показать весь комментарий
 
 
Если что, то он только за один бой заоабатывал несколько лямов баксов, а боев он провел десятки. Еще будут вопросы по источникам денег или только завистливая желчь к успешному человеку?
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю, что у ЖулиВани и пШокин хороший парень .... и чего-же с ними хорошими делать, и сколько их ещё?
 показать весь комментарий
 
 
Оооо... промоушен аля трампа..
Мs Klitschkoooooo!!!!!!!!!!!!!!!!! фу туе надзоу мети..
Так бабло у виразі "капусти" не має затихів....
Чман вара узел!!!!!
 показать весь комментарий
 
Это было заметно. Мгновенно прекратились в СМИ даже упоминания о смене мэра и несостоятельности Кличко. Вот, что Джулиани Животворящий делает! Кличко один из хороших парней, - Джулиани замолвил слово за мэра Киева на встрече с Ермаком - Цензор.НЕТ 5757
 показать весь комментарий
 
 
Да не Джулиани... А БАКС "Животворящий"... Кличко один из хороших парней, - Джулиани замолвил слово за мэра Киева на встрече с Ермаком - Цензор.НЕТ 8635
 показать весь комментарий
 
 
И больше никаких взаимных обвинений нет. Как нет и результатов аудитов деятельности КГГА за 5 лет, которые инициировали обе стороны.

Порешали парни между собой.
 показать весь комментарий
 
 
Можете представить сколько денег педалика и его своры помоги за 5 лет отмыть на Западе всякие там джулиани и байдены, и хорошо на этом запокаваться. И ермаку намеклули обозвав хорошим парнем буквально авансом. Вся эта шобла окучивает бывший СССР наверное ещё со времён рейгана.
 показать весь комментарий
 
 
До сих пор ностальгируешь по совку? Был бы на месте трампа Рейган, кацапы после захвата Крыма умылись бы кровью.
 показать весь комментарий
 
 
А "хороший парень" понял, что он хороший?
 показать весь комментарий
 
 
Ну не сразу, сначала намеревался разбить Джулиани нос за это. Потом ему объяснили, что всё нормально-это похвала. Виталий обрадовался.
 показать весь комментарий
 
 
Хороший парень это не профессия. Да и какой он там ,хороший...
 показать весь комментарий
 
 
Как отмечается, Джулиани и Кличко - хорошие друзья. В прошлом мэр Киева также был клиентом американского адвоката.

В далёком прошлом? Когда с братом Вовой рэкетирил по Киеву?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"один из хороших."-шо тоже еврей?
Читал за Кличко,тоже из обрезных.
 показать весь комментарий
 
Я про тебя читал, что ты из отрезанных. Охотно верю всему, что пишут.
 показать весь комментарий
 
 
Я больше скажу(могут заблокировать):
Кравчук-Блюм,Громыко-Кац,Брежнев-Ганопольский,Горбачев-Гардер,Ельцин-Эльцэн,ну ит.д.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Кличко в русской мафии потому что! Джулиани и Трамп друзья Сема Кислина, который в русской мафии и сам этого не скрывает! А Джулиани Сэму Кислину дал почетного гражданина Нью-Йорка. А Кличко еще в 90-х светился с криминальным авторитетом Рыбкой. Брат Кличко кум недавно стал Медведчука и связь к Путину родственная идет теперь. А Путин в русской мафии и все олигархи РФ в русской мафии. Русская мафия не имеет границ и они во всем мире стоят выше политиков даже и спецслужб потому что те им подчиняются!
 показать весь комментарий
 
Хорош из кремлевского карлика Саурона лепить. Мозгами он не вышел, чтоб контролировать всю мафию Мира.
 показать весь комментарий
 
 
Что-то и про результаты аудитов Гончарука и Кличка забыли все...

А крику было!
 показать весь комментарий
 
 
А між Кличком та Пальчевським (або-або), кого би вибрав?
 показать весь комментарий
 
Хороший парень - это не значит хороший хозяйственник
 показать весь комментарий
 
Новина вселяє оптимізм. Клоуни з першого дня завзято рванулись до столичного бюджету, але вистачило одного єдиного слова адвоката Трампа раднику Зеленського щоб присадити апетити зелохів.
 показать весь комментарий
 
 
Не нарыли на меня, взялись за подчиненных, - Кличко обвинил СБУ в манипуляциях 12.11.19 . СБУ- это юрист "Квартала" Коломойского Баканов .Квартал много лет тужится выставить Кличко не умеющим связать двух слов тупарём. Это при том что Кличко свободно владеет английским и немецким- на фоне шибздика, за бугром несущего разную хрень на плохом украинском. А тужится потому что бюджет Киева-лакомый кусочек для Коломойского, 57 млрд."Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх