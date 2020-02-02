 Кличко один из хороших парней, - Джулиани замолвил слово за мэра Киева на встрече с Ермаком

Об этом пишет New York Times, передает Цензор.НЕТ.

"Обсуждая возможность встречи в Белом доме с президентом Украины, адвокат президента Трампа попросил сохранить должность для городского головы Киева", - говорится в материале.

В интервью изданию Джулиани признал, что 2 августа в Мадриде обсуждал работу Кличко на встрече с Андреем Ермаком.

"Я сказал: не знаю, я не в курсе событий, но, похоже, он один из хороших парней. И я сейчас выступаю как личный друг, а не как представитель власти или что-либо", - отметил Джулиани.

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Как отмечается, Джулиани и Кличко - хорошие друзья. В прошлом мэр Киева также был клиентом американского адвоката.

Сам Ермак также признал, что они с Джулиани обсуждали будущее Кличко.

"Джулиани спросил, какая мое мнение о мэре Виталии Кличко. Он сразу же подчеркнул, что я не должен рассматривать его вопрос как попытку повлиять на меня", - заявил Ермак в комментарии NYT.

Помощник Президента сказал, что он ответил Джулиани, что давно знает Кличко и что он пользуется поддержкой у киевлян.

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Напомним, 24 июля 2019 года Кабинет министров получил письмо от Офиса Президента с просьбой направить представление об увольнении Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

4 сентября Кабинет министров согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА.

После этого Кличко подал иск к Кабинету министров Украины и главе правительства Алексею Гончаруку с просьбой признать противоправными действия КМУ относительно внесения президенту представления от 4 сентября об освобождении его от должности председателя КГГА в связи с истечением срока полномочий главы государства.