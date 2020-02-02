 С начала суток - 6 обстрелов, потерь нет, - Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

С начала суток и по состоянию на 12:00 в районе проведения ООС зафиксирования 6 обстрелов, отметили в Минобороны.

"При этом оккупанты уже успели применили запрещенное оружие. Речь идет о минометных системах 82-го калибра, из которых сегодня утром противник обстрелял наши оборонительные укрепления у н.п. Луганское и Крымское", — сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Боевой медик получила смертельные ранения, попав под вражеский обстрел во время доставки медикаментов на позицию ОС, - пресс-центр. ФОТО

По подсчетом штаба ООС, с начала суток оккупанты потратили 22 мины этого калибра и совершили около тридцати выстрелов из гранатометов.

Также в районе Крымского оккупанты открыли огонь по боевой машины пехоты, совершив пять выстрелов.

"Тем не менее, военнослужащие из состава Объединенных сил надежно контролируют противника по всей линии соприкосновения, в готовности к любым действиям оккупантов", — отметили в Минобороны.

Читайте на Цензор.НЕТ: На вооружение ВСУ приняты термобарические гранаты РГО-27. ФОТО