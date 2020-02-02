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Все про:Минобороны (6258) обстрел (8656) операция Объединенных сил (2042)

 С начала суток - 6 обстрелов, потерь нет, - Минобороны

Оккупанты обстреливают защитников Украины из минометных систем 82-го калибра и гранатометов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

С начала суток и по состоянию на 12:00 в районе проведения ООС зафиксирования 6 обстрелов, отметили в Минобороны.

"При этом оккупанты уже успели применили запрещенное оружие. Речь идет о минометных системах 82-го калибра, из которых сегодня утром противник обстрелял наши оборонительные укрепления у н.п. Луганское и Крымское", — сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Боевой медик получила смертельные ранения, попав под вражеский обстрел во время доставки медикаментов на позицию ОС, - пресс-центр. ФОТО

По подсчетом штаба ООС, с начала суток оккупанты потратили 22 мины этого калибра и совершили около тридцати выстрелов из гранатометов.

Также в районе Крымского оккупанты открыли огонь по боевой машины пехоты, совершив пять выстрелов.

"Тем не менее, военнослужащие из состава Объединенных сил надежно контролируют противника по всей линии соприкосновения, в готовности к любым действиям оккупантов", — отметили в Минобороны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173286
 
 
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военнослужащие из состава Объединенных сил надежно контролируют противника по всей линии соприкосновения, в готовности к любым действиям оккупантов Источник: https://censor.net.ua/n3173286
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а опстрєл - це не дєйствія??? І в чьом готовность? Спрятацца?
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слава нашему главнокомандующему! который своей грудью на передовой защищает наших ребят!
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Сподіваюсь, що третя сила щось таки і зробила цім клятим рогатим окупантам!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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