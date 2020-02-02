 Погибших от коронавируса в мире уже 305, заразившихся - 14 568, в Украине вируса нет, - Минздрав

Данные обнародованы на сайте Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 2 февраля 2020, в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), в том числе 305 смертельных случаев. Подтверждено 155 случаев завоза нового коронавируса за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции)", - сказано в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что в УКраине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции.
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Оперативный штаб Минздрава проведет сегодня заседание по обсуждению проекта Национального плана противоэпидемических мер реагирования на распространение случаев инфекционных болезней, вызванных новым коронавирусом (2019-nCoV).
"Напоминаем, что специфического лечения коронавируса 2019-nCoV не существует. Для профилактики заболевания следует соблюдать стандартные рекомендации:
- часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
- во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком. Избегайте тесного контакта со всеми, у кого есть лихорадка и кашель;
- если у вас повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему предшествующую историю путешествий;
- не употребляйте в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения", — добавили в Минздраве.
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Враховуючи рівень "нашої" медицини цей % буде явно більшим аніж 3% бо неможливо порівнювати рівень технологічного та медичного обладнання, що є у Китаї та у нас.
1 - Є країни з гарною медициною.
2 - Є країни з поганою медициною
3 - І є українська медицина...
Но, если появится, то......
У нас тут свой. Из 50 миллионов уже 13 выкосил.
Даже если и будет то могут и не заметить на фоне прочих проблем уносящих миллионы жизней ежегодно.
Мы тоже уже по многим параметрам - "Африка" и даже хуже. У нас без всяких пандемий население сократилось на 15млн за последние 20 лет.
Природа понятно исправит эту ошибку. Деграданты вымрут и будут заменены на тех, кто способен. Тех же негров, индусов, арабов. Данный процесс в Европе уже принял необратимые формы. Особенно это заметно во Франции.
Проблему можно ослабить развитием сервисов, где можно оставить ребенка для временного проживания-обучения. Что-то типа закрытых школ. У родителей будет возможность паралельно делать карьеру.
С религиозными догматами тоже пора завязывать особенно в Украине.
А вообще проблема большая и комплексная. Одной мерой ее не решить и одним абзацем не описать
М: скажу є - проситимуть позичити, скажу нема - який же ти хазяїн шо СПІДу не маєш?
- Йє, але тільки для себе
Вот что делает телевизор животворящий...
если что в Украине, "минздрав" абсолютно бессилен, медицину разваливали последние 3 десятилетия, с каждым годом все хуже))..
в минздраве этом - абсолютные дилетанты, еще что то рассказывают, создают видимость работы))
https://www.youtube.com/watch?v=oEwbHhp6LUY&t=616s
меньше вірте цензор нет,в разную парашу.
а это видео строительства госпиталя в Ухани
Прилетевших из Китая никто не поместил на карантин.
Этот вирус уже свободно гуляет и будет гулять "инкогнито", пока не начнут умирать люди.
Эта власть никогда не признает свою импотентность в решении чрезвычайных ситуаций.
Будет врать обо всем и всегда.
Тільки не питайте звідки я це знаю.
..в 2012 году - возник еще один респираторный синдром, также связанный с коронавирусом, его биологическим источником были верблюды. Тогда при лечении вируса, добавил академик, также применялся рибавирин, однако он снова не показал своей эффективности.
По словам Чучалина, с позиции медицины, основанной на доказательствах, сегодня нет данных по эффективности антивирусных препаратов при такой инфекции, как коронавирус.
Чучалин также указал на то, что на сегодняшний день у медиков нет данных об эффективности препаратов, содержащих антибиотики и глюкокортикоиды, при лечении коронавируса. «На международных консилиумах мы пришли к консенсусу - это неэффективные методы лечения. Более того, стероиды не рекомендуется назначать», - сказал он. Чучалин отметил, что коронавирус опасен развитием синдрома острой дыхательной недостаточности (так называемого кислородного голодания), а на осложненной стадии заболевания человек нуждается в первую очередь в грамотной респираторной терапии. «Лекарство, которое может оказаться предельно эффективным при коронавирусной инфекции, отсутствует. Это официальная позиция экспертов ВОЗ», - заключил он.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/02/02/2020/5e35970d9a7947526659e78b?from=newsfeed
Тодуров:
До десятка клінік мають апарати ЕКМО.
У Києві-3.
По 1-му апарату на клініку.
ВСЕ.
нам говорят, что эта дрянь сдохнет по дороге.
так никто еще не знает с чем мы имеем дело.
напомнило черный юмор - прогресс сделал розетки недоступными большинству детей.
гибнут самые одаренные.