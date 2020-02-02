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  2017  71
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 Погибших от коронавируса в мире уже 305, заразившихся - 14 568, в Украине вируса нет, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновленную информацию о распространении в мире коронавируса из Китая.

Данные обнародованы на сайте Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 2 февраля 2020, в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), в том числе 305 смертельных случаев. Подтверждено 155 случаев завоза нового коронавируса за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции)", - сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что в УКраине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Сейчас конец недели, многие врачи не работают, - китаец, у которого в РФ якобы нашли коронавирус, рассказал о лечении. ВИДЕО

Оперативный штаб Минздрава проведет сегодня заседание по обсуждению проекта Национального плана противоэпидемических мер реагирования на распространение случаев инфекционных болезней, вызванных новым коронавирусом (2019-nCoV).

"Напоминаем, что специфического лечения коронавируса 2019-nCoV не существует. Для профилактики заболевания следует соблюдать стандартные рекомендации:

- часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

- во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком. Избегайте тесного контакта со всеми, у кого есть лихорадка и кашель;

- если у вас повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему предшествующую историю путешествий;

- не употребляйте в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения", — добавили в Минздраве.

Также на Цензор.НЕТ: В Ухани закончили возведение первого госпиталя для больных коронавирусом. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3173285
 
 
 Топ комментарии
 
Звичайно, що ніт! А ще у зубожілих грошей нема, щоб лікуватись, та ще й собаки-безхатченкі всі кудись поховалися, наче останні новини читають. Чують собачі морди, що щось прогнило у нашому королівстві.
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У Вас даже тестов нет как Вы можете говорить Погибших от коронавируса в мире уже 305, заразившихся - 14 568, в Украине вируса нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1762
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Совет форумчанПравила форума
 
Навіть якщо смертність складає не 10 і не 5%, а лише 3%, а це вже підтверджена цифра то при епідемії, а вона нажальне відворотня в Україні може загинути близько 1 млн. осіб.

Враховуючи рівень "нашої" медицини цей % буде явно більшим аніж 3% бо неможливо порівнювати рівень технологічного та медичного обладнання, що є у Китаї та у нас.
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А ВОЗ не згодний з такою постановкою питання медицини в Україні. Його класифікація з данного питання виглядає так;
1 - Є країни з гарною медициною.
2 - Є країни з поганою медициною
3 - І є українська медицина... Погибших от коронавируса в мире уже 305, заразившихся - 14 568, в Украине вируса нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2452
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в Украине вируса нет

Но, если появится, то......
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...то станет меньше ваты и зебобиков!
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вова, не политизируй капельную инфекцию
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А я не политизирую. Просто констатирую факт! Среди ваты и изберателей зеленского много неабразованных маргиналов которые вымрут в первую очередь!
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а среди соевых вундеркиндов ты только один необразованный избЕратель? Загиблих від коронавірусу в світі вже 305, хворих - 14 568, в Україні вірусу немає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2925
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Погибших от коронавируса в мире уже 305, заразившихся - 14 568, в Украине вируса нет, - Минздрав

У нас тут свой. Из 50 миллионов уже 13 выкосил. Погибших от коронавируса в мире уже 305, заразившихся - 14 568, в Украине вируса нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6569
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как можно утверждать, что его нет, если нет систем диагностики?...
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Экпресс тестов нет, а в лаборатории могут определить, вопрос времени... Там что-то типа 5 дней анализ, за это время можно окочуриться.
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глядя, как лечат обычную пневмонию в городке областного подчинения, пришел к выводу, что и ее возбудителей определяют примерно в 20 случаях из 100...
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Да никто не определяет возбудителей, курс универсального антибиотика в задницу и будь здоров.
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вот и я о том же... но при вирусной пневмонии (обычно при гриппе) антибиотики просто бесполезны (это в лучшем случае)...
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Коронавірус, як і любоффь, проходить сам!
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У Вас даже тестов нет как Вы можете говорить Погибших от коронавируса в мире уже 305, заразившихся - 14 568, в Украине вируса нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1762
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У них план только к понедельнику должен быть готов а Вы о каких то тестах Загиблих від коронавірусу в світі вже 305, хворих - 14 568, в Україні вірусу немає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3786
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Так у нас тестов до сих пор нет! Нет официальных подтверждений, это да .
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От обычного гриппа больше умирают, нашли проблему.
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а некоторые, инфаркты от алкоголизма зарабатывают...)
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Заболевших больше - не у всех симптоматика явно проявляеться.
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В Африке тоже его как бы нет. Да и обнаружить в общем нечем.
Даже если и будет то могут и не заметить на фоне прочих проблем уносящих миллионы жизней ежегодно.
Мы тоже уже по многим параметрам - "Африка" и даже хуже. У нас без всяких пандемий население сократилось на 15млн за последние 20 лет.
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Оно во всем мире сократилось потому что ребёнок экономически не выгоден. Только в Африке ребёнок экономически выгоден и в Индии поэтому там население и растет!
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Иоже не выгоден смотрю население саудовской аравии и ирана не растет!
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"Экономически невыгодный ребёнок" - это называется деградация системы ценностей ниже порога биологического выживания.
Природа понятно исправит эту ошибку. Деграданты вымрут и будут заменены на тех, кто способен. Тех же негров, индусов, арабов. Данный процесс в Европе уже принял необратимые формы. Особенно это заметно во Франции.
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Ну вобще ты прав. Но кто виноват мы разобрались. А делать то что? Кстати это уже было в истории. Падение Римской империи произошло по тем же причинам. Уменьшение рождаемости в следствии гибели мужчин и догматы христьянства запрещающие внебрачный секс и многоженство!
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Основная проблема в том, что в условиях высокой конкуренции на рынке труда надо выбирать или карьера (экономический успех) или дети. При этом идёт массированная пропаганда (реклама) в СМИ о том что счастье - это потребление то есть экономический успех.
Проблему можно ослабить развитием сервисов, где можно оставить ребенка для временного проживания-обучения. Что-то типа закрытых школ. У родителей будет возможность паралельно делать карьеру.

С религиозными догматами тоже пора завязывать особенно в Украине.

А вообще проблема большая и комплексная. Одной мерой ее не решить и одним абзацем не описать
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- Миколо! В тебе СПІД є?
М: скажу є - проситимуть позичити, скажу нема - який же ти хазяїн шо СПІДу не маєш?
- Йє, але тільки для себе
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Дохтор Коморовский поехал в Сибирь от вируса лечить языком
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Он этим языком, нехило зарабатывает. Ответственности ноль, парится не нужно, живи себе и радуйся!
Вот что делает телевизор животворящий...
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статисты пустобрехи))
если что в Украине, "минздрав" абсолютно бессилен, медицину разваливали последние 3 десятилетия, с каждым годом все хуже))..
в минздраве этом - абсолютные дилетанты, еще что то рассказывают, создают видимость работы))
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Взгляд изнутри на то, что происходит в Китае. Улицы, дома, магазины, аптеки...
https://www.youtube.com/watch?v=oEwbHhp6LUY&t=616s
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А что конкретно не устраивает? Еще напиши, что коронавирус изза Зеленского появился. Погибших от коронавируса в мире уже 305, заразившихся - 14 568, в Украине вируса нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2210
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та не...ему разрешили хворост собирать Погибших от коронавируса в мире уже 305, заразившихся - 14 568, в Украине вируса нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2267
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їште сало і часник,самогон і кашу,
меньше вірте цензор нет,в разную парашу.
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А этих считали, они даже до больницы не дошли?


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Считают только умерших в больнице с установленным диагнозом. Остальных сразу грузят в крематорий. Это ж Китай. Там всё предельно рационально. Никто не будет возиться с трупом и устанавливать от чего он умер.
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От коли у нас будуть на вулицях трупаки валятися тоді визнають, що щось є, але що саме не скажуть бо нічим перевірити.
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Звичайно, що ніт! А ще у зубожілих грошей нема, щоб лікуватись, та ще й собаки-безхатченкі всі кудись поховалися, наче останні новини читають. Чують собачі морди, що щось прогнило у нашому королівстві.
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А кто вам скажет, есть ли он в Украине? Тест-систем нет.
Прилетевших из Китая никто не поместил на карантин.
Этот вирус уже свободно гуляет и будет гулять "инкогнито", пока не начнут умирать люди.
Эта власть никогда не признает свою импотентность в решении чрезвычайных ситуаций.
Будет врать обо всем и всегда.
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А померлим ставитимуть ГРВІ.
Тільки не питайте звідки я це знаю.
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 2 февраля

..в 2012 году - возник еще один респираторный синдром, также связанный с коронавирусом, его биологическим источником были верблюды. Тогда при лечении вируса, добавил академик, также применялся рибавирин, однако он снова не показал своей эффективности.
По словам Чучалина, с позиции медицины, основанной на доказательствах, сегодня нет данных по эффективности антивирусных препаратов при такой инфекции, как коронавирус.


Чучалин также указал на то, что на сегодняшний день у медиков нет данных об эффективности препаратов, содержащих антибиотики и глюкокортикоиды, при лечении коронавируса. «На международных консилиумах мы пришли к консенсусу - это неэффективные методы лечения. Более того, стероиды не рекомендуется назначать», - сказал он. Чучалин отметил, что коронавирус опасен развитием синдрома острой дыхательной недостаточности (так называемого кислородного голодания), а на осложненной стадии заболевания человек нуждается в первую очередь в грамотной респираторной терапии. «Лекарство, которое может оказаться предельно эффективным при коронавирусной инфекции, отсутствует. Это официальная позиция экспертов ВОЗ», - заключил он.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/02/02/2020/5e35970d9a7947526659e78b?from=newsfeed
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Що і хто може КОМУСЬ допомогти. Зараз в Україні.

Тодуров:
До десятка клінік мають апарати ЕКМО.
У Києві-3.
По 1-му апарату на клініку.

ВСЕ.
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Сегодня зашёл в метро зашёл мужичок азиатской внешности с повязкой - я вылетел из вагона сразу.
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по поводу посылок. я сам шопоголик. но сейчас табу.
нам говорят, что эта дрянь сдохнет по дороге.
так никто еще не знает с чем мы имеем дело.
напомнило черный юмор - прогресс сделал розетки недоступными большинству детей.
гибнут самые одаренные.
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