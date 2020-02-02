 "Пусть приедет, я ему продам эту собаку", - пенсионерка ответила Брагару (обновлено). ФОТО

До Любови Павловны Колючей дозвонились журналисты "Прямого", информирует Цензор.НЕТ.
"Собака у меня простая, у меня не элитная, уже старенькая, 14 лет собаке, пусть приедет, я ему продам эту собаку", - сказала пенсионерка.
Любовь Павловна считает, что ответить на ее вопрос депутат мог бы по-другому.
"Я позвонила спросить, сейчас такое время, можно же было как-то ответить по-другому, чтобы немного подождали", - пояснила женщина.
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Пенсионерка рассказала, что у нее 31 год рабочего стажа, но вся пенсия уходит на оплату коммунальных платежей.
"За этот месяц за транспортировку, за свет, за газ у меня получается 2650 тыс гривен платить, я просто поставила (вопрос. — Ред.), что нам делать, пенсионерам, дальше? Мы больные, руки у меня искореженные, не сгибаются, я не могу пойти работать и заработать какую-то копейку", — добавила она.
Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.
После волны возмущения и шуток о продаже собак в соцсетях Грабар извинился за необдуманное высказывание. "Я — новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", — пояснил он.
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Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца. Таким же образом слова Брагара оценил депутат от СН Игорь Гузь. Руководство фракции "Слуги народа" извинилось за слова Брагара и подчеркнуло, что "это не является и не может быть нашей позицией.
"Зайчики" в одном государстве уже были, а у "бубочки" будут "тузики".
В "тузиках" можно платежки за газ присылать.
И в "барсиках".
1 "тузик" будет равен 10 "барсикам".
Для размена.
🤔
отстаньте от депутатов,
они вас продали путину хлу
было бы это при Порохе... вот тогда бы он оторвался... ! а так низя...!
: Ларик ГорСейчас соевые упыри орут из за второй платежки за газ.......аж с панталонов выскакивают. Я смотрю на этих лицемеров и диву дивлюсь. А шо ж вы , гиены , забыли что это при...
СХЕМИ двері на Банковій не встигають зачинятись від потоку "чертей" різного штибу: олігархи, бізнесмени з сумнівним бекграундом, судді й правоохоронці, особи, пов'язані з корупційними історіями, люстровані чиновники. А для вати клоуни покажуть по г+г новий серіал і гопота побіжить голосувати за якогось нового голобородька в образі "миротворця-какая разніца".
открыла бизнес по торговле беспородными шавками Слуги Урода ?
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Житомирянин
Нє, ну, а ****. + аренда за розміщення труби на приватній території.
Ї.ійогомать.
Еду сейчас с ярмарки, там все разговоры о собаке, люди проклинают ЗЕ и придурков слуг. Этот дебил депутат сделал то чего не смогли сделать оппоненты ЗЕ - включил людям мозг. Это унижение они "слугам" не простят. Зыы. По ехидным улыбочка легко определить кто за ЗЕ не голосовал))
На фсякій случай.
Зима в Криму аномально тепла, ні дощів, ні снігу. Якщо ще спекотне літо, то Криму кабздець! І зараз повесні активуються спроби з боку окупантів відновити водопостачання, і з боку наших зрадників. Цього не можна дозволити.Це найпотужніший аргумент для повернення Криму
Это евроотродье нужно гнать из Украины, сколько еще они будут геноцидить Украину, дожились до того, что люди бунтуют, платежки сжигают.
...или собак, на худой конец...