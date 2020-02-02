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Все про:тарифы (1631) коммунальные услуги (287) Евгений Брагар (10)

 "Пусть приедет, я ему продам эту собаку", - пенсионерка ответила Брагару (обновлено). ФОТО

Пенсионерка, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги, ответила народному депутату.

До Любови Павловны Колючей дозвонились журналисты "Прямого", информирует Цензор.НЕТ.

"Собака у меня простая, у меня не элитная, уже старенькая, 14 лет собаке, пусть приедет, я ему продам эту собаку", - сказала пенсионерка.

Любовь Павловна считает, что ответить на ее вопрос депутат мог бы по-другому.

"Я позвонила спросить, сейчас такое время, можно же было как-то ответить по-другому, чтобы немного подождали", - пояснила женщина.

Пусть приедет, я ему продам эту собаку, - пенсионерка ответила Брагару (обновлено) 01

Все фото — Центральноукраинского бюро новостей

Пусть приедет, я ему продам эту собаку, - пенсионерка ответила Брагару (обновлено) 02Пусть приедет, я ему продам эту собаку, - пенсионерка ответила Брагару (обновлено) 03

Читайте на Цензор.НЕТ: "Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара

Пенсионерка рассказала, что у нее 31 год рабочего стажа, но вся пенсия уходит на оплату коммунальных платежей.

"За этот месяц за транспортировку, за свет, за газ у меня получается 2650 тыс гривен платить, я просто поставила (вопрос. — Ред.), что нам делать, пенсионерам, дальше? Мы больные, руки у меня искореженные, не сгибаются, я не могу пойти работать и заработать какую-то копейку", — добавила она.

Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.

После волны возмущения и шуток о продаже собак в соцсетях Грабар извинился за необдуманное высказывание. "Я — новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", — пояснил он.

Также на Цензор.НЕТ: Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет "Слуги народа" в ФОТОжабах

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца. Таким же образом слова Брагара оценил депутат от СН Игорь Гузь. Руководство фракции "Слуги народа" извинилось за слова Брагара и подчеркнуло, что "это не является и не может быть нашей позицией.

Источник: https://censor.net.ua/n3173284
 
   
 Топ комментарии
 
Когда услышал советы Брагара .
"Пусть приедет, я ему продам эту собаку", - пенсионерка ответила Брагару - Цензор.НЕТ 1061. "Пусть приедет, я ему продам эту собаку", - пенсионерка ответила Брагару - Цензор.НЕТ 4475 .
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Ну как и предполагалось год тому, шобла зеленявых вовсю открещивается от происходящего. Виновны не они... Это де, из за Порошенко, а виновны все, кто предупреждал о будущем... Думаю, даже Дьявол бы растерялся, подыскивая достойную кару таким ублюдкам...
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Представляете на сколько это быдло и з сн далеко от украинского народа если такое ляпнуло? Мажор чей-то - новые внуки старых советских партократов-казнокрадов.
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Была фотка его семейного празднования. На вид обычные селяне, даже небогатые судя по одежде. Тут скорей всего синдром "из грязи в князи".
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Бабка-типичная совкодрочерная зебилка.
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Продати собаку, заплатити за газ - погано. Дуже погано! Мудрий нарід обурений! Країна на межі революції. Продати країну, свободу, гідність, заплатити трохи дешевше за газ - норм. Люди такі люди...
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Від чорної ікри до собак, не пройшло і року."Нехай приїде, я йому продам цього собаку", - пенсіонерка відповіла Брагару - Цензор.НЕТ 9387
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Пропала собака. На вид 1000-1500 кубов газа

"Нехай приїде, я йому продам цього собаку", - пенсіонерка відповіла Брагару - Цензор.НЕТ 865
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)))))) жесть !!! такое даже СПЕЦИАЛЬНО не придумать !!!
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Ну что, пора вводить новый вид валюты.
"Зайчики" в одном государстве уже были, а у "бубочки" будут "тузики".
В "тузиках" можно платежки за газ присылать.
И в "барсиках".
1 "тузик" будет равен 10 "барсикам".
Для размена.
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Не тре собачку продавати... Краще посадити того пєрєгара на лісапєт голобородька та прив'язати до дінами - хай крутить електрику, замість газу...
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Собаки це вже мелочь, ось вже ким тра платити"Нехай приїде, я йому продам цього собаку", - пенсіонерка відповіла Брагару - Цензор.НЕТ 5519
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Порошенко призывал строить собачьи будки. Депутат от СН предлагает продавать собак. Тезисы, по сути, противоположны, а долбо*бы одинаковы. Магия какая-то.....
🤔
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Сцк, и тут Пороха приплел, какие вы всё-таки, касапы, дефективные.
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Просто депутатам по барабану народ
отстаньте от депутатов,
они вас продали путину хлу
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А телевiзором можна розрахуватися за ком.послуги?все одно вiн уже i нафiг нетреба.
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Турборежим накрився мідним тазом, в ОПі вже "чертей" не ловлять. Як показали
СХЕМИ двері на Банковій не встигають зачинятись від потоку "чертей" різного штибу: олігархи, бізнесмени з сумнівним бекграундом, судді й правоохоронці, особи, пов'язані з корупційними історіями, люстровані чиновники. А для вати клоуни покажуть по г+г новий серіал і гопота побіжить голосувати за якогось нового голобородька в образі "миротворця-какая разніца".
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Вона ще і за ЗЕбіла голосувала, розходимося
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Нет, ну, как вам нравится эта пенсионерка? Мог бы ответить по другому - ещё немножечко подождать. Вот из за таких ЖДУНОВ, ТЕРПИЛ и ЗеДятлов, мы и живём в состоянии постоянного ограбления каждого из нас.
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А чего только эта!!!!!???Они все так думают!!!Иду и слышу,как три пенсионерки(точно знаю,что нищета) громко возмущаются:"...и чего эти с.ки постоянно ругают и очерняют Зе?!Он ведь старается...нужно только подождать...он ведь советских людей любит и понимает......."Ёпть и мля завертелось у меня в голове!!!!!
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Куди поділися зелені наліпки ЗЕ з акків зелохів.?
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так недавно же ботоферму зачистили
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Мій пес після страшного ефіру на 112-ому.
"Нехай приїде, я йому продам цього собаку", - пенсіонерка відповіла Брагару - Цензор.НЕТ 9709
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На OLX появилоь обьявление продается животинка недорого всего за 100 грн фотография прилагается Грабаря обращатся к Наташе
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Натаха Кишкачийкорм ?

открыла бизнес по торговле беспородными шавками Слуги Урода ? "Нехай приїде, я йому продам цього собаку", - пенсіонерка відповіла Брагару (оновлено) - Цензор.НЕТ 4159
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Создается впечатление,что у слуг народа бессрочный марафон - " Ни дня без зашкваров "
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ЭТО что, министр соцполитики "Нехай приїде, я йому продам цього собаку", - пенсіонерка відповіла Брагару - Цензор.НЕТ 5401 .??? А похожа , один в один на порноактрису Оливию Син ..

"Нехай приїде, я йому продам цього собаку", - пенсіонерка відповіла Брагару - Цензор.НЕТ 7289.
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Житомирянин
Нє, ну, а ****. + аренда за розміщення труби на приватній території.
Ї.ійогомать.

"Нехай приїде, я йому продам цього собаку", - пенсіонерка відповіла Брагару - Цензор.НЕТ 6580
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Mr.Zorg @BauldganBabukan





Еду сейчас с ярмарки, там все разговоры о собаке, люди проклинают ЗЕ и придурков слуг. Этот дебил депутат сделал то чего не смогли сделать оппоненты ЗЕ - включил людям мозг. Это унижение они "слугам" не простят. Зыы. По ехидным улыбочка легко определить кто за ЗЕ не голосовал))
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Всесвітнє товариство захисту тварин (ВТЗТ) готове оплатити примусове лікування всіх членів партії «Слуга народу».
На фсякій случай.
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Подавляющее большинство коллег брагара да и многие другие привластные имеют о народе Украины подобное мнение , но считают спалившегося коллегу идиотом потому , что он свое мнение озвучил...
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А газконтора з якої години працює в понеділок? Хочу привести двох псів їм за січень за газ і одного кота за транспортування....
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Общество защиты животных от скотов создаёт резервный СОБАнК для страховки рисков коммунальных платежей.
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Еще "одно чудо" из СН! Юрий Аристов назвал Крым "российскою территориею" и предложил подавать туда воду !
Зима в Криму аномально тепла, ні дощів, ні снігу. Якщо ще спекотне літо, то Криму кабздець! І зараз повесні активуються спроби з боку окупантів відновити водопостачання, і з боку наших зрадників. Цього не можна дозволити.Це найпотужніший аргумент для повернення Криму

"Нехай приїде, я йому продам цього собаку", - пенсіонерка відповіла Брагару - Цензор.НЕТ 7928
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Знакомые Слуг народа называют уже Врагами народа.

Это евроотродье нужно гнать из Украины, сколько еще они будут геноцидить Украину, дожились до того, что люди бунтуют, платежки сжигают.
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«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
...или собак, на худой конец...
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