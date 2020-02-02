 "Пусть приедет, я ему продам эту собаку", - пенсионерка ответила Брагару

До Любови Павловны Колючей дозвонились журналисты "Прямого", информирует Цензор.НЕТ.

"Собака у меня простая, у меня не элитная, уже старенькая, 14 лет собаке, пусть приедет, я ему продам эту собаку", — сказала пенсионерка.

Любовь Павловна считает, что ответить на ее вопрос депутат мог бы по-другому.

"Я позвонила спросить, сейчас такое время, можно же было как-то ответить по-другому, чтобы немного подождали", — пояснила женщина.

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Пенсионерка рассказала, что у нее 31 год рабочего стажа, но вся пенсия уходит на оплату коммунальных платежей.

"За этот месяц за транспортировку, за свет, за газ у меня получается 2650 тыс гривен платить, я просто поставила (вопрос. — Ред.), что нам делать, пенсионерам, дальше? Мы больные, руки у меня искореженные, не сгибаются, я не могу пойти работать и заработать какую-то копейку", — добавила она.

Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.

После волны возмущения и шуток о продаже собак в соцсетях Грабар извинился за необдуманное высказывание. "Я — новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", — пояснил он.

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Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца. Таким же образом слова Брагара оценил депутат от СН Игорь Гузь. Руководство фракции "Слуги народа" извинилось за слова Брагара и подчеркнуло, что "это не является и не может быть нашей позицией.