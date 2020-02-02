 Полиция на Львовщине спасла из российского авторефрижератора 4 нелегалов из Афганистана. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовщины, передает Цензор.НЕТ.
Так, автомобиль с российской регистрацией пересек границу Украины в пункте пропуска "Дьяково" в Закарпатской области. В Гамалиевке он остановился на заправке.
Водитель утверждает, что не знал о мигрантах в рефрижераторе, но якобы услышал, что они стучали оттуда. Так как фура была опломбирована, он вызвал таможенников и полицию, которые вскрыли холодильную камеру и обнаружили там нелегалов из Афганистана 15, 16, 17 и 23 лет.
Мигрантам оказали медицинскую помощь, сейчас угрозы их жизни нет.
По словам нелегалов, они заплатили организатору "поездки" по $2 тыс. за то, что их доставят из Северной Македонии в Германию, а до этого 10 месяцев ехали в Европу из Афганистана через Иран, Турцию и Грецию.
хай собі й далі розповідає про роль України у наркотрафіку
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Це яблуневі хробаки які мутували і перетворилися на нелегалів. Як у мульті про черепашок-ніндзя.
Похоже "организатор" оказался еще тем троллем...
Но вопрос остается: что с ними делать? Мять машины? Стрелять?
А общественность Украины могла бы потребовать отчёт от таможенной службы, которой платит зарплату из своих налогов
Через Украину везут массу контрабанды