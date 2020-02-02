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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Львовщина (1824) нелегалы (279) патрульная полиция (1376)

 Полиция на Львовщине спасла из российского авторефрижератора 4 нелегалов из Афганистана. ФОТОрепортаж

Вечером 1 февраля в селе Гамалиевка Львовской области задержали автомобиль-рефрижератор, который вез яблоки из Северной Македонии в Россию. Кроме этого он вез четырех нелегалов.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовщины, передает Цензор.НЕТ.

Так, автомобиль с российской регистрацией пересек границу Украины в пункте пропуска "Дьяково" в Закарпатской области. В Гамалиевке он остановился на заправке.

Водитель утверждает, что не знал о мигрантах в рефрижераторе, но якобы услышал, что они стучали оттуда. Так как фура была опломбирована, он вызвал таможенников и полицию, которые вскрыли холодильную камеру и обнаружили там нелегалов из Афганистана 15, 16, 17 и 23 лет.

Полиция на Львовщине спасла из российского авторефрижератора 4 нелегалов из Афганистана 01Полиция на Львовщине спасла из российского авторефрижератора 4 нелегалов из Афганистана 02
Полиция на Львовщине спасла из российского авторефрижератора 4 нелегалов из Афганистана 03
Полиция на Львовщине спасла из российского авторефрижератора 4 нелегалов из Афганистана 04

Мигрантам оказали медицинскую помощь, сейчас угрозы их жизни нет.

Смотрите также: Нелегальную переправку комплектующих к бронетехнике через Украину блокировали на Львовщине, - контрразведка. ФОТОрепортаж

По словам нелегалов, они заплатили организатору "поездки" по $2 тыс. за то, что их доставят из Северной Македонии в Германию, а до этого 10 месяцев ехали в Европу из Афганистана через Иран, Турцию и Грецию.

Источник: https://censor.net.ua/n3173283
 
 
 Топ комментарии
 
нелегали поверталися додому, хай би їхали, ще б в Києві братів Наємів впридачу запакували і до сонячного Афганістану в лави талібану.
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А чого це москалики вільно шастають Ненькою ?
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Ну хоч яблука кацапам понадкушували? Полиция на Львовщине спасла из российского авторефрижератора 4 нелегалов из Афганистана - Цензор.НЕТ 8720
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тільки Маньці Захаровій не кажіть
хай собі й далі розповідає про роль України у наркотрафіку
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нелегали поверталися додому, хай би їхали, ще б в Києві братів Наємів впридачу запакували і до сонячного Афганістану в лави талібану.
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спасла из российского авторефрежиратора 4 нелегалов из Афганистана

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Це яблуневі хробаки які мутували і перетворилися на нелегалів. Як у мульті про черепашок-ніндзя.
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из Афгана в Россию через Северную Македонию?
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"По словам нелегалов, они заплатили организатору "поездки" по $2 тыс. за то, что их доставят из Северной Македонии в Германию" - Но как по пути оказалась Россия???

Похоже "организатор" оказался еще тем троллем... Поліція на Львівщині врятувала з російського авторефрижератора 4 нелегалів із Афганістану - Цензор.НЕТ 5731
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А чого це москалики вільно шастають Ненькою ?
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а как быть? Вот сейчас подойти к ашану, и каждая 10я авто будет на козломордых номерах из белгородских ипиней...кстати, белгородское быдло сильно отличается по внешнему виду от харьковчан... можно сравнить разве что с синяками на вокзале.
Но вопрос остается: что с ними делать? Мять машины? Стрелять?
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да так и быть ,как ты сказал.если гей-оргиевских ленточек нацепляют и руцкий мир несут...
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Нет. Вернее есть, но он ударил по украинским перевозчикам контейнеров. Россияне ездят на юг Европы спокойно.
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А как они с нелегалами заехали в Украину? Или рассейские фуры теперь не проверяют - братья ведь.
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Ну хоч яблука кацапам понадкушували? Полиция на Львовщине спасла из российского авторефрижератора 4 нелегалов из Афганистана - Цензор.НЕТ 8720
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А що, дві штуки - цілком прийнятна ціна за можливість вклонитися тілу вождя світового проетаріату на Красній площі.
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Я так понял что сканеры...в которые вбухано миллионы гривен...и запуске которых отрапортовало зеленое стадо ...на пункте пропуска "Дьяково"....работают исправно.... Поліція на Львівщині врятувала з російського авторефрижератора 4 нелегалів із Афганістану - Цензор.НЕТ 2158
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Уволить всю смену таможененикрв- САМАЯ ДЕЙСТВЕННАЯ СИЛА
А общественность Украины могла бы потребовать отчёт от таможенной службы, которой платит зарплату из своих налогов
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И на хер они тут надо? Хай бы себе ехали прямо к макрону.
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Интересно, они Кавказскую пленницу смотрели или нет? В любом случае - толково откосплеели.
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И на хер они тут надо? Хай бы себе ехали прямо к макрону.
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Наконец то на нут трясти РАШКИНЫ И СЕРБСКИЕ ФУРЫ
Через Украину везут массу контрабанды
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Украина может сделать предъявы отправителю и продублировать МИД северной Македонии
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Дальнобойщик придумал «оберег» от нелегалов в поездках из Кале в Великобританию В такие огромные фуры мигранты залезают нелегально. Немецкие шоферы остроумно придумали свининой фуры украшать. Они не тогда не лезут. Боятся.
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Депортировать побыстрее - нам и Найемов за глаза хватит.
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