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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Львовщина (1824) нелегалы (279) патрульная полиция (1376)

 Полиция на Львовщине спасла из российского авторефрежиратора 4 нелегалов из Афганистана. ФОТОрепортаж

Вечером 1 февраля в селе Гамалиевка Львовской области задержали автомобиль-рефрижератор, который вез яблоки из Северной Македонии в Россию. Кроме этого он вез четырех нелегалов.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовщины, передает Цензор.НЕТ.

Так, автомобиль с российской регистрацией пересек границу Украины в пункте пропуска "Дьяково" в Закарпатской области. В Гамалиевке он остановился на заправке.

Водитель утверждает, что не знал о мигрантах в рефрижераторе, но якобы услышал, что они стучали оттуда. Так как фура была опломбирована, он вызвал таможенников и полицию, которые вскрыли холодильную камеру и обнаружили там нелегалов из Афганистана 15, 16, 17 и 23 лет.

Полиция на Львовщине спасла из российского авторефрежиратора 4 нелегалов из Афганистана 01Полиция на Львовщине спасла из российского авторефрежиратора 4 нелегалов из Афганистана 02
Полиция на Львовщине спасла из российского авторефрежиратора 4 нелегалов из Афганистана 03
Полиция на Львовщине спасла из российского авторефрежиратора 4 нелегалов из Афганистана 04

Мигрантам оказали медицинскую помощь, сейчас угрозы их жизни нет.

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По словам нелегалов, они заплатили организатору "поездки" по $2 тыс. за то, что их доставят из Северной Македонии в Германию, а до этого 10 месяцев ехали в Европу из Афганистана через Иран, Турцию и Грецию.

Источник: https://censor.net.ua/n3173283
 
 
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тільки Маньці Захаровій не кажіть
хай собі й далі розповідає про роль України у наркотрафіку
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нелегали поверталися додому, хай би їхали, ще б в Києві братів Наємів впридачу запакували і до сонячного Афганістану в лави талібану.
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