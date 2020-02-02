 Кино о жизни в зоне ООС получило приз на фестивале "Сандэнс". ВИДЕО

Наградой отметили ее документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт кинофестиваля.

"Кинорежиссеру, который проявляет элегантное чувство сдержанности", - сказал член жюри фестиваля Эрик Хайнс, вручая Цилык награду.

Режиссер со сцены отметила, что эта премия важна не только для нее, но и для ее страны, Украины, в которой идет война.

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Фильм "Земля голубая, будто апельсин" рассказывает о многодетной семье, живущей в "красной зоне" боевых действий на Донбассе.

Европейская премьера ленты должна состояться на Берлинском кинофестивале.