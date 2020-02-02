EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  2230  49
Все про:Газ (9266) Нафтогаз (2858) Евгений Брагар (10)

 "Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара

Вместо того, чтобы продавать домашних животных, нужно обратиться за субсидией. В бюджете на это выделено 50 млрд. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", информирует Цензор.НЕТ.

"Семьи, которые тратят на коммуналку больше, чем 15-20% своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию. В госбюджете этого года предусмотрено около 50 млрд грн живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 млн грн ежедневно, представьте себе эту сумму", — сказано в сообщении.

Информацию о субсидиях в "Нафтогазе" советуют искать на сайте Министерства социальной политики.

"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону", — добавили в "Нафтогазе".

Читайте на Цензор.НЕТ: Я недавно в политике, не научился отвечать на чувствительные вопросы, - Брагар извинился за совет продать собаку, чтобы оплатить коммуналку

Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.

После волны возмущения и шуток о продаже собак в соцсетях Грабар извинился за необдуманное высказывание. "Я — новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", — пояснил он.

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца. Таким же образом слова Брагара оценил депутат от СН Игорь Гузь. Руководство фракции "Слуги народа" извинилось за слова Брагара и подчеркнуло, что "это не является и не может быть нашей позицией".

Также на Цензор.НЕТ: Прощай, Шарик... Пришли из облгаза! Мудрый совет "Слуги народа" в ФОТОжабах

Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо, - в Нафтогазе прокомментировали слова Брагара 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173281
 
 
 Топ комментарии
 
ну так зестарушка и обратилась к зевласти
"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара - Цензор.НЕТ 6640
 показать весь комментарий
 
За 5 лет программы субсидий вы стоко ограничений на получение субсидий навводили что чтобы ее получить это надо приличный квест сдать! а после скоращения так называемой социальной нормы то даже получив субсидию всеравно приходится нехило доплаичвать за услуги (да с субсидией меньше но всеравно не мало выходит)! так что сказки про субсидии оставте полным ЛОХАМ которые не в курсе реалий!!
 показать весь комментарий
 
Треба продавати нирки, млять...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нова віртуальна валюта - зоокоїн.... дожилися б..ть
 показать весь комментарий
 
 
Зачем нам субсидии.Мы должны получать так,как министры.А министры и зеленая плесень должны жить на субсидии.
 показать весь комментарий
 
 
ну так зестарушка и обратилась к зевласти
"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара - Цензор.НЕТ 6640
 показать весь комментарий
 
 
..туда к ней едет Кива!!! Следствием будет то, что бабка и всё село следующий раз проголосует за Жоппо Блок!! У кого то есть сомнения? И потом так же будет скулить и плакать!! Обіцянки-цяцянки - и полная дурная вера в это!!))))
 показать весь комментарий
 
 
Жалеет она,паскуда тупая....Все странукретины продали в ярмо за обещание комуналки(Собаку жалко,а ее ТП-Нет!
 показать весь комментарий
 
За 5 лет программы субсидий вы стоко ограничений на получение субсидий навводили что чтобы ее получить это надо приличный квест сдать! а после скоращения так называемой социальной нормы то даже получив субсидию всеравно приходится нехило доплаичвать за услуги (да с субсидией меньше но всеравно не мало выходит)! так что сказки про субсидии оставте полным ЛОХАМ которые не в курсе реалий!!
 показать весь комментарий
 
 
👏 І не забуваймо, що субсидії лише зменшують. В тому числі і суми у б'юджет. Простіше кажучи там відтискають тих, хто вже отримували минулими роками, і аж ніяк не призначають нові.
 показать весь комментарий
 
В моём случае не было никакого квеста. Спросили, почему обратился только в середине зимы. Сказал, что надеялся, что субсидия не понадобится. Через 2 недели пришла смс-ка, что субсидия оформлена.
 показать весь комментарий
 
Краще Брагара каструвать і продать Яременку або Киві.
 показать весь комментарий
 
 
Для киВи кішеньковий більярд ліпше!!! "Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара - Цензор.НЕТ 9946
 показать весь комментарий
 
Добро пожаловать в "ваш Вечерний квартал!"
 показать весь комментарий
 
 
Этот депутат Брагар, точно может принести пользу государству?? есть подозрение, что мы зря его кормим!!!
 показать весь комментарий
 
 
Пізно ,панове.Пізно.
Відділення укрпошти після отримання квитанцій:
"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара - Цензор.НЕТ 7150

"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара - Цензор.НЕТ 1098
 показать весь комментарий
 
 
Не підкажете який зараз курс собаки до доляра ?
 показать весь комментарий
 
 
Навіщо долар, 50 депутатів одна собака, дворняга!!!
 показать весь комментарий
 
Сегодня - День Сурка. Сурков, значит, модно продавать?)) Или, наоборот, категорически нельзя...

И вот еще вспомнился старый фильм. Как раз в тему, по-моему)."Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара - Цензор.НЕТ 1110
 показать весь комментарий
 
 
А ще є чудовий фільм: «Как убить соседскую собаку». Комедія в стилі Вуді Аллена.
 показать весь комментарий
 
Я не собираюсь обращаться за собственным унижением. Пусть лучше растёт долг. После дефолта всё станет на свои места.
 показать весь комментарий
 
 
Туфта эти субсидии, должна быть инд. норма соц. гарантий, чтобы человек мог оплачивать определенный метраж и чтобы ему хватало на мыло рыльное и еду, а если у пенсионерки блудный сынок или больше, ее система субсидий убивает.
 показать весь комментарий
 
 
завтра отчётный день по электроэнергии - веду в Облэнерго трёх дворовых собак может возьмут хоть по курсу оливье...
 показать весь комментарий
 
 
Продам родословные, недорого.Сдадите дороже
 показать весь комментарий
 
 
Кто этой подоночной власти "свой", а кто "агресор"?
"Цикава арыхмэтыка" или в мире непуганых 3,14дарасов, НАК заключил грандиозный пэрэможный коунтрахт на транзит газа "агрессора", по которому агрессор платит 2.6 бакса за 1000 кубов при прокачке на несколько тыщ километров. Это целых 6 коп за куб. Если разделить на километраж, получим "даром", ага. Цифра в пределах погрешности калькулятора.
С меня, при среднем потреблении 5 куб в месяц, за "доставку" от ближайшего распределителя за январь выставили 5 гривен.
Гривна/куб.
Внимание, ваприс.
Кто для этой подоночной власти "свой", а кто "агресар"?
 показать весь комментарий
 
 
Sobaki jest umnej cem etot nardel ot sluga naroda Bragar odnaznacno
 показать весь комментарий
 
 
Теперь выражение: "Цены кусаются" можно понимать буквально))
 показать весь комментарий
 
 
нужно обратиться за субсидией. - Кому не надо унижаться и просить субсидию./Почти 2 миллиона в месяц: зарплата главы «Укрпочты» впечатлила пользователей сети. /Смелянский Игорь Ефимович. Три года учёбы в одесском экономическом университете, мигрировал в США, затем консультировал московский офис. Платили мало-подался в Украину. Кадровик Украины Коломойский пристроил хорошего мальчика на хорошее место в Укрпочту.
 показать весь комментарий
 
 
Цену на газ в своих платежках видели? А цену, с которой российский газ пересекает украинскую границу, вам никто не скажет. Ибо тайна великая сие есть. Иначе Путин нападет.

Но вы не сомневайтесь, громадяне! Данная прозрачная, честная схема закупки создана исключительно в целях повышения благосостояния трудящихся и недопущения доминирования гибридного агрессора на европейском газовом рынке.

Кстати, газ собственной добычи мы тоже везем в Амстердам. И там его покупаем- по европейской, справедливой цене.
 показать весь комментарий
 
ну? теперь понятно КТО вложил в дурную голову СН слова "продай собаку" ? )))))))))))))))))))
"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара - Цензор.НЕТ 9104
 показать весь комментарий
 
 
Продавать нужно воду в Крым, вот под этим соусом они и дадут воду в Крым. Дескать, продадим воду в Крым и коммуналку снизим и учителям 4000 долларов зарплату дадим. Зебилы и малоросы схавают как всегда.

"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара - Цензор.НЕТ 8818
 показать весь комментарий
 
 
Кацапюри від слуг уродів вже почали про водичку. Чому я навіть не здивована? "Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо", - в "Нафтогазе" прокомментировали слова Брагара - Цензор.НЕТ 1812
 показать весь комментарий
 
вопрос по водє в Крим уже рєшон - осталось пропіхнуть так шоп піпиль схавав
 показать весь комментарий
 
В олігархічній країні-Україні нічого нового. Азірів казав - бірітє лопаті і ідітє капаті, колишній гройсманівський міністр (соцполітики начебто) пропонував меньше жерти, сьогоднішні можновладці пропонують продавати домашніх улюбленців. Це все прояви зневаги - українська псевдоеліта таким чином показує справжню суть самої себе.
 показать весь комментарий
 
 
Собаки это друзья, компаньоны и члены семьи. Которые зачастую умнее многих олигофренов, пафосно вещающих с экрана и пользы от них больше. Власть имущие наверняка никогда не слышали про АСТ - активную собакотерапию. У меня были ротвейлер и стаф, прекрасные собаки. Как можно продать друга и члена семьи?! Этот недоносок ляпнул откровенную глупость. За такие слова морду бить надо
 показать весь комментарий
 
 
Всё правильно говорит товарищ! Собака ест а сколько мясо стоит на базаре!? Так вот на собаку деньги есть а комуналку заплатить нету?! Я бы ещё супсидии не давал бы владельцам компьютеров и смартфонов а то сидят в этих интернетах бездельники! Смотрите Г+Г и будет вам счастье!
 показать весь комментарий
 
...лучше продавайте свои почки.. добавили в Нафтогазе
 показать весь комментарий
 
 
В условиях прогрессирующей дебилизации, все те живые организмы, который продолжают всплывать на поверхность общественной жизни в постсоветский период, пениться, сбиваться в комки, - конгломератировать, - и, таким образом и проникать у ВР Украины, а не поместившиеся под куполом цирка, во все возможные органы власти,- вплоть до сельсоветов,- и закрепляться там, - с расчета пожизненно, - предложение о снижении поголовья народных депутатов до 300 голов вполне разумно. «Лучше меньше, да лучше» - как писал т. Ленин, когда до него, наконец, начало доходить: «А что же я, - сам т. Ленин, со своей партией всевластной, натворил, до чего довел страну и население, или то, что от него, населения, еще осталось!?.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх