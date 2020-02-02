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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (849) Порошенко (17995) Донбасс (20585) Формула Штайнмайера (179)

 Порошенко: Мир на Донбассе обеспечит не формула Штайнмайера, а миротворцы ООН, которые будут контролировать границу

Власти Российской Федерации стремится восстановить Советскую империю в новом формате, и агрессия на Донбассе это лишь часть стратегического плана Путина.

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в интервью главному редактору европейского издания Euractiv.com Георгию Готеву, передает Цензор.НЕТ.

"Именно поэтому Кремль любым способом пытается сохранить за собой контроль за частью российско-украинской границы. В то время как Украине для восстановления территориальной целостности и суверенитета на временно оккупированных территориях нужна международная миротворческая миссия, которая обеспечит установление контроля над границей до начала политического процесса в этом регионе", - отметил он.

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По словам Порошенко, Путину нужна вся Украина, а не ее части.

"Самое главное, что России не нужен оккупированный Донбасс, как не нужен и оккупированный Крым. России нужна вся Украина для восстановления Советского Союза 2.0. Ключевым элементом для этого является российская попытка контроля части российско-украинской границы", - убежден политик.

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"Мы выражаем очень сильные месседжи, что нам нужно сделать шаги для установления международного контроля за границей до начала избирательного процесса. Если мы пригласим по решению Совета безопасности ООН миротворцев, и они будут контролировать границу, это может помочь нам остановить российскую инфильтрацию на украинскую территорию", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что это нужно обсуждать не с помощью формулы Штайнмайера.

"Это было при моем президентстве в 2015-2016 годах - дискуссия по этой формуле началась по инициативе Путина и Лаврова. Штайнмайер не является отцом этой формулы. Это кремлевский сценарий. Но давайте от вопроса формулы Штейнмаера перейдем к миротворцам. Это поможет приблизить мир на украинской земле", - подчеркнул пятый президент Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3173279
 
   
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В точку.) Человек- бутафория. Настоящего он и сам себя не знает. Ибо всегда разный, в зависимости от ситуации.)
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Эй вы там наверху….Что вы жуёте сопли и разводите восточные
сладости ?Государство шестой год теряет лучших представителей
нации, а значит будущее и перспективы для развития. Это связано с имитацией
бурной деятельности, т.е. почти полным бездействием мирового сообщества, агрессивностью
и безнаказанностью ядерной страны, статус которой даёт ей право на осуществление
любого вида агрессии. Государство просто обязано было на специальном заседании
ВР объявить, что в связи с тем, что подписантами Будапештского Меморандума не
обеспечена безопасность и территориальная целостности государства Украина - Украина
вынуждена самостоятельно в одностороннем порядке заменить эту смешную формулу
Штайнмайера на более действенную формулу, формулу ядерной реакции, чтобы восстановить статус,
существовавший до подписания Будапештского Меморандума и сохранить государство. Точка.

Или кем -то уже решено, что государства нет ?..
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Донбасс на самом деле возвращается. И по простой причине - эта война становится убыточной для донецких олигархов. Вот и вся причина.-Эти недоумки думали,что все так просто.А оно не так оказалось. - Сбыта нет. Поставка сырья ограничена.Расия хоть и обещала всего,а ******а как обычно. То есть крупный бизнес, который развязал эту войну,оказался в полной жопе. Сейчас им удалось уйти от возмездия и они греют жопы в Киеве.Прикрываемые раннее парашенко,а теперь и Зе. Но все производство там. И оно стоит. А это накладно. Вот поэтому и Донбасс вернется уже скоро. - Местных главарей ликвидируют. А остальным расскажут,что без Украины им не выжить. Но расия типа будет присматривать и оберегать их.- Вот такой примерно будет расклад для лохов донбасских. И лохов украинских.
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возвращается? Так пора огородить это недоразумение от остальной Украины лет на 20ть
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А не задумывался ,устранить причину из за чего все произошло ? - Территориями то зачем раскидываться. Это Украина и не тебе ее выбрасывать.
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Стрелки переводить на штахенмахера не получится-он признался уже,что формулу порось поддержал.https://www.dw.com/
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зебіл! Хто-хто піддтримав???

І що саме було підтримано? Судячи з оцієї інфи:
"Я хочу вам розповісти, я вперше це розповідаю, про останню зустріч у Берліні з Путіним, Меркель, французьким президентом і вашим покірним слугою. Коли Путін сказав: у нас є "формула Штайнмаєра", написана Лавровим. Я кажу: вибачте, ось є лист двох міністрів закордонних справ Франції і Німеччини пана Штайнмаєра, де вони викладають, що це є - "формула Штайнмаєра". Будь ласка, подивіться. Він, Путін, бере цю форму, читає і каже: ні, це зовсім не те, у нас написав Лавров "формулу Штайнмаєра". Я кажу: вибачте, ніякий Лавров нічого нам писати не буде. Тим більше, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр, і ви можете його спитати, пане Путін. Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо базуватись на наших пропозиціях - ось це стиль ведення переговорів Росією", - розповів п'ятий президент України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785163-porosenko-kaze-so-formulu-propisav-ne-stajnmaer-a-lavrov.html
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Нічого дивного - коли свиню відривають від корита та зазвичай пручається і проявляючи бійцівський характер навіть маше ратицями

.
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что скоморох, что его советники - вата обоссанная...

Порошенко: Мир на Донбасі забезпечить не формула Штайнмаєра, а миротворці ООН, які контролюватимуть кордон - Цензор.НЕТ 9409 Anna Skоraij





@AnnaSk75324313

·13 мин

Радник Зеленського зібрався в тур по Росії:
в мережі ажіотаж
https://www.obozrevatel.com/ukr/show/people/kolishnij-radnik-zelenskogo-zibravsya-v-tur-po-rosii-v-merezhi-azhiotazh.htm

Порошенко: Мир на Донбасі забезпечить не формула Штайнмаєра, а миротворці ООН, які контролюватимуть кордон - Цензор.НЕТ 670
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Парашенко конечно клоун. Раз не понимает,что все видят как он пыхтит,будучи в ауте. Поскольку все это он без проблем мог сделать в свой срок. Но не сделал.
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Клоун как раз сейчас в президентах. А в ауте те кто за него голосовали.
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то всЁ так - но пЭдрошенко должен сидеть ...
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Почему эта падаль до сих пор рукавицы не шьёт?
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