 Порошенко: Мир на Донбассе обеспечит не формула Штайнмайера, а миротворцы ООН, которые будут контролировать границу

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в интервью главному редактору европейского издания Euractiv.com Георгию Готеву, передает Цензор.НЕТ.
"Именно поэтому Кремль любым способом пытается сохранить за собой контроль за частью российско-украинской границы. В то время как Украине для восстановления территориальной целостности и суверенитета на временно оккупированных территориях нужна международная миротворческая миссия, которая обеспечит установление контроля над границей до начала политического процесса в этом регионе", - отметил он.
По словам Порошенко, Путину нужна вся Украина, а не ее части.
"Самое главное, что России не нужен оккупированный Донбасс, как не нужен и оккупированный Крым. России нужна вся Украина для восстановления Советского Союза 2.0. Ключевым элементом для этого является российская попытка контроля части российско-украинской границы", - убежден политик.
"Мы выражаем очень сильные месседжи, что нам нужно сделать шаги для установления международного контроля за границей до начала избирательного процесса. Если мы пригласим по решению Совета безопасности ООН миротворцев, и они будут контролировать границу, это может помочь нам остановить российскую инфильтрацию на украинскую территорию", - отметил Порошенко.
Он подчеркнул, что это нужно обсуждать не с помощью формулы Штайнмайера.
"Это было при моем президентстве в 2015-2016 годах - дискуссия по этой формуле началась по инициативе Путина и Лаврова. Штайнмайер не является отцом этой формулы. Это кремлевский сценарий. Но давайте от вопроса формулы Штейнмаера перейдем к миротворцам. Это поможет приблизить мир на украинской земле", - подчеркнул пятый президент Украины.
сладости ?Государство шестой год теряет лучших представителей
нации, а значит будущее и перспективы для развития. Это связано с имитацией
бурной деятельности, т.е. почти полным бездействием мирового сообщества, агрессивностью
и безнаказанностью ядерной страны, статус которой даёт ей право на осуществление
любого вида агрессии. Государство просто обязано было на специальном заседании
ВР объявить, что в связи с тем, что подписантами Будапештского Меморандума не
обеспечена безопасность и территориальная целостности государства Украина - Украина
вынуждена самостоятельно в одностороннем порядке заменить эту смешную формулу
Штайнмайера на более действенную формулу, формулу ядерной реакции, чтобы восстановить статус,
существовавший до подписания Будапештского Меморандума и сохранить государство. Точка.
Или кем -то уже решено, что государства нет ?..
І що саме було підтримано? Судячи з оцієї інфи:
"Я хочу вам розповісти, я вперше це розповідаю, про останню зустріч у Берліні з Путіним, Меркель, французьким президентом і вашим покірним слугою. Коли Путін сказав: у нас є "формула Штайнмаєра", написана Лавровим. Я кажу: вибачте, ось є лист двох міністрів закордонних справ Франції і Німеччини пана Штайнмаєра, де вони викладають, що це є - "формула Штайнмаєра". Будь ласка, подивіться. Він, Путін, бере цю форму, читає і каже: ні, це зовсім не те, у нас написав Лавров "формулу Штайнмаєра". Я кажу: вибачте, ніякий Лавров нічого нам писати не буде. Тим більше, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр, і ви можете його спитати, пане Путін. Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо базуватись на наших пропозиціях - ось це стиль ведення переговорів Росією", - розповів п'ятий президент України.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785163-porosenko-kaze-so-formulu-propisav-ne-stajnmaer-a-lavrov.html
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что скоморох, что его советники - вата обоссанная...
Anna Skоraij
@AnnaSk75324313
·13 мин
Радник Зеленського зібрався в тур по Росії:
в мережі ажіотаж
https://www.obozrevatel.com/ukr/show/people/kolishnij-radnik-zelenskogo-zibravsya-v-tur-po-rosii-v-merezhi-azhiotazh.htm