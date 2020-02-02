 Белый дом отказался предоставить полную переписку о блокировании помощи Украине

Соответствующее объяснение министерства юстиции США было опубликовано на сайте общественной организации The Center for Public Integrity в пятницу, 31 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Речь идет об электронных письма, получение которых в общественной организации требовали от Белого дома в соответствии с Актом о свободе информации. Center for Public Integrity добился судебного решения в свою пользу, однако в декабре прошлого года министерство юстиции США предоставило корреспонденцию чиновников в сильно отредактированном виде - значительная часть информации была закрашена черным цветом.

Ведомство объяснило предоставление документов в такой форме "президентским привилегией", что позволяет Белому дому не обнародовать информацию о "внутренних дискуссиях" в администрации даже по требованию суда. По словам Хизер Уолш, юристки бюро Белого дома по менеджменту и бюджету, письма "отражают общения между президентом, вице-президентом и ближайшими советниками президента по принятию президентом решений", а потому они "привилегированные".

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

Ранее журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.