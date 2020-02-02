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 Белый дом отказался предоставить полную переписку о блокировании помощи Украине

Администрация президента США Дональда Трампа блокирует обнародование неотредактированных вариантов электронной переписки представителей Белого дома, которая касается задержки в предоставлении Украине военной помощи летом 2019 года.

Соответствующее объяснение министерства юстиции США было опубликовано на сайте общественной организации The Center for Public Integrity в пятницу, 31 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Речь идет об электронных письма, получение которых в общественной организации требовали от Белого дома в соответствии с Актом о свободе информации. Center for Public Integrity добился судебного решения в свою пользу, однако в декабре прошлого года министерство юстиции США предоставило корреспонденцию чиновников в сильно отредактированном виде - значительная часть информации была закрашена черным цветом.

Ведомство объяснило предоставление документов в такой форме "президентским привилегией", что позволяет Белому дому не обнародовать информацию о "внутренних дискуссиях" в администрации даже по требованию суда. По словам Хизер Уолш, юристки бюро Белого дома по менеджменту и бюджету, письма "отражают общения между президентом, вице-президентом и ближайшими советниками президента по принятию президентом решений", а потому они "привилегированные".

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

Ранее журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3173278
 
 
 Топ комментарии
 
Потому что Трамп связан с русской мафией и их с Джулиани друг лучший Сэм Кислин, который в русской мафии. Русская мафия - это международный синдикат в которой и высшие чиновники США и высшие чиновники Украины и еще много где. И у русской мафии триллионы долларов! Все олигархи в русской мафии и Украины и России и с других стран. Путин тоже в русской мафии! русская мафия еще с 90-х стала связана с спецслужбами РФ и властью РФ - это все один организм! У Трампа долг перед русской мафией, которая его спасла от банкротства деньгами и он отдать пытается эти долги. И конечно параллельно пытается свои вопросы решить, чтобы конкурентов, как Байден уничтожить. грязь повсюду в мировой власти!
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Тем временем:
В Сирии бойцы "Свободной сирийской армии" захватили позицию российских военных и даже сообщают о взятии некоторых из них в плен. Об этом пишет в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Сирия, Алеппо. Повстанцы атаковали "ихтамнетов" к югу от города Аль-Баб. Сообщают, что взяли в плен часть наемников, остальные разбежались. "Великие русские воины" бросили свои аквафрешы (флаги). Можно смотреть вечно, как топчут этот флаг", - написал он.
"Протурецкие наемники штурмуют вовсю позиции сирийской армии к северо-востоку от города Алеппо. Протурецкие источники отмечают, что были захвачены несколько позиций армии Сирии, подконтрольной Башару Асаду. Также говорится о том, что некоторые из них были взяты в плен", - говорится в сообщении.
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Шоумен вони мають спільну рису - лукавство.
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Тем временем:
В Сирии бойцы "Свободной сирийской армии" захватили позицию российских военных и даже сообщают о взятии некоторых из них в плен. Об этом пишет в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Сирия, Алеппо. Повстанцы атаковали "ихтамнетов" к югу от города Аль-Баб. Сообщают, что взяли в плен часть наемников, остальные разбежались. "Великие русские воины" бросили свои аквафрешы (флаги). Можно смотреть вечно, как топчут этот флаг", - написал он.
"Протурецкие наемники штурмуют вовсю позиции сирийской армии к северо-востоку от города Алеппо. Протурецкие источники отмечают, что были захвачены несколько позиций армии Сирии, подконтрольной Башару Асаду. Также говорится о том, что некоторые из них были взяты в плен", - говорится в сообщении.
 показать весь комментарий
 
 
Потому что Трамп связан с русской мафией и их с Джулиани друг лучший Сэм Кислин, который в русской мафии. Русская мафия - это международный синдикат в которой и высшие чиновники США и высшие чиновники Украины и еще много где. И у русской мафии триллионы долларов! Все олигархи в русской мафии и Украины и России и с других стран. Путин тоже в русской мафии! русская мафия еще с 90-х стала связана с спецслужбами РФ и властью РФ - это все один организм! У Трампа долг перед русской мафией, которая его спасла от банкротства деньгами и он отдать пытается эти долги. И конечно параллельно пытается свои вопросы решить, чтобы конкурентов, как Байден уничтожить. грязь повсюду в мировой власти!
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Маасква - гніздо всесвітнього зла. Там Сатана лежить в мавзолеї.
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У них еще есть компромат на срампа .
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Тобто ЗеТрампогейт "висвітлюється" у нових кольорах???
Бубочка... а щож на це ти скажеш своїм "73%"...
Чи як твій патрон Х".ло... их там нет.. та і яка різниця....
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Трамп - это худшая власть в США, которая может быть для Украины! Им на Украину насрать и Помпео это недавно сам орал.
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Это ты правильно заметил. Власть в США для Украины.
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таки, кацапа,тебя передергивает,шо не кремлядская? Білий дім відмовився надати повне листування про блокування допомоги Україні - Цензор.НЕТ 6572так отож...заслужили
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Во,блин-ослам морковку привязали на палочке и кнута не нужно-прут напролом с криками-импичмент.Так ведь и в Украине -поросенкам корыто покажи-они и копыта поламают с визгами зрада.Животные,кули.
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В США для американцев будет рубикон 3 ноября, когда президентские выборы пройдут. В восьми свинг штатах всё решится, идти Трампу на кичу или нет.
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Это при 51:49 счёте в пользу Трампа при голосовании за новые ослиные "и-а-а"?С 53 республиканцами в Сенате и необходимостью 67 голосов, чтобы удалить Президента,нет сомнения, что Трамп будет оправдан.Интересно другое-как 2-а предателя республиканцы будут появляться на публичных дебатах после 5-го февраля?
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Зелебобики.! Почему при Пете ни Обама, ни Трамп никакую помощь Украине не блокировали, а при зеленом *********** случилось. Или у вас во всем Трамп виноват?
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Почему при Пете не было коронавируса в Китае, а при проклятом зельоном кловане он есть?
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Потому что Обама ничего уроме подушек и одеял Укрвине не давал, а Трамп заблокировал военную помощь из-за двойной игры Порошенко и Зеленского. Привет *****
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ну раз отказались в конгрессе судить трампа-какой смысл выдавать добровольно улики? Білий дім відмовився надати повне листування про блокування допомоги Україні - Цензор.НЕТ 8599
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Схоже ублюдкам не поздоровиться якщо Трамп пройде на другий термін. Білий дім відмовився надати повне листування про блокування допомоги Україні - Цензор.НЕТ 6075
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Фсбшним слугам дырку от бублика и балалайку на шею, а не американское оружие
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Зачемь добро разбазариваешь?Шампусика за Трампа больше не будет-единственная память бутылка в жо...с гимном "Умру за пупина!"
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трудно предположить чтобы мы делали без Джавелинов, хотя зачем их накопычуваты?
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блокировании помощи Украине/ Естественная реакция Трампа на проблему шибздиком ему созданную :"Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским 26.09.19
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А при Петре рыжий себе такого не позволял. Білий дім відмовився надати повне листування про блокування допомоги Україні - Цензор.НЕТ 2204
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