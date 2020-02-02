 Белый дом отказался предоставить полную переписку о блокировании помощи Украине

Соответствующее объяснение министерства юстиции США было опубликовано на сайте общественной организации The Center for Public Integrity в пятницу, 31 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Речь идет об электронных письма, получение которых в общественной организации требовали от Белого дома в соответствии с Актом о свободе информации. Center for Public Integrity добился судебного решения в свою пользу, однако в декабре прошлого года министерство юстиции США предоставило корреспонденцию чиновников в сильно отредактированном виде - значительная часть информации была закрашена черным цветом.
Ведомство объяснило предоставление документов в такой форме "президентским привилегией", что позволяет Белому дому не обнародовать информацию о "внутренних дискуссиях" в администрации даже по требованию суда. По словам Хизер Уолш, юристки бюро Белого дома по менеджменту и бюджету, письма "отражают общения между президентом, вице-президентом и ближайшими советниками президента по принятию президентом решений", а потому они "привилегированные".
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.
Ранее журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.
В Сирии бойцы "Свободной сирийской армии" захватили позицию российских военных и даже сообщают о взятии некоторых из них в плен. Об этом пишет в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Сирия, Алеппо. Повстанцы атаковали "ихтамнетов" к югу от города Аль-Баб. Сообщают, что взяли в плен часть наемников, остальные разбежались. "Великие русские воины" бросили свои аквафрешы (флаги). Можно смотреть вечно, как топчут этот флаг", - написал он.
"Протурецкие наемники штурмуют вовсю позиции сирийской армии к северо-востоку от города Алеппо. Протурецкие источники отмечают, что были захвачены несколько позиций армии Сирии, подконтрольной Башару Асаду. Также говорится о том, что некоторые из них были взяты в плен", - говорится в сообщении.
Бубочка... а щож на це ти скажеш своїм "73%"...
Чи як твій патрон Х".ло... их там нет.. та і яка різниця....