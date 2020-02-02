 Террорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и "экс-министр ДНР". ФОТОрепортаж

Об этом пишет блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Российский писатель Захар Прилепин, который приезжал на Донбасс поохотиться на украинцев, учредил в Москве новую фашистскую партию "За правду", в которую вошли российские знаменитости разной степени упоротости (Чичерина, Охлобыстин) и американский актёр Стивен Сигал, решивший срубить бабла на старости лет.
Но это ещё не все. Самое интересное, что в новую партию вошли бывший "министр связи ДНР" Виктор Яценко, а также один из организаторов побоища 2 мая в Одессе - Евгений Мефедов, которого недавно передали РФ по обмену. Теперь Мефедов собирается стать депутатом Госдумы", - написал журналист.
"У "министра ДНР" чисто случайно оказался российский паспорт. А в Одессе 2 мая чисто случайно оказался друг Прилепина, российский политик, который принимал участие в организации массовых беспорядков, приведших к гибели людей. Просто так совпало, конечно же Россия тут совсем не причём", - резюмирует Казанский.
2 февраля в 01:13
Москва отказала в посадке немецкому самолету с гражданами Германии и других стран, эвакуированных из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) в субботу, 1 февраля. Москва сослалась на «нехватку ресурсов» в своих аэропортах, пояснила Крамп-Карренбауэр, отметив, что Минобороны и МИД ФРГ намерены в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа.
Самолет бундесвера Airbus A310 с более чем 120 гражданами Германии и других стран на борту вылетел из Уханя во Франкфурт-на-Майне ранее 1 февраля. Изначально он планировал сделать остановку в Москве. По словам главы Минобороны ФРГ, Россия дала разрешение на полет над своей территорией и обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для дозаправки и смены экипажа. В каком именно аэропорту планировалась посадка, не сообщается.
После того, как стало известно об отказе, самолет был перенаправлен в Хельсинки, где совершил посадку примерно в 13.40 по местному времени. После дозаправки перелет во Франкфурт-на-Майне был продолжен. По прибытии эвакуированные временно будут размещены в казармах ВВС Германии в городке Гермерсхайм. Возвращение из Уханя было для всех добровольным и производится по инициативе МИД Германии.
Действия России назвали «надуманной отговоркой» и «недружественным актом»
По информации издания Bild am Sonntag (BamS), среди эвакуированных - 108 граждан ФРГ, 34 китайца, один болгарин и один гражданин США. Немецкие пилоты, которые должны были сменить коллег в Москве, прилетели в столицу РФ еще 30 января, говорится далее в сообщении BamS. По его информации, немецкие спецслужбы считают отказ России «надуманной отговоркой».
«Это недружественный акт, который не должен повториться. Когда происходит гуманитарное бедствие, цивилизованные страны должны сотрудничать «, - заявил в интервью информагентству dpa Йоханн Вадепуль (Johann ********), зампредседателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС, входящего в состав правящей коалиции.
По его мнению, для России отказ самолету немецких ВВС был «очевидно важнее, чем готовность помочь людям, оказавшимся в беде». «Это говорит о многом», - считает политик.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
як казав Єрмак, невдовзі будемо проводити вибори на дамбабве, це така підготовка.
Экономическим хапом может стать.
Много бюджетных денег слуги хапнуть смогут.
Поэтому тут интерес понятен.
те що назвало свою другу родіну Раска Федераска.
Хоча, він для мавп свою справу зробив,віджав Київстар, Лайф, Інтертелеком.
Мавр моде на вихід.
Як ще одна мавпа Трапезніков, вона тепер, УВАГА! мер ординської Елісти.
Може Пришилепін і його до себе забере...
Святослав Носов
· 29 августа 2018 г. ·
Я вчера ночью перетирал в чатрулетке с российским кадровым офицером. На удивление вменяемым. Ну, враг не обязательно должен пускать слюни, как дебил и путать правый ботинок с левым.
Мы обсуждали теорию майданов, преемственность власти и стоимость билета в Эль Рей.
Не так люто как Полтава, но и не так гуманно, как Луганский. Пока не дошли до «честного слова русского офицера» под Иловайском.
После чего его *************.
«Нас зашкварили», - сказал мой собеседник. «Замазали кровью, чтобы мы не спрыгнули».
- То есть, ты в курсе случившегося?
- Все в курсе.
- И что?
- А что?.. Застрелиться теперь?
И посмотрел на меня так, что лопнули два пикселя на мониторе.
Мы никогда не договоримся. Ненависть России к нам того же рода, что преступник испытывает к жертве, алкоголик к водке, а школьник к школе. Чем больше они лгут и грабят, тем сильнее ненавидят нас. Потому что они понимают, что мы понимаем, что они понимают. И так без конца.
Отсюда желание убить жертву, разбить бутылку, сжечь школу, чтобы отказаться от осознанного греха, и начать все с чистого листа. Но с тем же результатом. Потому что проблема в них самих, а не в школе и водке.
- Слушай, но мы же реально похожи! Полчаса уже разговариваем, понимаем друг друга. Политика, вот это все… Если бы Украина вошла в состав России, это был бы золотой участок. Витрина Евразии, понимаешь? Россия пошла бы на любые расходы, это же цивилизационный проект!
- Как только Украина станет «золотым участком», вы сами переедете жить сюда, а нам выдадите кайло и отправите в Воркуту. Как в Крыму, где северодвинские отставники ВМФ выгоняют татар. Вы даже вышиванки наденете и научитесь выговаривать «паляныцю», чтобы только не жить в своей стране дураков и дорог. Знаешь, я не против, когда к нам приезжают толковые люди с нормальным ментальным протоколом. Но я не хочу вместо тебя жить в твоей Воркуте.
А «витрина цивилизации» после этого превратится в витрину совкового гастронома с мороженым хеком. Почему так много россиян в Балтии, кстати?
- *****, - сказал со злобой мой визави. - Я думал ты нормальный человек, а ты русофоб.
И переключил канал.
Русофоб - это любой, кто не хочет жить вместо россиянина в его сраной России, уступив ему свой ухоженный дом в обмен на его засранную ярангу.
А Прилепин и ко это политики этой цивилизованной страны.
как замутить украинцев в авантюры и скандал..
На их фоне очень важна активная деятельность проукраинских сил в регионах Украины, чтобы не дать возможности агрессору укореняться и вести пророссийскую подрывную деятельность в регионах Украины.
Ждут подешевления коммуналки.
В 14 году манкурты тупо обосрались и сидя на чемоданах в Польшу орали героям слава и ставили в фейспуках свечечки и плакающие смайлики хлопцам,которые пошли защищать их сраки.
А в 19 году их смертушка посрать отпустила и они выбрали убийц этих хлопцев в раду,а то коммуналка сильно дорогая,прямо жизни нет.
элитный контингент
Будут в совете Европы рашку представлять.
Обдолбанные члены совета Европы не заметят что они убили много украинцев.
Деньги не пахнут.