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Все про:партия (461) Россия (74881) Казанский Денис (156) Прилепин (32) Мефедов (6)

 Террорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и "экс-министр ДНР". ФОТОрепортаж

Российский писатель-террорист Захар Прилепин, который воевал на Донбассе против Украины, учредил в России политическую партию "За правду", в состав которой вошел недавно переданный в рамках обмена организатор трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года Евгений Мефедов.

Об этом пишет блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Российский писатель Захар Прилепин, который приезжал на Донбасс поохотиться на украинцев, учредил в Москве новую фашистскую партию "За правду", в которую вошли российские знаменитости разной степени упоротости (Чичерина, Охлобыстин) и американский актёр Стивен Сигал, решивший срубить бабла на старости лет.

Но это ещё не все. Самое интересное, что в новую партию вошли бывший "министр связи ДНР" Виктор Яценко, а также один из организаторов побоища 2 мая в Одессе - Евгений Мефедов, которого недавно передали РФ по обмену. Теперь Мефедов собирается стать депутатом Госдумы", - написал журналист.

Террорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и экс-министр ДНР 01
Террорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и экс-министр ДНР 02
Террорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и экс-министр ДНР 03
Террорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и экс-министр ДНР 04

Смотрите также: "То, что мы делали, - это просто полный галимый беспредел", - российский писатель и террорист "ДНР" Прилепин похвастался убийствами на Донбассе. ВИДЕО

"У "министра ДНР" чисто случайно оказался российский паспорт. А в Одессе 2 мая чисто случайно оказался друг Прилепина, российский политик, который принимал участие в организации массовых беспорядков, приведших к гибели людей. Просто так совпало, конечно же Россия тут совсем не причём", - резюмирует Казанский.

Террорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и экс-министр ДНР 05

Источник: https://censor.net.ua/n3173276
 
 
 Топ комментарии
 
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Святослав Носов
· 29 августа 2018 г. ·

Я вчера ночью перетирал в чатрулетке с российским кадровым офицером. На удивление вменяемым. Ну, враг не обязательно должен пускать слюни, как дебил и путать правый ботинок с левым.

Мы обсуждали теорию майданов, преемственность власти и стоимость билета в Эль Рей.

Не так люто как Полтава, но и не так гуманно, как Луганский. Пока не дошли до «честного слова русского офицера» под Иловайском.

После чего его перекосоебило.

«Нас зашкварили», - сказал мой собеседник. «Замазали кровью, чтобы мы не спрыгнули».

- То есть, ты в курсе случившегося?

- Все в курсе.

- И что?

- А что?.. Застрелиться теперь?

И посмотрел на меня так, что лопнули два пикселя на мониторе.

Мы никогда не договоримся. Ненависть России к нам того же рода, что преступник испытывает к жертве, алкоголик к водке, а школьник к школе. Чем больше они лгут и грабят, тем сильнее ненавидят нас. Потому что они понимают, что мы понимаем, что они понимают. И так без конца.

Отсюда желание убить жертву, разбить бутылку, сжечь школу, чтобы отказаться от осознанного греха, и начать все с чистого листа. Но с тем же результатом. Потому что проблема в них самих, а не в школе и водке.

- Слушай, но мы же реально похожи! Полчаса уже разговариваем, понимаем друг друга. Политика, вот это все… Если бы Украина вошла в состав России, это был бы золотой участок. Витрина Евразии, понимаешь? Россия пошла бы на любые расходы, это же цивилизационный проект!

- Как только Украина станет «золотым участком», вы сами переедете жить сюда, а нам выдадите кайло и отправите в Воркуту. Как в Крыму, где северодвинские отставники ВМФ выгоняют татар. Вы даже вышиванки наденете и научитесь выговаривать «паляныцю», чтобы только не жить в своей стране дураков и дорог. Знаешь, я не против, когда к нам приезжают толковые люди с нормальным ментальным протоколом. Но я не хочу вместо тебя жить в твоей Воркуте.

А «витрина цивилизации» после этого превратится в витрину совкового гастронома с мороженым хеком. Почему так много россиян в Балтии, кстати?

- Блять, - сказал со злобой мой визави. - Я думал ты нормальный человек, а ты русофоб.

И переключил канал.

Русофоб - это любой, кто не хочет жить вместо россиянина в его сраной России, уступив ему свой ухоженный дом в обмен на его засранную ярангу.
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Ну, и партия! Союз фриков и убийц.
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Такі самі дебіли, як і опзж, там вони за правду - і її там немає, а інші - за життя, а нормального життя не спостерігається. Саме лайно спливає на гору.
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Москва отказала в посадке самолету с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ
2 февраля в 01:13
Москва отказала в посадке немецкому самолету с гражданами Германии и других стран, эвакуированных из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) в субботу, 1 февраля. Москва сослалась на «нехватку ресурсов» в своих аэропортах, пояснила Крамп-Карренбауэр, отметив, что Минобороны и МИД ФРГ намерены в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа.

Самолет бундесвера Airbus A310 с более чем 120 гражданами Германии и других стран на борту вылетел из Уханя во Франкфурт-на-Майне ранее 1 февраля. Изначально он планировал сделать остановку в Москве. По словам главы Минобороны ФРГ, Россия дала разрешение на полет над своей территорией и обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для дозаправки и смены экипажа. В каком именно аэропорту планировалась посадка, не сообщается.

После того, как стало известно об отказе, самолет был перенаправлен в Хельсинки, где совершил посадку примерно в 13.40 по местному времени. После дозаправки перелет во Франкфурт-на-Майне был продолжен. По прибытии эвакуированные временно будут размещены в казармах ВВС Германии в городке Гермерсхайм. Возвращение из Уханя было для всех добровольным и производится по инициативе МИД Германии.

Действия России назвали «надуманной отговоркой» и «недружественным актом»

По информации издания Bild am Sonntag (BamS), среди эвакуированных - 108 граждан ФРГ, 34 китайца, один болгарин и один гражданин США. Немецкие пилоты, которые должны были сменить коллег в Москве, прилетели в столицу РФ еще 30 января, говорится далее в сообщении BamS. По его информации, немецкие спецслужбы считают отказ России «надуманной отговоркой».

«Это недружественный акт, который не должен повториться. Когда происходит гуманитарное бедствие, цивилизованные страны должны сотрудничать «, - заявил в интервью информагентству dpa Йоханн Вадепуль (Johann ********), зампредседателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС, входящего в состав правящей коалиции.

По его мнению, для России отказ самолету немецких ВВС был «очевидно важнее, чем готовность помочь людям, оказавшимся в беде». «Это говорит о многом», - считает политик.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Этот ублюдок Прилепин объявлен в международный розыск? Ведь есть плёнки где он сам на камеру признается как он убивал большое количество украинцев. Террорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и "экс-министр ДНР" - Цензор.НЕТ 8109
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ВОЗЬМИТЕ К СЕБЕ В ЧЛЕНЫ ЗЕЛЕНОГО ОСМАНСКОГО ОСЛА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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"Союз скрепних ватних имперских возрожденцев", читай вирожденців.
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Ничего удивительного - на расие все партии такие, остальные уничтожены большевичьем и их продолжателями.
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Такі самі дебіли, як і опзж, там вони за правду - і її там немає, а інші - за життя, а нормального життя не спостерігається. Саме лайно спливає на гору.
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У них ленточки и цвета вам ничего не напоминают? Террорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и "экс-министр ДНР" - Цензор.НЕТ 3823
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Фіолет+зелений. А що креативно, улюблене сполучення кольорів неадекватів.
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такі нагадують..
як казав Єрмак, невдовзі будемо проводити вибори на дамбабве, це така підготовка.
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«Что касается экономики, вы знаете, в жизни иногда так бывает, что сегодня все, что там произошло, дает возможность абсолютно с другой точки зрения посмотреть на эту территорию. Может в будущем это будет какой-то современный экономический хаб, и там будут развиваться направления, которые мы даже не мечтали и не говорили об этом», - сказал Ермак.

Экономическим хапом может стать.
Много бюджетных денег слуги хапнуть смогут.
Поэтому тут интерес понятен.
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А Сегал на айкідо багато не заробить, а тут в кацапії можна їпло поторгувати.
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Там ще одне опудало отримало громадянство Орди,
те що назвало свою другу родіну Раска Федераска.
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О, а я й не знав що Яценко скинули.
Хоча, він для мавп свою справу зробив,віджав Київстар, Лайф, Інтертелеком.
Мавр моде на вихід.
Як ще одна мавпа Трапезніков, вона тепер, УВАГА! мер ординської Елісти.
Може Пришилепін і його до себе забере...
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Святослав Носов
· 29 августа 2018 г. ·

Я вчера ночью перетирал в чатрулетке с российским кадровым офицером. На удивление вменяемым. Ну, враг не обязательно должен пускать слюни, как дебил и путать правый ботинок с левым.

Мы обсуждали теорию майданов, преемственность власти и стоимость билета в Эль Рей.

Не так люто как Полтава, но и не так гуманно, как Луганский. Пока не дошли до «честного слова русского офицера» под Иловайском.

После чего его *************.

«Нас зашкварили», - сказал мой собеседник. «Замазали кровью, чтобы мы не спрыгнули».

- То есть, ты в курсе случившегося?

- Все в курсе.

- И что?

- А что?.. Застрелиться теперь?

И посмотрел на меня так, что лопнули два пикселя на мониторе.

Мы никогда не договоримся. Ненависть России к нам того же рода, что преступник испытывает к жертве, алкоголик к водке, а школьник к школе. Чем больше они лгут и грабят, тем сильнее ненавидят нас. Потому что они понимают, что мы понимаем, что они понимают. И так без конца.

Отсюда желание убить жертву, разбить бутылку, сжечь школу, чтобы отказаться от осознанного греха, и начать все с чистого листа. Но с тем же результатом. Потому что проблема в них самих, а не в школе и водке.

- Слушай, но мы же реально похожи! Полчаса уже разговариваем, понимаем друг друга. Политика, вот это все… Если бы Украина вошла в состав России, это был бы золотой участок. Витрина Евразии, понимаешь? Россия пошла бы на любые расходы, это же цивилизационный проект!

- Как только Украина станет «золотым участком», вы сами переедете жить сюда, а нам выдадите кайло и отправите в Воркуту. Как в Крыму, где северодвинские отставники ВМФ выгоняют татар. Вы даже вышиванки наденете и научитесь выговаривать «паляныцю», чтобы только не жить в своей стране дураков и дорог. Знаешь, я не против, когда к нам приезжают толковые люди с нормальным ментальным протоколом. Но я не хочу вместо тебя жить в твоей Воркуте.

А «витрина цивилизации» после этого превратится в витрину совкового гастронома с мороженым хеком. Почему так много россиян в Балтии, кстати?

- *****, - сказал со злобой мой визави. - Я думал ты нормальный человек, а ты русофоб.

И переключил канал.

Русофоб - это любой, кто не хочет жить вместо россиянина в его сраной России, уступив ему свой ухоженный дом в обмен на его засранную ярангу.
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Для русского мира Прилепин, Путин, Жириновский,Панин, Берич-родные люди./ «Порошенко повесить»- требует Прилепин, комбат ДНР ,московский писатель./"Братская дружба" с украинцами, но без Порошенко.- Путин./ "Небольшая бомба. Там где резиденция Порошенко. Небольшой котлованчик", - Жириновский ./ Скандалист и гомосексуалист Панин, любимый артист Путина: «Я с большим удовольствием собственными руками перерезал бы горло Порошенко». /Порошенко ожидает судьба военного преступника.- Сербский наемник донецкий снайпер Берич
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Терористы это бедуин на ишаке где то в Сирии,дом и семью которого убили представители цивилизованной страны,члена совета Европы.
А Прилепин и ко это политики этой цивилизованной страны.
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Очередная партия для пропаганды программы "ШАТУН" для Украины
как замутить украинцев в авантюры и скандал..
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Было бы классно что бы так воровал зеленский и был полный бюджет , а то 30% за январь украли..СН и зе
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На россии могут делать что угодно, главное из Украины выместь всю эту заразу, не позволить им попадать в Украину и не позволить их последователям укореняться в Украине.
На их фоне очень важна активная деятельность проукраинских сил в регионах Украины, чтобы не дать возможности агрессору укореняться и вести пророссийскую подрывную деятельность в регионах Украины.
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Хех! Є такий в моєму архіві. Жаль що не згорів в Одесі.
Террорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и "экс-министр ДНР" - Цензор.НЕТ 5809
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Відкрий Тютчева, "Крим" "Ахренеешь"...Його царська цензура "вирубала".... За "шовінізм"....
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Хлопці давайте не будем робить рекламу лайну і не будем далі коментувати!
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Это не реклама это Осенью будет на выборах в Украине в ОРДЛО по программе ермака-зеленского-путина
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73 % манкуртов одобряют.
Ждут подешевления коммуналки.
В 14 году манкурты тупо обосрались и сидя на чемоданах в Польшу орали героям слава и ставили в фейспуках свечечки и плакающие смайлики хлопцам,которые пошли защищать их сраки.
А в 19 году их смертушка посрать отпустила и они выбрали убийц этих хлопцев в раду,а то коммуналка сильно дорогая,прямо жизни нет.
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в партии "За Захара!" собирается просто элитный контингентТеррорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и "экс-министр ДНР" - Цензор.НЕТ 405Террорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и "экс-министр ДНР" - Цензор.НЕТ 6983Террорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и "экс-министр ДНР" - Цензор.НЕТ 2909Террорист Прилепин создал в РФ партию, куда вошел организатор побоища 2 мая в Одессе и "экс-министр ДНР" - Цензор.НЕТ 8144
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Нормальный контингент.
Будут в совете Европы рашку представлять.
Обдолбанные члены совета Европы не заметят что они убили много украинцев.
Деньги не пахнут.
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Это для тех кто надеется, что все будет хорошо когда уйдет путин. вот реальная смена.
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Формируется команда для для освоения и последующего захвата Московией юго восточной части территории Украины...Помощник Зеленского считает Донбасс перспективным "экономическим хабом", а Нардеп від "Слуги народу" назвав Крим "російським" і запропонував продавати на півострів воду ...вот и всё приехали,кольцо замыкается, да и украинскую армию из контрактников легко переориентировать к союзной армии под управлением Главного правителя московских земель...всё чем гордились будет всё прокакали.
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В дополнение, ...непонятно куда будут девать боевиков Московия и как будут избавляться новая власть при союзном государстве от украинских патриотов?
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будущие де3,14сдаты ПАСЕ от рабсеи .которых протолкнут туда немецкие фашисты с жабоедами французскими... Терорист Прилєпін створив у РФ партію, куди увійшов організатор побоїща 2 травня в Одесі і "ексміністр ДНР" - Цензор.НЕТ 4902
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Скоро она зарегистрируется в ОРДЛО и будет в октябре 2020 г. участвовать в местных выборах вместе с выборами в Украине ( по Ермаку - Зеленскому) , а там и до представительства в Раде не далеко.
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это мордва создала полный аналог мыролюбной секты свиноментвячука - за жыддя.
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Да никто их в думу не пустит,ботокс подыхает,это означает,что на засрашке возможны кровавые стычки всех со всеми,поэтому опытных и резких хлопчиков нужно собрать в одно стадо под надежный присмотр.
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Еще одна группа помощи нашим 73% черни,они ведь тоже против Порошенко.
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