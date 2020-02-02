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 Число жертв коронавируса 2019-nCoV превысило 300: есть первая смерть за пределами Китая. ИНФОГРАФИКА

Количество жертв нового коронавируса в Китае перевалило за отметку в 300 человек, более 14,3 тысяч человек инфицированы.

Об этом со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Вспышка коронавируса унесла жизни по меньшей мере 305 человек и заразила более 14 300 человек во всем мире, продолжая распространяться за пределы Китая. Один человек за пределами материкового Китая умер", - говорится в сообщении.

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"Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, 2 февраля, о смерти первого зараженного коронавирусом 2019-nCoV пациента за пределами Китая. Жертвой инфекции стал 44-летний китаец из города Ухань, ставшего эпицентром распространения нового коронавируса. Он скончался на Филиппинах", - цитирует сообщение DW.

Представитель ВОЗ на Филиппинах Рабиндра Абеясинге подчеркнула: речь не идет о местной вспышке инфекции.

Отмечается, что, судя по всему, пациент заразился вирусом еще до прибытия на Филиппины.

Приехавшая с ним женщина, у которой также были обнаружены признаки заражения, находится в больнице и идет на поправку, отметил министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке.

Число жертв коронавируса 2019-nCoV превысило 300: есть первая смерть за пределами Китая 01

Распространение коронавируса в Китае

Число жертв коронавируса 2019-nCoV превысило 300: есть первая смерть за пределами Китая 02

Распространение коронавируса по миру

Увидеть полный список мест за пределами материкового Китая с подтвержденными случаями коронавируса можно здесь.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3173272
 
 
 Топ комментарии
 
Там хуйлів вагон. Замінять на іншого.
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писали, что если заражаются представители других рас , не азиатских, то болезнь проходит довольно легко...
я пока не прочел нигде, что умер кто то с белых к примеру...
У кого то есть другая инфа?

Число жертв коронавируса 2019-nCoV превысило 300: есть первая смерть за пределами Китая - Цензор.НЕТ 8272
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В тому і могутність що вірус створений цією наукою.
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уйло тяжело заболел!
совпадение? гне думаю!
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Вот к чему привели прогулки русских "туристов" в Китае....
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писали, что если заражаются представители других рас , не азиатских, то болезнь проходит довольно легко...
я пока не прочел нигде, что умер кто то с белых к примеру...
У кого то есть другая инфа?

Число жертв коронавируса 2019-nCoV превысило 300: есть первая смерть за пределами Китая - Цензор.НЕТ 8272
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Ось вам і могутність ******** науки. На Марс мають летіти. А тут від грипу скільки вже померло. А що чекає світ незабаром?
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В тому і могутність що вірус створений цією наукою.
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вірус то створили, а от як його знищити ще не винайшли.
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По сложившейся практике обычно сразу делают пару - вирус и аннигилятор. Так безопаснее и ... в разы доходнее...
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Ну, Войну миров читали или смотрели? Вирус способен самые высокие технологии смести.
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деякі зелені оригінали думають, що то забавка.
їм смішно.
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Какие все-таки украинцы невежественные. Неудивительно, что мы и живем по Стругацким: "Есть страны, где живут лучше, есть где живут хуже, но нет страны, где живут глупее".
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Учитывая пресловутые 73%, то немогу не согласиться.
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Вы думаете к остальным 27% это не относится? Не льстите себе - это самообман.
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Тобто філіппінський випадок підтверджує, що цей короновірус не вміють гарантовано лікувати.
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жоден вірус не лікується..
віруси мутують.

вакцину для теперішнього обіцяють за пів року..
після клінічних випробувань-за рік..
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Але інші вірусні хвороби як правило лікують. А ще деякі зебіли мені писали, що нібито вже лікують короновірус. Дійсно, що самі віруси не лікують, але з іншими випадками захворювань можна боротися більш ефективно.
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Мы рождены чтобы умереть,только порохоботам это не ведомо 😁
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Говори лише за себе, бо люди до своєї смерті встигають багато чого зробити🐸
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Томасоносец Пытро их защитит от вирусов и пообещает жизнь вечную)
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на 1.02.2020. підтверджено 14568 померло 305.
'відставання від графіку'- 1 день:Кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV перевищила 300: є перша смерть за межами Китаю - Цензор.НЕТ 9234
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вау, какой кошмар... в Китае ты быстрей в ванной утонешь чем умрёшь от кронавируса, развели панику бизнесмены хреновы, а быдло мычит и паникует. бегите прививайтесь
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Паникуют походу на цензоре только порохоботы, думаю что это связано с фармамафией, поддельные лекарства плохо продаются)
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в китае ввели безпрецедентные меры для того чтобы остановить эпидемию, вплоть до военного положения в некоторых городах - тоесть разрешили военным убивать всех, кого они посчитают подозрительным. и все равно нифига оно не останавливается.
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антипрививочникам..
це ви,пі..араси довели ситуацію до:

Загроза поліомієліту для України[ред. | ред. код]Ризик поширення поліомієліту в Україні значно підвищується у зв'язку з поширенням вірусу на Середньому Сході та продовженням епідемії у Афганістані, Нігерії та Пакистані, а також частими переміщенням людей та низьким рівнем вакцинації в Україні.Менше 50 % українських дітей у віці до 1 року повністю вакциновані від поліомієліту[33].Для попередження спалаху поліомієліту потрібно вакцинувати щонайменше 95 % дітей. Це означає, що діти мають отримати три ревакцинації протягом першого року життя.Україна є однією із 13 країн з «червоного» переліку, які мають високий ризик спалаху поліомієліту. Іншими є Ємен, Центральноафриканська Республіка, Уганда, Сирія, Ліван, Йорданія, Південний Судан, Судан, Ірак, Малі, Джибуті та Еритрея[34]. Кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV перевищила 300: є перша смерть за межами Китаю - Цензор.НЕТ 401
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Так порохоботик, знаємо ми ціну цим експериментальним псевдопрививкам
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речь идёт о прививках от грипа, там бизнеспроэкт, а кучу буков ты зря написал, пей холодную воду она успокаивает
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Взагалі думаю, що цей вірус був штучно створений як біологічна зброя масового знищення, а потім з якихось причин (випадкових або зумисних) вийшов з-під контролю. Бо якби це було щось на кшалт нового штаму грипу, то такі суворі заходи безпеки не здійснювались би. Окрім того, статистика, яку дає Китай абсолютно не відповідає всім цім заходам.
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Как думаете когда в Украине короновирус появится. Через неделю?
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якщо підтвердяться два випадки у Львові- то він вже в Україні-мінімум 8 носіїв 'наступного покоління' лише від цих двох заражених ( при r0=4).
але конкретно Щоб надійно,вірус привезе 'борт' з Санья 4.02.2020
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У складі цього вірусу 4 (Карл!) компонента ВІЛ інфекції тобто СНІДу, говорити про те що трапилася така неймовірна мутація простих простудних інфекцій дурість, цей вірус штучний, питання в тому хто його запустив, кому це вигідно?
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Если будет доказано что вирус занесли намерено то кому выгоден удар по Китаю думаю очевидно.
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Побачимо...якщо не почнемо раптово кашляти i задихатися
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то бишь, вариант контроля за численностью населения самим Китаем Вы не рассматриваете? там и лаборатория недалеко вроде местная есть...
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вам ж пояснили-вирвася на волю сам(недотримання правил безпеки при створенні бактеріологічної зброї в біолабораторії Уханю)Кількість жертв коронавірусу 2019 nCoV перевищила 300: є перша смерть за межами Китаю - Цензор.НЕТ 47
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Мені здається що дані про кількість жертв в самому Китаї і за межами дуже зменшені в уникненні паніки в світовій економіці і взагалі ... Наприклад Козлостан має близько 4000 км спільного кордону з Китаєм там прикордонні руху неймовірні, і хтось повірить що в Козлостане тільки 2 людини інфікованих ?? Є непрямі підтвержедння моїх думок ..але про це поки що рано
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