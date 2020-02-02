 Число жертв коронавируса 2019-nCoV превысило 300: есть первая смерть за пределами Китая. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Вспышка коронавируса унесла жизни по меньшей мере 305 человек и заразила более 14 300 человек во всем мире, продолжая распространяться за пределы Китая. Один человек за пределами материкового Китая умер", - говорится в сообщении.

Читайте также: Коронавирус может оказаться для мировой экономики опаснее, чем кризис 2008-го года, - Moody's

"Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, 2 февраля, о смерти первого зараженного коронавирусом 2019-nCoV пациента за пределами Китая. Жертвой инфекции стал 44-летний китаец из города Ухань, ставшего эпицентром распространения нового коронавируса. Он скончался на Филиппинах", - цитирует сообщение DW.

Представитель ВОЗ на Филиппинах Рабиндра Абеясинге подчеркнула: речь не идет о местной вспышке инфекции.

Отмечается, что, судя по всему, пациент заразился вирусом еще до прибытия на Филиппины.

Приехавшая с ним женщина, у которой также были обнаружены признаки заражения, находится в больнице и идет на поправку, отметил министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке.

Распространение коронавируса в Китае

Распространение коронавируса по миру

Увидеть полный список мест за пределами материкового Китая с подтвержденными случаями коронавируса можно здесь.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.