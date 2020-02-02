 Число жертв коронавируса 2019-nCoV превысило 300: есть первая смерть за пределами Китая. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
"Вспышка коронавируса унесла жизни по меньшей мере 305 человек и заразила более 14 300 человек во всем мире, продолжая распространяться за пределы Китая. Один человек за пределами материкового Китая умер", - говорится в сообщении.
"Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, 2 февраля, о смерти первого зараженного коронавирусом 2019-nCoV пациента за пределами Китая. Жертвой инфекции стал 44-летний китаец из города Ухань, ставшего эпицентром распространения нового коронавируса. Он скончался на Филиппинах", - цитирует сообщение DW.
Представитель ВОЗ на Филиппинах Рабиндра Абеясинге подчеркнула: речь не идет о местной вспышке инфекции.
Отмечается, что, судя по всему, пациент заразился вирусом еще до прибытия на Филиппины.
Приехавшая с ним женщина, у которой также были обнаружены признаки заражения, находится в больнице и идет на поправку, отметил министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке.
Распространение коронавируса в Китае
Распространение коронавируса по миру
Увидеть полный список мест за пределами материкового Китая с подтвержденными случаями коронавируса можно здесь.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
совпадение? гне думаю!
я пока не прочел нигде, что умер кто то с белых к примеру...
У кого то есть другая инфа?
їм смішно.
віруси мутують.
вакцину для теперішнього обіцяють за пів року..
після клінічних випробувань-за рік..
'відставання від графіку'- 1 день:
це ви,пі..араси довели ситуацію до:
Загроза поліомієліту для України[ред. | ред. код]Ризик поширення поліомієліту в Україні значно підвищується у зв'язку з поширенням вірусу на Середньому Сході та продовженням епідемії у Афганістані, Нігерії та Пакистані, а також частими переміщенням людей та низьким рівнем вакцинації в Україні.Менше 50 % українських дітей у віці до 1 року повністю вакциновані від поліомієліту[33].Для попередження спалаху поліомієліту потрібно вакцинувати щонайменше 95 % дітей. Це означає, що діти мають отримати три ревакцинації протягом першого року життя.Україна є однією із 13 країн з «червоного» переліку, які мають високий ризик спалаху поліомієліту. Іншими є Ємен, Центральноафриканська Республіка, Уганда, Сирія, Ліван, Йорданія, Південний Судан, Судан, Ірак, Малі, Джибуті та Еритрея[34].
але конкретно Щоб надійно,вірус привезе 'борт' з Санья 4.02.2020