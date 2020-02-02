 Враг за сутки 15 раз атаковал позиции ОС, применив тяжелые минометы: 1 воин погиб, 2 ранены

Об этом информирует штаб ООС, передает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов по позициям украинских защитников:

- вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета (шесть выстрелов), а также из крупнокалиберного пулемета;

- в районе Марьинки – из автоматических станковых гранатометов;

- неподалеку от Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- дважды рядом с Песками – из миномета калибра 82 мм враг выпустил восемь мин, а также открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- в районе Невельского – из станкового противотанкового гранатомета (два выстрела) и крупнокалиберного пулемета.

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Девять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- дважды неподалеку от Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- дважды в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм минометов (38 мин);

- трижды рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 мм враг выпустил 41 мину, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из 82-мм минометов (14 мин), а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе Катериновки – из крупнокалиберного пулемета.

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.

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1 февраля в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения. Кроме того, один военнослужащий Объединенных сил ранен вследствие подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.



