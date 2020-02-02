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 Враг за сутки 15 раз атаковал позиции ОС, применив тяжелые минометы: 1 воин погиб, 2 ранены

1 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом информирует штаб ООС, передает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов по позициям украинских защитников:

- вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета (шесть выстрелов), а также из крупнокалиберного пулемета;
- в районе Марьинки – из автоматических станковых гранатометов;
- неподалеку от Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- дважды рядом с Песками – из миномета калибра 82 мм враг выпустил восемь мин, а также открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе Невельского – из станкового противотанкового гранатомета (два выстрела) и крупнокалиберного пулемета.

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Девять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- дважды неподалеку от Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- дважды в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм минометов (38 мин);
- трижды рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 мм враг выпустил 41 мину, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из 82-мм минометов (14 мин), а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Катериновки – из крупнокалиберного пулемета.

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.

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1 февраля в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения. Кроме того, один военнослужащий Объединенных сил ранен вследствие подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Враг за сутки 15 раз атаковал позиции ОС, применив тяжелые минометы: 1 воин погиб, 2 ранены 01
Враг за сутки 15 раз атаковал позиции ОС, применив тяжелые минометы: 1 воин погиб, 2 ранены 02

Источник: https://censor.net.ua/n3173270
 
 
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жду с нетерпением когда наш главнокомандующий-рядовой, снимет ролик с передовой, где он под вражеским обстрелом стойко отбивается от мин врага, запрещая дать ответку!!!
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А наши можновладци-предатели разговаривают о каких-то выборах осенью! Не пора ли Вове-Бубочке в Ростов к Вите-Овощю?! Спасибо жителям Кривбаса за президента....
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Это было показано по российскому телевидению в апреле 2013 года за год до нападения на Украину. Русское телевидение снимало промосюжеты про будущих гибридных "ИХТАМНЕТОВ", готовых к нелегальной работе за рубежом. Войска предназначенные для политических целей в любой точке мира представляющей интерес для Российской Федерации, "силы, которые вступают в дело, когда дипломатические методы уже не действуют, отвлекают силы и внимание определенных стран от внешних проблем, создавая им проблемы внутренние". Так готовилась гибридная война как оказалось против Украины. Мировое сообщество сделало вид , что ничего страшного для себя в этом сюжете правительственного российского телеканала не увидело. Ну что же теперь " просвещенный цивилизованный Мир" пожинает кровавые плоды своего слепого равнодушия и политики примирения с агрессором в Грузии, Сирии, Украине, Ливии, Центральной Африканской Республике, Судане.Под угрозой страны Балтии и Республика Беларусь.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=mLHQKPEdvAU&feature=emb_logo
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Зелене непорозуміння, загиблі приходитимуть до тебе вночі і ти жахатимешся. Казьол.
Враг за сутки 15 раз атаковал позиции ОС, применив тяжелые минометы: 1 воин погиб, 2 ранены - Цензор.НЕТ 2623
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Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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