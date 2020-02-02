 В эпицентре вспышки вируса в Китае - 45 новых случаев смерти и 1921 заразившийся

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В эпицентре распространения нового типа коронавируса, в китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 45 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 1,921 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.
В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 32 человека, выявлено 894 новых больных.
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Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья 9,074 тыс. человек, смертельный исход заболевания зафиксирован в 294 случаях (в Ухане - 224 случая). После выздоровления из медучреждений выписано 215 человек.
...чё щас шухер стоит? -- ...кошмарят народ -- шо б не расслаблялся...
А тем временем вот что сегодня творится в кетае, а завтра будет и у нас...
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И ещё...
И ещё.
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И вот ещё.
Также вот.
И вот.
И вот.
Ещё вот.
И ещё.
И ещё.
И снова.
И снова...
-- а хто і очікував... ? -- паніка, панове...
Що половина вмираэ?
Выявленных зараженных: 13 983
Умерших: 304
Вылечено: 331
Статистика здесь
02.02.2020 02:09
Умерших: 304
Ali Hasan
Якщо вміють, то чому така статистика 50 на 50 (мертвих і здорових)? IQ - 15
Дык, тут же, окромя меня, немцы ж ещё есть? -- судя по флажкам... -- нехай Вам они и расскажут про наши Лэбен, Кампф и Крампф...*)
Умерших: 304
Вылечено: 331
Статистика здесь
вали и меняй ник, ты спалился.
https://www.youtube.com/watch?v=x3BcvalMQco
По поводу китайской дурки... -- это ж токо дурка... -- пока шо.
В числительном понятии... ...в мировом масштабе.
...за своё я уже сказал...
Ширится, растёт заболевание!
Если хилый -- сразу в гроб!
Сохранить здоровье, что б --
Применяйте, люди, об -тирание!
https://www.karaoke.ru/artists/vysockij-vladimir/text/utrennyaya-gimnastika/