EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 За рубежом
  1727  49
Материалы по теме:
Все про:вирус (210) Китай (1096)

 В эпицентре вспышки вируса в Китае - 45 новых случаев смерти и 1921 заразившийся

В Китае растет число жертв нового коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В эпицентре распространения нового типа коронавируса, в китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 45 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 1,921 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 32 человека, выявлено 894 новых больных.

Читайте также: Коронавирус может оказаться для мировой экономики опаснее, чем кризис 2008-го года, - Moody's

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья 9,074 тыс. человек, смертельный исход заболевания зафиксирован в 294 случаях (в Ухане - 224 случая). После выздоровления из медучреждений выписано 215 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3173264
 
   
 Топ комментарии
 
Це грип, який не вміють лікувати. Відповідно і паніка.
 показать весь комментарий
 
сдается мне Ярик, что ты питерский.
 показать весь комментарий
 
понимаешь скаленец, даже в лyгандонии знают, как правильно пишyт твое имя - довбойоб, а ты нет.
вали и меняй ник, ты спалился.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В прошлом году, в Бундесе умерло от гриппа 25 000 человек. Заболело, больше 100 000.
...чё щас шухер стоит? -- ...кошмарят народ -- шо б не расслаблялся...
 показать весь комментарий
 
 
Вот вот, тоже не понимаю к чему паника. Каждый год от гриппа умирают сотни тысяч. Возможно нам об этом вирусе чего то серьйозно не договаривают и этот вирус типа какой-то необычный, ну типа склонен к быстрой мутации и все такое
 показать весь комментарий
 
Це грип, який не вміють лікувати. Відповідно і паніка.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
довбоїоб?
 показать весь комментарий
 
та вміють! -- с самого початку... ...просто не очікували такого.

-- а хто і очікував... ? -- паніка, панове...
 показать весь комментарий
 
Якщо вміють, то чому така статистика 50 на 50 (мертвих і здорових)?
 показать весь комментарий
 
 
Де ти взяв таку статистику?
Що половина вмираэ?
 показать весь комментарий
 
Тих хто одужав однаково з тими, хто вмер. Інші ще хворіють.
 показать весь комментарий
 
Выявленных зараженных: 13 983
Умерших: 304

В эпицентре вспышки вируса в Китае - 45 новых случаев смерти и 1921 заразившийся - Цензор.НЕТ 5627 Ali Hasan

Якщо вміють, то чому така статистика 50 на 50 (мертвих і здорових)? В эпицентре вспышки вируса в Китае - 45 новых случаев смерти и 1921 заразившийся - Цензор.НЕТ 4208 IQ - 15
 показать весь комментарий
 
Тобто тих, хто одужав приблизно дорівнює тим, хто вмерли. Ви забули, що з вами нема розмови?
 показать весь комментарий
 
Bandera Rosa Так і там помирають від звичайного грипу.А через цей вірус можуть померти мільйони.Саме тому і паніка.
 показать весь комментарий
 
 
Вчера немцы сказали, шо умерло 250 человек -- шо мы знаем. А шо китайцы -- хто знает?
 показать весь комментарий
 
Bandera Rosa Ви написали,що в самій Німеччині за 2019 рік померло від грипу 25000 чоловік.Це занадто велика цифра.
 показать весь комментарий
 
 
Была эпидемия -- лютая! Мест в клиниках не хватало... ...так было. А шо делать?
 показать весь комментарий
 
Bandera Rosa Ну ж 25 тисяч.Ніде в світі на 100 тисяч захворілих на грип,не померає 25 тисяч.Навіть якщо би захворів мільйон,ця цифра фантастична.
 показать весь комментарий
 
 
Так Вы ещё не знаете, шо летом от жары с немцами творится? -- 90 миллионов человек почти ... -- и всё, не лучше гриппа.

Дык, тут же, окромя меня, немцы ж ещё есть? -- судя по флажкам... -- нехай Вам они и расскажут про наши Лэбен, Кампф и Крампф...*)
 показать весь комментарий
 
А это пример так называемой брехни.
 показать весь комментарий
 
Bandera Rosa Взагалі то якась дуже велика цифра.Навіть в нас набагато менша.
 показать весь комментарий
 
 
На 1500000000 45 случаев это глына, это армагедон, бедлам, писдес и шухер. Шо теперь будет?
 показать весь комментарий
 
 
Выявленных зараженных: 13 983
Умерших: 304
Вылечено: 331
Статистика здесь
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну що підори Хто голосував за малороса ???
 показать весь комментарий
 
Вирус уже в 20 странах! "Хто голосував за малороса ???"
 показать весь комментарий
 
 
Не відповідай йому, а одразу в спам.
 показать весь комментарий
 
 
кончіта , л ьівівський я ) хочеш по ***** ?? на сихові ,левандівці,рясне ПІдерок
 показать весь комментарий
 
понимаешь скаленец, даже в лyгандонии знают, как правильно пишyт твое имя - довбойоб, а ты нет.
вали и меняй ник, ты спалился.
 показать весь комментарий
 
 
кончіта убд\блюдок сколе приїжжай це моє п і імя я б
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
підерасня зе і по ви одноклітинні істоти
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
кончіта , л ьівівський я ) хочеш по ***** ?? на сихові ,левандівці,рясне ПІдерок
 показать весь комментарий
 
помотрите как живут китайцы обычные с курями без отопления как там не вспыхнуть какойто заразе !

https://www.youtube.com/watch?v=x3BcvalMQco
 показать весь комментарий
 
Короче -- по Германии данные -- вчерашние: Желудочно-кишечный грипп. Как в позапрошлом году, но на порядок легче. Мест в клиниках хватит.

По поводу китайской дурки... -- это ж токо дурка... -- пока шо.

В числительном понятии... ...в мировом масштабе.
...за своё я уже сказал...
 показать весь комментарий
 
 
підеррасня зе і по по одному підходіть
 показать весь комментарий
 
Очень вырос гриппа вирус --три, четыре
Ширится, растёт заболевание!
Если хилый -- сразу в гроб!
Сохранить здоровье, что б --
Применяйте, люди, об -тирание!
https://www.karaoke.ru/artists/vysockij-vladimir/text/utrennyaya-gimnastika/
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх