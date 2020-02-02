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 Пьяная женщина напала на сотрудницу полиции во Львове

Полицейских в полшестого утра вызвала пенсионерка. Она пожаловалась, что ее дочь и зять напились и бьют ее.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сегодня, 1 февраля, около 5.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение от 63-летней жительницы Железнодорожного района Львова о том, что ее 32-летняя дочь вместе со своим мужем распивают спиртное и совершают по отношению к ней насилие", — сказано в сообщении.

На место тут же прибыл патруль и мобильная группа реагирования на домашнее насилие.

"Правоохранители пресекли правонарушение, однако дочь заявительницы вела себя неадекватно, не выполняла законные требования полицейских и нанесла офицеру полиции — сотруднице мобильной группы реагирования, телесные повреждения", — сообщили в полиции.

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Против женщины открыли производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Ей грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3173263
 
 
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