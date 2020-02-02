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 Коронавирус может оказаться для мировой экономики опаснее, чем кризис 2008-го года, - Moody's

Рейтинговое агентство Moody's считает, что китайский коронавирус может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008–2010 годов.

Речь об этом идет в посвященном возможному влиянию вируса на мировую экономику исследовании, опубликованном на сайте агентства, информирует Цензор.НЕТ.

Так, аналитики агентства считают, что, в отличие от кризиса, который некоторые эксперты предвидели заранее, эпидемия вируса обрушилась неожиданно для всех и уже негативно отразилась на некоторых важных индикаторах будущего развития экономики.

"Пандемия коронавируса может быть более существенным "черным лебедем", чем глобальный финансовый кризис или Великая рецессия 2008–2009 годов", – сказано в исследовании.

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В отличие от обвала на американском ипотечном рынке, в начале 2020 года никто не предсказывал появления потенциально опустошительной пандемии. И, в отличие от финансового кризиса, государственные деятели в области здравоохранения и экономики могут быть ограничены в своих способностях противостоять или сгладить пандемию, подобную испанскому гриппу в 1918 году",— считают в агентстве.

Помимо непредсказуемости, быстроты распространения по разным странам и потенциально пандемического характера китайского коронавируса аналитики Moody`s уже зафиксировали тревожные сигналы негативного воздействия эпидемии на некоторые ключевые индикаторы, влияющие на ближайшие перспективы мировой экономики, а именно цены на промышленные металлы (медь, никель, цинк, алюминий и т. п.). А падение цен на промышленные металлы в последние 30 лет всегда было связано с низкой мировой экономической активностью.

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По мнению аналитиков, из-за непредсказуемости распространения коронавируса под сомнением оказался и прогнозируемый ранее рост мирового ВВП на 3,3% в 2020 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3173262
 
 
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Есть данные по выполнению бюджета за январь - пока только Загальний фонд. Выполнено менее 70% от плана. Давно такого разгрома не было, скорее всего - с самих 1990-х.
Причины (по версии Минфина): дорогая гривна, падение (sic!) цен на газ и сворачивание производства сигарет. . . .
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Це головні причини, а ще є додаткові - імміграція та розуміння, що ця влада не дає нормально працювати. Є збільшення боргів по зарплаті бюджетників, а тому йде гальмування економіки.
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Самый опасный вирус для человечества - российский фашизм

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Индия только что объявила ,что #коронавирус имел по крайней мере 4 вставки белка от ВИЧ, что является признаком инженерии, что заставляет их полагать, что это либо очень редкая мутация либо специально спроектированное биологическое оружие.
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#коронавирус имеет эффект иммунодефицита, схожего со СПИДом. Поэтому в некоторых случаях врачи используют терапию схожую с терапией от ВИЧ, те же медикаменты.
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