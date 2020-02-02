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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4459) Путин (25419) Климкин (2325)

 Путин хочет затащить Зеленского в "эмоциональную воронку", - Климкин

Президент России Владимир Путин попытается затащить украинского лидера Владимира Зеленского в "эмоциональную воронку", когда при каждом следующем обмене удерживаемыми лицами результат должен быть более значим, чем при предыдущем.

Об этом бывший министр иностранных дел Павел Климкин сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Решение принимает окончательно только Путин. Я считаю, что логика России в том числе – это затянуть Зеленского в "эмоциональную воронку". То есть первый обмен, потом второй обмен, а потом пойдет дальше. И каждый результат затем должен быть более весомым, чем предыдущий. ...Вплоть до политических уступок", – отметил Климкин.

Он считает, что "именно такая логика и будет у России".

По мнению Климкина, Зеленскому не стоило поздравлять Путина с Новым Годом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сурков еще пригодится Путину в выстраивании отношений с Украиной, - Климкин

"Я считаю, что не стоило. Это в обществе, конечно, было встречено крайне негативно. Это было стилизовано как разговор в последний день года. Но Зеленский выбрал себе эту логику. Он хочет поддерживать с Путиным контакт, в том числе некий минимальный контакт как руководители двух государств. Выйдет ли это у него? У меня в этом большие сомнения", – сказал экс-министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3173261
 
   
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А я вважаю, що це перший нормальний законопроект від СН, тому вони його не приймуть.
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А,шо не правильно предлагает дубинский? Пусть таким,как кобылев увеличат налог в 54%,а самому кобылю можно и все 70%.
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"нєправільно" те, що Дубіниський взагалі щось "прєдлагаєт".
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Путин хочет затащить Зеленского в "эмоциональную воронку", - Климкин
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Так Же вже давно робить те, що путіну вигідно. Треба було Ще обирати собі спеціалістів, а не профанів.
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Я бы сказал в сортир. Там тоже есть воронка. Место Зеленского именно там. Впрочем, Путина тоже, поскольку два @уйла - пара.
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дарагие наркоторговцы, бyдте так добры, продайте в следyющей партии нашемy гарантy, некачественный кокс или герыч с примесью страшно ядовитой, чтоб не откачали.
зараннее благодарен.
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Буде наш Зюзя, як жаба перед вужем - верещить, але нікуди не тікає...
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Пока что Зеля из воронки не вылазит, и это ещё без эмоций.
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