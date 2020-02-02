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Все про:Беларусь (2951) нефть (1475) Помпео (235)

 "Все, что вам нужно, - обратиться к нам", - Помпео предложил на 100% обеспечить Беларусь нефтью

Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам.

Об этом Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в Минске после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

"Мы провели длительную беседу по экономическим вопросам. Господин Лукашенко сказал, что у белорусов есть своя страна - суверенная и независимая, и они не могут быть частью какого-либо другого государства. Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством, - подчеркнул госсекретарь. - Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам".

Помпео также отметил успешное сотрудничество между странами в сфере безопасности, которое, рассчитывает он, будет еще более расширяться.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173259
 
   
 Топ комментарии
 
"Обещаю, это будет настоящая нефть а не говно с хлорорганикой", - добавил господин Помпео.
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У хуйла після слів Помпео мабуть почалося неконтрольоване пердіння 😱
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Бацька, вступай в наш бендеровско-панско-литовский колхоз ! "Все, что вам нужно, - обратиться к нам", - Помпео предложил на 100% обеспечить Беларусь нефтью - Цензор.НЕТ 986
с дядькой Сэмом горевать не будем !
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"Обещаю, это будет настоящая нефть а не говно с хлорорганикой", - добавил господин Помпео.
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Бацька, вступай в наш бендеровско-панско-литовский колхоз !
с дядькой Сэмом горевать не будем !
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я представляю как Помпео с Бацькой ржали над Пыней !
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У ***** після слів Помпео мабуть почалося неконтрольоване пердіння 😱
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все срyсайты в истерике бьются, вангyют то что нам в 14г. ванговали.
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Запасаюсь попкорном
"Все, что вам нужно, - обратиться к нам", - Помпео предложил на 100% обеспечить Беларусь нефтью - Цензор.НЕТ 2465

усатый зассыт к сожелению
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Если сша начнет поставки нефти в беларусь то через сколько времени там начнут "притеснять" русскоязычных, и когда там появятся "шахтеры" на танках ?
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В Украине шахеры на танках появились безо всякой связи с нефтью.
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Поверь мне, в Беларуси они уже тоже давно появились, ждут команду тока
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Якусь русофобію затівають...
(Бацька, ти звичайно мудак ще той... Але хоч на старість зроби добру справу!)
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Как только Лукашенко начнёт покупать нефть у USA потому, что его Кремль вынуждает своими действиями и шантажом искать других экспортёров, чтобы не сдать страну в новую федерацию, то Лукашенко на всех федеральных TV каналах РФ за один весь сделают подпиндосником, фошыздом, гейропейцем, хочет сдать страну НАТО, полякам, продался за печеньки с нефтью и далее по тексту. Кремлю нужна новая тема для срача, Украина-Сирия больше не заходят по телевидению, нет того ура-патриотизма, а сейчас можно направить внимание на "не забудем не прастим деды ваевали за Белоруссию что ж вы делаете гады, накатим"
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yже начали, в нете по крайней мере, не так резко конечно, но подвижки пошли.
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Лукаш и у вас нефть врзьмет помпео и у путена,это ж хитрая кгбшная крыса
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для начала в штатах сделает закyпкy, ***** сделает скидочкy и на год с нефтью все yспокоится.
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Pokupajet oni i iz rosiji s kakoj to kompaniji ne rosneft a drugaja.Tut cena amerikanskoj nefti mozet byt daze desevle no tranportirovka dorogaja
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Batia skazal sto 40% budet ruskoje neft,a drugoje s drugix stran.Norvezkoj byli dovolni poxozaja ona na ural neft i cena xorosaja bez posrednikov kupili.Norvezkuju cerez ******** vezut 2 nedeli budet vesti cisternami,tam 80000 ton zavezli
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Красота! Наконец-то России хватит нефти для отопления Сибири. Поздравляю сибиряков, а заодно и всех россиян и со снижением цен на бензин!
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Эрдоган обучает батьку бить карлика в спину."Все, что вам нужно, - обратиться к нам", - Помпео предложил на 100% обеспечить Беларусь нефтью - Цензор.НЕТ 4694
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