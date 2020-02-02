 Два горсовета в Николаевской области требуют отменить плату за доставку газа

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В частности, соответствующее обращение принято на сессии городского совета Баштанки.

"Требуем от НКРЕКП и Кабинета министров Украины отменить абонплату за транспортировку газа. Наша громада считает это решение незаконным и грабительским. За свою газотранспортную систему мы заплатили сполна, она строилась за счет как коммунальных предприятий, так и за счет местных жителей. Теперь у нас требуют заплатить за свое же имущество еще раз. Люди возмущены", - отметил депутат горсовета Виталий Грицюк.

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Баштанская ОТГ - одна из крупнейших громад области, она объединяет город Баштанка и 26 населенных пунктов.

Требовать аналогичного решения пришли в городской совет и жители Первомайска, возмущенные полученными платежами.

В результате депутаты Первомайского городского совета приняли обращение к президенту Зеленскому об отмене постановления НКРЕКП от 24.12.2019 №3035 "Об установлении тарифа на услуги распределения природного газа для АО "Николаевгаз".

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