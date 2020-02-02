EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  632  6
Все про:Николаевская область (932) тарифы (1630)

 Два горсовета в Николаевской области требуют отменить плату за доставку газа

В Баштанке и Первомайске Николаевской области требуют отменить плату за доставку газа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В частности, соответствующее обращение принято на сессии городского совета Баштанки.

"Требуем от НКРЕКП и Кабинета министров Украины отменить абонплату за транспортировку газа. Наша громада считает это решение незаконным и грабительским. За свою газотранспортную систему мы заплатили сполна, она строилась за счет как коммунальных предприятий, так и за счет местных жителей. Теперь у нас требуют заплатить за свое же имущество еще раз. Люди возмущены", - отметил депутат горсовета Виталий Грицюк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Протестующие на Житомирщине сожгли платежки за доставку газа. ВИДЕО

Баштанская ОТГ - одна из крупнейших громад области, она объединяет город Баштанка и 26 населенных пунктов.

Требовать аналогичного решения пришли в городской совет и жители Первомайска, возмущенные полученными платежами.

В результате депутаты Первомайского городского совета приняли обращение к президенту Зеленскому об отмене постановления НКРЕКП от 24.12.2019 №3035 "Об установлении тарифа на услуги распределения природного газа для АО "Николаевгаз".

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке заплатить за коммуналку "продав собаку, если она элитной породы". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3173258
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
більша частина мереж у приватному секторі побудована за кошти споживачів,
бо у держави, що срср, що у потім у України, ніколи не вистачало коштів
на газифікацію..

а зараз фірташі і суркіси будуть отримувати ще і плату за вдалу приватизацію..
міські і райгази жодного разу не пришли з фарбою і не пофарбували труби.
все це робиться силами споживачів..

І плата за мережі влітку буде більша, ніж плата за газ у літні місяці..
Тобто на споживачів навісили тисячі гривен з повітря..
 показать весь комментарий
 
ДНР И ЛНР? Это требование ЕС - разделить мухи и котлеты, платежи не поменялись, и без разделения мы не сможем нормально с ними сотрудничать. Более того, всякий раз когда фирма или государство объединяет какие-то платежи - жди что тебя прокинут или продадут чтото втридорога.
 показать весь комментарий
 
Больше скажу, ЕС приняли такое требование для того чтобы нагибать Газмяс и местных монополистов! Опять какая-то падло оплатила ботов строчащих Зраду, я не поддерживаю зеленых, они дно, но такие зрады проплаченые кучерявым это во вред стране, и тот антипиар что на нем поднимают вредит стране.
 показать весь комментарий
 
Конечно очень зря разделили. Пожнут бурю.
С другой стороны какую часть Баштанка построила за свой счёт трубопровода в сравнении с остальной частью сотен километров от поставщиков газа? 0,5%? А кто обслуживает за их собственные деньги построенный газопровод?
И в третьих - обычно жители покупают трубы, а проект и стоимость монтажа кто оплатил? - местный бюджет, государственный?
Сложно всё это... Потому был один счёт и нефиг было Кабмину с НКРЭ выпендриваться.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх