 Два горсовета в Николаевской области требуют отменить плату за доставку газа

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
В частности, соответствующее обращение принято на сессии городского совета Баштанки.
"Требуем от НКРЕКП и Кабинета министров Украины отменить абонплату за транспортировку газа. Наша громада считает это решение незаконным и грабительским. За свою газотранспортную систему мы заплатили сполна, она строилась за счет как коммунальных предприятий, так и за счет местных жителей. Теперь у нас требуют заплатить за свое же имущество еще раз. Люди возмущены", - отметил депутат горсовета Виталий Грицюк.
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Баштанская ОТГ - одна из крупнейших громад области, она объединяет город Баштанка и 26 населенных пунктов.
Требовать аналогичного решения пришли в городской совет и жители Первомайска, возмущенные полученными платежами.
В результате депутаты Первомайского городского совета приняли обращение к президенту Зеленскому об отмене постановления НКРЕКП от 24.12.2019 №3035 "Об установлении тарифа на услуги распределения природного газа для АО "Николаевгаз".
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бо у держави, що срср, що у потім у України, ніколи не вистачало коштів
на газифікацію..
а зараз фірташі і суркіси будуть отримувати ще і плату за вдалу приватизацію..
міські і райгази жодного разу не пришли з фарбою і не пофарбували труби.
все це робиться силами споживачів..
І плата за мережі влітку буде більша, ніж плата за газ у літні місяці..
Тобто на споживачів навісили тисячі гривен з повітря..
С другой стороны какую часть Баштанка построила за свой счёт трубопровода в сравнении с остальной частью сотен километров от поставщиков газа? 0,5%? А кто обслуживает за их собственные деньги построенный газопровод?
И в третьих - обычно жители покупают трубы, а проект и стоимость монтажа кто оплатил? - местный бюджет, государственный?
Сложно всё это... Потому был один счёт и нефиг было Кабмину с НКРЭ выпендриваться.