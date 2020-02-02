 Палатки "Партии Шария" разгромили на Харьковщине

Инцидент произошел в г. Дергачи Харьковской области. Его видео опубликовал в Facebook пользователь Владислав Пашко, информирует Цензор.НЕТ.

"По видео можем наблюдать представителей "Правого Сектора", "Дергачевской альтернативы" и депутатов от партии "Самопомощь" решили сорвать акцию представителей партии "Шария"", — написал он.

В полиции Харьковской области сообщили, что расследуют хулиганские действия во время проведения агитационной акции.

"Установлено, что во время акции, которая длилась с 10:30 до 13:00 на площади Привокзальной в городе Дергачи, представители партии раздавали прохожим брошюры. К месту проведения мероприятия подошли семь человек. Они начали словесную перепалку, потом завалили палатку и разбросали печатную продукцию", — сказано в сообщении полиции.

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Стражи порядка добавили, что установили личности участников конфликта, это местные жители в возрасте от 29 до 53 лет.

"В настоящее время три человека дали показания о происшествии возле агитационных палаток. Другие отказались. Все семеро получили повестки о вызове в качестве свидетелей на понедельник, 3 февраля, в Дергачевский отдела полиции", — подчеркнули в полиции.

Производство расследуют по ч. 2 ст. 296 (хулиганство). Мужчинам, повалившим палатки, может грозить до 4 лет лишения свободы.

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