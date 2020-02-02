EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  3463  18
Все про:агитация (435) Нацполиция (10835) Харьковщина (1451) Шарий Анатолий (38)

 Палатки "Партии Шария" разгромили на Харьковщине

Палатки партии пророссийского пропагандиста Шария повалили, агитацию разбросали. Полиция расследует хулиганство и вызывает участников потасовки в отделение.

Инцидент произошел в г. Дергачи Харьковской области. Его видео опубликовал в Facebook пользователь Владислав Пашко, информирует Цензор.НЕТ.

"По видео можем наблюдать представителей "Правого Сектора", "Дергачевской альтернативы" и депутатов от партии "Самопомощь" решили сорвать акцию представителей партии "Шария"", — написал он.

Палатки Партии Шария разгромили на Харьковщине 01

В полиции Харьковской области сообщили, что расследуют хулиганские действия во время проведения агитационной акции.

"Установлено, что во время акции, которая длилась с 10:30 до 13:00 на площади Привокзальной в городе Дергачи, представители партии раздавали прохожим брошюры. К месту проведения мероприятия подошли семь человек. Они начали словесную перепалку, потом завалили палатку и разбросали печатную продукцию", — сказано в сообщении полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: 29-летнему мужчине сообщили о подозрении в нападении на представителей пророссийского блогера Шария, его попытаются отправить под арест

Стражи порядка добавили, что установили личности участников конфликта, это местные жители в возрасте от 29 до 53 лет.

"В настоящее время три человека дали показания о происшествии возле агитационных палаток. Другие отказались. Все семеро получили повестки о вызове в качестве свидетелей на понедельник, 3 февраля, в Дергачевский отдела полиции", — подчеркнули в полиции.

Производство расследуют по ч. 2 ст. 296 (хулиганство). Мужчинам, повалившим палатки, может грозить до 4 лет лишения свободы.

Также на Цензор.НЕТ: Есть ли производство по факту нападения на Регора? Это шанс сделать Шария надолго не въездным в Украину, - Игорь Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3173257
 
   
 Топ комментарии
 
ще не вмерли в Україні ні Слава ні Воля...!!! геть проросійську наволоч...!!!
 показать весь комментарий
 
Если зеленая власть и дальше будет разыгрывать демократическую терпилу, то Правый Сектор и Верховну Раду посетит. Причем всей охране срочно в туалет понадобиться...
 показать весь комментарий
 
Почему как свидетелей ? Вызывать надо , чтобы премию вручить .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ще не вмерли в Україні ні Слава ні Воля...!!! геть проросійську наволоч...!!!
 показать весь комментарий
 
 
Производство расследуют по ч. 2 ст. 296 (хулиганство). Мужчинам, повалившим палатки, может грозить до 4 лет лишения свободы.

а сепары ХНР - пострадавшие Палатки "Партии Шария" разгромили на Харьковщине - Цензор.НЕТ 670
 показать весь комментарий
 
 
сабаківська нацсволота відчула конкуренцію на своєму електоральному полі і застосувала брутальні методи.
Але, в принципі, якби я там нагодився - я би їм допоміг. Нехай би вони були би ситуативними союзниками.
 показать весь комментарий
 
 
Почему как свидетелей ? Вызывать надо , чтобы премию вручить .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я не думаю, что премия 4 года на нарах им понравится!
 показать весь комментарий
 
узбагойся, не будет никаких 4 года -

Сабакова правосеки за оплату газа сдадут Палатки "Партии Шария" разгромили на Харьковщине - Цензор.НЕТ 6019
 показать весь комментарий
 
 
При проведении обмена пленными 29 декабря 2019 года Украина не выставляла списка пленных подлежащих освобождению со своей стороны, а лишь а лишь утвердила список предоставленный бандформированиями "ДНР\ЛНР" в количестве 123 имен. Это позволило фактически продавать места в списках на освобождение. В результате этого, по данным источников внутри "ДНР\ЛНР", сумма полученная таким образом равняется приблизительно 3 млн. долларов США. (Повідомлення військової комісії tZe )
 показать весь комментарий
 
 
класс, явный враг Украины, на кремлевские деньги, творит в стране что хочет.
давайте в разных городах палатки чепyшилы и пасечника разрешим ставить, а что такое, они же граждане нашей страны, все демократически.
ведь какая разница, да зебилоиды?
 показать весь комментарий
 
 
Молодці хлопці що ціх виродків провчили, клятих шаріков!!!! а я ще дкмаб, що так поліцаї сигналізації повключали...
 показать весь комментарий
 
 
Вот это по нашему💪💙💛
Не то что куев педикулезный
 показать весь комментарий
 
 
Пора уже самого Шария громить и садить на нары.
 показать весь комментарий
 
 
этот любитель срyмира в Европах окопался, знает где безопасней.
 показать весь комментарий
 
 
Прихильників шмарія вже треба починати якось відловлювати та відстрілювати. Спочатку з рогатки, а потім з кулемета. Таке тупе бидло не повинно жити в Україні. Нехай ідуть до свого гуру у Чехію, чи де там у Європах це падло заховалось.
 показать весь комментарий
 
молодцы!с этими петушарными упырями только так!ШЛЕШМОБ ГОУ!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх