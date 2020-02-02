 Евросоюз отправил в Китай почти 12 тонн защитных средств

Об этом говорится в заявлении комиссара ЕС по вопросам управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".
Отмечается, что председатель КНР Ли Кэцян во время телефонного разговора обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой предоставить "срочную помощь" в борьбе с коронавирусом. В ответ на это в Координационном центре ЕС заявили, что готовы предоставить Китаю дополнительные средства для индивидуальной защиты и облегчить их доставку.
На прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов предоставить Китаю любую помощь, необходимую для преодоления коронавируса.
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Напомним, на экстренном заседании 30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
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Называется она ВОЗ.
Намного больше пользы будет, чем от дешевого пиара, вроде этого.
Правда, она считала, что болезнь начнет распространяться из Африки, а не из Китая.
Провидица предрекала, что в первой четверти 21 века человечество столкнется с неким новым вирусным заболеванием. "Заболевание стремительно распространится по всему миру и унесет множество жизней", - отмечала Ванга.
Кроме этого в предсказании болгарской ясновидящей говорилось о том, что создание вакцины против нового заболевания займет не менее года.
Конечно, абсолютно точно утверждать, что речь идет именно коронавирусе, который распространяется сейчас, нельзя. Но с другой стороны, многие эксперты также говорят о сроке в один год для создания вакцины.
И вот видео и фото из кетая. Смотрите и думайте сами...
А тем временем вот что сегодня творится в кетае, а завтра будет и у нас...
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И ещё...
И ещё.
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И вот ещё.
Также вот.
И вот.
И вот.
Ещё вот.
И ещё.
И ещё.
И снова.
И снова...
А вот тут говорят, что если кто-то чихнёт или кашлянет на стол,например,то инфекция там может сохранятся до ...внимание....72 часов ! И это только предварительные умозаключения, то есть ещё не ясно на самом деле насколько вирус живуч и в какой среде. Вся эта погоня миллиардеров за баблом любой ценой на самом деле вгоняет в ярость даже...суки конченные...боятся что их прибыли упадут...
https://www.youtube.com/watch?v=5hFNOiCOLJ0