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 Евросоюз отправил в Китай почти 12 тонн защитных средств

Страны-члены ЕС будут поддерживать Китай в борьбе со вспышкой смертельного коронавируса.

Об этом говорится в заявлении комиссара ЕС по вопросам управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Отмечается, что председатель КНР Ли Кэцян во время телефонного разговора обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой предоставить "срочную помощь" в борьбе с коронавирусом. В ответ на это в Координационном центре ЕС заявили, что готовы предоставить Китаю дополнительные средства для индивидуальной защиты и облегчить их доставку.

На прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов предоставить Китаю любую помощь, необходимую для преодоления коронавируса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Самолету, которым Германия эвакуировала своих граждан из Китая, не разрешили сесть на дозаправку в Москве

Напомним, на экстренном заседании 30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Также на Цензор.НЕТ: Через посылки из Китая нельзя заразиться коронавирусом, - ВОЗ

Источник: https://censor.net.ua/n3173255
 
 
 Топ комментарии
 
В кетаез нет бабла? Вторая экономика в мире! 😳
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Защитные средства для Китая
Евросоюз отправил в Китай почти 12 тонн защитных средств - Цензор.НЕТ 518
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Тут есть статейка, что посылки из Китая не опасны...
А вот тут говорят, что если кто-то чихнёт или кашлянет на стол,например,то инфекция там может сохранятся до ...внимание....72 часов ! И это только предварительные умозаключения, то есть ещё не ясно на самом деле насколько вирус живуч и в какой среде. Вся эта погоня миллиардеров за баблом любой ценой на самом деле вгоняет в ярость даже...суки конченные...боятся что их прибыли упадут...

https://www.youtube.com/watch?v=5hFNOiCOLJ0
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В кетаез нет бабла? Вторая экономика в мире! 😳
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вторая!! эт не показатель того что ,,лучшая!!"(при оценках так же учитывайте) Евросоюз отправил в Китай почти 12 тонн защитных средств - Цензор.НЕТ 2841 Евросоюз отправил в Китай почти 12 тонн защитных средств - Цензор.НЕТ 7813
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я пац сталом!!и что китаю эти двенадцать тонн?(хотя мож и чего качественного?? тогда да!!) Евросоюз отправил в Китай почти 12 тонн защитных средств - Цензор.НЕТ 32
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відправте їм яду. Нам з них толку не буде.
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с кого?? (толка не будет??) с китайцев??или таки яда который им отправят?? Евросоюз отправил в Китай почти 12 тонн защитных средств - Цензор.НЕТ 7174 Евросоюз отправил в Китай почти 12 тонн защитных средств - Цензор.НЕТ 7514
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Китайцы ограбили весь мир, украли все технологии, а теперь помощи попросили! Ха!
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Есть огромная структура, которая вместо того что бы заняться разработкой вакцины против вируса, занимается фигней.
Называется она ВОЗ.
Намного больше пользы будет, чем от дешевого пиара, вроде этого.
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У Ванги нашли пугающее пророчество про коронавирус. Провидица предупреждала о болезни.
Правда, она считала, что болезнь начнет распространяться из Африки, а не из Китая.
Провидица предрекала, что в первой четверти 21 века человечество столкнется с неким новым вирусным заболеванием. "Заболевание стремительно распространится по всему миру и унесет множество жизней", - отмечала Ванга.

Кроме этого в предсказании болгарской ясновидящей говорилось о том, что создание вакцины против нового заболевания займет не менее года.
Конечно, абсолютно точно утверждать, что речь идет именно коронавирусе, который распространяется сейчас, нельзя. Но с другой стороны, многие эксперты также говорят о сроке в один год для создания вакцины.
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Врачи в уханьских больницах пишут фамилии на спине, чтобы быстро различать друг друга
Евросоюз отправил в Китай почти 12 тонн защитных средств - Цензор.НЕТ 8902
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_Есть сообщения которые пугают гораздо больше. Якобы в геноме этого вируса есть фрагменты генома ВИЧ. Тогда это искусственно созданный боевой штамм, иммунитет к которому невозможен. И тут появляются данные, что кетайцы в лечении этой дряни применяют препараты от СПИДА, а выздоровевшие заражаются повторно... Я в ****!
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Я не удивлюсь, если в тех местах есть секретные биологические лаборатории, откуда и произошла эта утечка зараженного биоматериала! Поэтому, и вакцин нет и как лечиться тоже никто не знает...
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Тут есть статейка, что посылки из Китая не опасны...
А вот тут говорят, что если кто-то чихнёт или кашлянет на стол,например,то инфекция там может сохранятся до ...внимание....72 часов ! И это только предварительные умозаключения, то есть ещё не ясно на самом деле насколько вирус живуч и в какой среде. Вся эта погоня миллиардеров за баблом любой ценой на самом деле вгоняет в ярость даже...суки конченные...боятся что их прибыли упадут...

https://www.youtube.com/watch?v=5hFNOiCOLJ0
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А перепуганный паренёк в маске говорит журналистке, что этот вирус очень опасен и если он распространится в Гонконге ,то медицинская система Гонконга будет в коллапсе .
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Пишут, что при этом вирусе легкие наполняются жидкостью... и дыхание останавливается
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Посылать в китай средства защиты сделанные в китае? В интересном мире мы живём.
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