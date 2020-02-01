EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 За рубежом
  1182  21
Все про:Израиль (1018) Палестина (116) США (16119) Трамп (2776)

 Палестина разрывает отношения с Израилем и США из-за "мирного плана" Трампа

После отклонения ближневосточного мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом, Палестина разрывает все отношения с Израилем и Соединенными Штатами.

Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы проинформировали израильскую сторону ... что с ними и с Соединенными Штатами вообще не будет никаких отношений, включая отношения связи в сфере безопасности", - сказал Аббас.

Он добавил, что отказался обсуждать с Трампом по телефону предложенный президентом США мирный план и даже не пожелал получить его копию для более детального изучения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп опубликовал проект будущего "государства Палестина"

"Трамп просил меня поговорить с ним по телефону, но я сказал нет, он хотел отправить мне письмо... но я отказался", - сказал Аббас.

Напомним, Дональд Трамп представил свой план мирного урегулирования на Ближнем Востоке 28 января. План предполагает создание двух государств - еврейского и палестинского. Иерусалим, по мнению Трампа, должен остаться столицей Израиля, а столицей Палестины должна стать отделенная от города забором часть под названием Восточный Иерусалим.

Источник: https://censor.net.ua/n3173252
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все правильно! Пусть пейсатые ищут себе поселения в Сибири!!!
 показать весь комментарий
 
 
Зачем им пустая Сибирь да ещё там китаёзы заселяют. ВОобще то они уже давно себе создали государство - Украина называеца. Осталось только малороссов догеноцидить(балаго тупые малороссы сами не против) и заселяйся спокойно, а так то власть уже полностью ихня.
 показать весь комментарий
 
 
Работать там будут, на благо Китая например...Не все же только воровать и окружающих обманывать!
 показать весь комментарий
 
Советская торпеда потопила еврейских беженцев
27.02.2012
Палестина разрывает отношения с Израилем и США из-за "мирного плана" Трампа - Цензор.НЕТ 116На прошлой неделе в Румынии, Израиле, Турции и других странах почтили память 768 пассажиров судна «Струма», перевозившего еврейских иммигрантов из союзной нацистам Румынии в Палестину. 70 лет назад, 24 февраля 1942 года, судно, зафрахтованное еврейской общиной Румынии, было потоплено советской подводной лодкой Щ-123. Из 769 пассажиров «Струмы» в живых остался лишь один человек.
 показать весь комментарий
 
 
думаю в живых остался еврей остальные косили .все равно царство небесное
 показать весь комментарий
 
В общем, жили палестинцы как бомжи, так и будут жить.
 показать весь комментарий
 
 
С такими темпами скоро и украинци будут как бомжи. Еще евреи пару голодоморов организуют и нафиг им та палестина надо будет!
 показать весь комментарий
 
 
Смотрю на эту карту и думаю... - раньше нужно было разрывать.
Поздно пить боржоми, если почки отказали...

Палестина розриває відносини з Ізраїлем і США через "мирнй план" Трампа - Цензор.НЕТ 9585
 показать весь комментарий
 
 
Перед приходом Гитлера, евреи Германии тоже издевались над немцами и считали их скотом и думали что ХУЖЕ НЕ БУДЕ!
 показать весь комментарий
 
 
Треба розуміти, що палестинці це колишні євреї. Тепер це у них громадянська війна, хоча палестинці мають право на визнання власної держави.
 показать весь комментарий
 
 
Это примерно как жители Украины это русские потому что они все были в ссср!
 показать весь комментарий
 
 
Це так, що до 7 сторіччя більшість з них була юдеями!
 показать весь комментарий
 
Что ж, мистер Президент, таки номер не проканал. Бывает. Даже Нобелевка не светит, не говоря уже о Триумфальном Входе В Историю... Надо признать, что много комментаторов вот тут, на Цензоре, весьма точно нарисовали сегодняшнюю картинку. При этом- навскидку, немедленно после выхода новости о "Плане Трампа" в эфир. Я их- поздравляю! Сам, честно признаюсь- таки сомневался. Ожидал, что Трамп, на этот План- поставил всё! Однако- он проиграл. Что-то часто он проигрывает...
 показать весь комментарий
 
 
Нахрена им планы их и так на халяву кормят. Палестина розриває відносини з Ізраїлем і США через "мирнй план" Трампа - Цензор.НЕТ 2599 Палестина розриває відносини з Ізраїлем і США через "мирнй план" Трампа - Цензор.НЕТ 2599 Палестина розриває відносини з Ізраїлем і США через "мирнй план" Трампа - Цензор.НЕТ 2599
 показать весь комментарий
 
 
ПУСТЬ МИД ЕМУ ОТПРАВИТ НОТУ КАКАЯ РАЗНИЦА!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх