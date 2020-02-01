 Власть готова к критике, если это не оскорбления, - Ермак

Об этом помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сказал в интервью YouTube-каналу "KRYM – критическое мышление", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы решили менять все и сразу, это очень сложно. Безусловно, это не может происходить без ошибок, их много, но есть искреннее желание менять, двигаться вперед, делать эти реформы", - сказал он.
Ермак указал, что какие-то процессы и изменения происходят с ошибками, но эти ошибки исправляются.
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"Не все можно сегодня взять с чистого листа и одновременно исправить. Да, принимались решения (в Верховной Раде. - Ред.), которые не соответствуют тому, что было записано в программе партии ("Слуга народа". - Ред.). Есть ошибки, и мы не скрываем этого", - отметил он.
Помощник Зеленского подчеркнул, что если сегодня звучит критика, именно критика, а не оскорбления, которые не могут существовать в цивилизованном обществе, то "мы видим, прислушиваемся и мы готовы сегодня справлять это".
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Хлопець маючи інвалідність, (в дитинстві проблеми з ногами і тазом), тому в армію його не взяли. Не дивлячись на це захищав країну як міг. Знаючи, що його можуть вбити, чи полонити вдруге, не міг стерпіти приниження власної гідності. Брав участь в підриві орківської радіо вишки в тилу.
А хтось боїться Зесцики і Бєні з Собаковим, чи Портнова з Медведчуком. Не бійтеся говорити правду, якщо потрібно в обличчя покидькам. Нас не зламати, бо жити приниженими ми не зможемо. Тому перемога буде за українцями.
Всі його родичі були налаштовані проросійськи, але його сила духа, змінила їх думку. Ось постїилання на статтю в укрправді: https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/27/7238485/