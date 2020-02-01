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 Политика Украины
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Все про:критика (216) Слуга народа (622) Ермак Андрей (76)

 Власть готова к критике, если это не оскорбления, - Ермак

Власть признает, что допускает ошибки, потому что без них нельзя провести глобальные изменения в стране. Она готова прислушиваться к критике, если та звучит в цивилизованной форме.

Об этом помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сказал в интервью YouTube-каналу "KRYM – критическое мышление", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы решили менять все и сразу, это очень сложно. Безусловно, это не может происходить без ошибок, их много, но есть искреннее желание менять, двигаться вперед, делать эти реформы", - сказал он.

Ермак указал, что какие-то процессы и изменения происходят с ошибками, но эти ошибки исправляются.

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"Не все можно сегодня взять с чистого листа и одновременно исправить. Да, принимались решения (в Верховной Раде. - Ред.), которые не соответствуют тому, что было записано в программе партии ("Слуга народа". - Ред.). Есть ошибки, и мы не скрываем этого", - отметил он.

Помощник Зеленского подчеркнул, что если сегодня звучит критика, именно критика, а не оскорбления, которые не могут существовать в цивилизованном обществе, то "мы видим, прислушиваемся и мы готовы сегодня справлять это".

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Источник: https://censor.net.ua/n3173251
 
   
 Топ комментарии
 
Х...ня какая-то, т.е. Педро поносить последними словами было можно, а Зебила нет? Не, зебилы, так оно не работает, тут не Раисса, идите ... Власть готова к критике, если это не оскорбления, - Ермак - Цензор.НЕТ 7358
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Что ты чешешь, мразь кацапская? Добром для вас ваше колоборантсво не закончиться. Украинцы терпеливые, но до поры до времени.
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Коли ви назвали Україну німецькою порнозірки, а Томом назвали термосом, то це була критика чи образи?
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то була їхня оцінка їхньої реальності!! (і ні іпьот)никакой ,.опразі" если заметили (надеюсь модер тоже промолчит)
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В 99% случаев это - не оскорбления, а констатация факта.
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Совершенно верно- оскорбления не воспринимается всерьёз и списывается на "этопростобыдло". Нужна аргументированная критика. Иначе всё превращается в ругань- не более. Тут или аргументы в сравнении с предыдущем периодом или действия другого масштаба. А оскорбления - это лай запуганной дворняжки.
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На правду ображатися нетреба.Бидлота є бидлота хоч і при владі.
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Ещё не слышал ни одной реакции этой власти на критику. Ах ну да, понятно, наверное, потому что критики и не было вовсе, а так, сплошные оскорбления, правильно?
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Сергій КривенченкоГромадська Ініціатива "Я спілкуюся українською мовою"30 січня · Сінченко Григорій,в14 будучи студентом в Семфирополі поїхав в Донецьк відстоювати Україну, схоплений «мгб днр»в 16м,пережив страшні тортури, в17м звільнений по обміну, після лікування повернувся в Донецьк мститися, займався підпільною діяльністю, 19м схоплений орками вдруге.

Хлопець маючи інвалідність, (в дитинстві проблеми з ногами і тазом), тому в армію його не взяли. Не дивлячись на це захищав країну як міг. Знаючи, що його можуть вбити, чи полонити вдруге, не міг стерпіти приниження власної гідності. Брав участь в підриві орківської радіо вишки в тилу.

А хтось боїться Зесцики і Бєні з Собаковим, чи Портнова з Медведчуком. Не бійтеся говорити правду, якщо потрібно в обличчя покидькам. Нас не зламати, бо жити приниженими ми не зможемо. Тому перемога буде за українцями.

Всі його родичі були налаштовані проросійськи, але його сила духа, змінила їх думку. Ось постїилання на статтю в укрправді: https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/27/7238485/
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Хто такий цей єрмак? Щр це за влада, якщо за неї приймає рішення і "віщає" якийсь фсбшний непришийкобиліхвіст- радник Буби Оманського?
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На жаль вже не критика потрібна, а організація курсів автономного опору...
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