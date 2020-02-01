EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 За рубежом
  1849  14
Все про:Польша (5066) украинцы (3064) безвизовый режим (1423)

 Польша стала на 25% чаще отказывать украинцам во въезде, - исследование

В 2019 году во въезде в Польшу отказали почти 60 тыс. граждан Украины. Это на 25% больше, чем в 2018-м.

Эти данные обнародовала общественная организация "Европа без барьеров". Она ссылается на информацию, полученную от пограничной службы Польши, и на результаты собственных исследований, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу в 2019 году составило 58,5 тыс., это на 25% больше, чем годом ранее (46,7 тыс.)", – говорится в сообщении.

Чаще всего украинцам отказывают из-за неподтвержденной цели поездки (34,9 тыс. случаев) и недостаточного количества денег (12,8 тыс.).

Читайте на Цензор.НЕТ: С 2021 года украинцам и жителям других стран с безвизовым режимом с ЕС придется получать платное разрешение на въезд, - миссия Украины в Евросоюзе

"Темпы роста отказов во въезде на польской границе значительно замедлились по сравнению с прошлым годом, когда рост был близким к критическому показателю в 50%, однако остались высокими", — пояснила исполнительный директор "Европы без барьеров" Ирина Сушко.

"Во-первых, и это главное, после внедрения безвизового режима продолжается "перенос" отказов из консульств на границу. В 2016 году 45 тыс. лиц получили отказы еще на этапе визовой аппликации. Во-вторых, не все должным образом готовятся к поездке, игнорируя необходимость обосновать цель поездки. В-третьих, не всегда совершенными являются и методы контроля пограничных служб ЕС", — отметила она.

Также на Цензор.НЕТ: Суд в Польше наказал поляков за драку с украинскими школьниками

По словам Сушко, известны случаи, когда украинцы получили отказ из-за отсутствия наличных средств, а банковскую карту в качестве доказательства у них не приняли.

Источник: https://censor.net.ua/n3173250
 
 
 Топ комментарии
 
А что вы ЗЕбобики думали? Что мы будем бесловесно терпеть слугу урода Зеленского? останитесь Зебобики сами и не скиглить потом. Зробили себе разом!
 показать весь комментарий
 
Там і так українці все заполонили.
Але всі збираються далі - в Німеччину.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Там і так українці все заполонили.
Але всі збираються далі - в Німеччину.
 показать весь комментарий
 
 
У немцев не так все и сладко бро ! знание немецкого разговорного обязательно ! инглышь немцы не любят использовать у себя в стране и не охотно на нем говорят !
 показать весь комментарий
 
 
25%, хмм?... Вы в первом туре за кого голосовали? -"за Порошенко!" -отказать!
 показать весь комментарий
 
 
А чому мовчите, що кількість наших заробітчан просто збільшилась якщо порівняти з тим же 2018? І ще одна цифра. 200 000 наших громадян отримали громадянство Польщі. Панове 200 000 і я так розумію це тільки початок. Бо наприклад з усього працездатного населення Новоград-Волинського та району, а це десь 45 000, тут працює лише 19 000. А от решта якраз в Польщі, Чехії, країнах Балтії. Минулого року у Фінляндії впереш наші заробітчани зайняли першу сходинку обійшовши естонців.
 показать весь комментарий
 
 
А что вы ЗЕбобики думали? Что мы будем бесловесно терпеть слугу урода Зеленского? останитесь Зебобики сами и не скиглить потом. Зробили себе разом!
 показать весь комментарий
 
 
Це закономірний результат вибору 73% та тих, аби не порох!
 показать весь комментарий
 
 
Почитал комменты и понял по ним,шо это Зеленский стоит с той стороны и не пропускает Украинцев
 показать весь комментарий
 
 
Радянські прикордонники виловлювали переважно громадян Радянського Союзу, які хотіли з нього втекти. Так що, досвід є.
 показать весь комментарий
 
 
я бы на месте поляков и немцев вообще не пускал. в украине вымирает каждые сутки 638 человек, а они паприколу хатынки там купляють.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх