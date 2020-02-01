 Самолету, которым Германия эвакуировала своих граждан из Китая, не разрешили сесть на дозаправку в Москве

Об инциденте сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Москва сослалась на "нехватку ресурсов" в своих аэропортах, пояснила Крамп-Карренбауэр, отметив, что Минобороны и МИД ФРГ намерены в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа.
Самолет бундесвера Airbus A310 с более чем 120 гражданами Германии и других стран на борту вылетел из Уханя во Франкфурт-на-Майне ранее 1 февраля. Изначально он планировал сделать остановку в Москве. По словам главы Минобороны ФРГ, Россия дала разрешение на полет над своей территорией и обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для подзаправки и смены экипажа. В каком именно аэропорту планировалась посадка, не сообщается.
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После того, как стало известно об отказе, самолет был перенаправлен в Хельсинки, где совершил посадку примерно в 13.40 по местному времени. После дозаправки перелет во Франкфурт-на-Майне был продолжен.
По информации издания Bild am Sonntag (BamS), среди эвакуированных - 108 граждан ФРГ, 34 китайца, один болгарин и один гражданин США. Немецкие пилоты, которые должны были сменить коллег в Москве, прилетели в столицу РФ еще 30 января, говорится далее в сообщении BamS. По его информации, немецкие спецслужбы считают отказ России "надуманной отговоркой".
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"Это недружественный акт, который не должен повториться. Когда происходит гуманитарное бедствие, цивилизованные страны должны сотрудничать", - заявил в интервью информагентству dpa Йоханн Вадепуль, зампредседателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС, входящего в состав правящей коалиции. По его мнению, для России отказ самолету немецких ВВС был "очевидно важнее, чем готовность помочь людям, оказавшимся в беде". "Это говорит о многом", - считает политик.
Ленин и его жена, Надежда Крупская, среди зажиточных мужиков (кулаков) из Кашино на открытии электростанции. Фотография сделана Ф. Феофановым 14 ноября 1920 г. Нижняя фотография была вновь опубликована спустя девятнадцать лет, в самый разгар "чисток". К тому времени большевики истребили почти всех взрослых жителей деревни Кашино, не щадя впрочем и детей.
Темный фон, созданный ретушерами, придает снимку зловещий оттенок.
http://amnesia.pavelbers.com/FotoFalsifikazija.htm
в Москве, наверное, вспомнили "Можем повторить" !
и вспотели
это жеж рашка! в беде - отвернется, в счастье - проклянет!
Пятьдесят граждан Китая, прилетевших в Израиль в субботу, 1 февраля, рейсом "Аэрофлота" из Москвы, спустя несколько часов были высланы обратно в российскую столицу согласно решению Управления по делам населения и иммиграции.
Это решение связано с "антикоронавирусными" мерами, принимаемыми минздравом Израиля.
На обратном пути на борту самолета вспыхнула паника, когда израильтяне заметили, что в салоне находятся люди, чьи лица закрыты масками.
Напомним, с завтрашнего дня, 2 февраля, с 12:00, в израильском аэропорту Бен-Гурион будут действовать особые правила, введенные с целью предотвратить проникновение коронавируса на территорию страны.
Пассажиры, посетившие Китай менее чем за 14 дней до прибытия в Израиль, не будут допущены к въезду в страну. Авиакомпании придется вернуть пассажира в ту страну (тот аэропорт), откуда он вылетел в Израиль.
Правила распространяются только на пассажиров, не являющихся гражданами Израиля.
Очі відкрийте...
Прям зомби апокалипсис в реале...
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И ещё...
И ещё.
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И вот ещё.
Также вот.
И вот.
И вот.
Ещё вот.
И ещё.
И ещё.
И снова.
И снова...
Жри. те!
27.02.2012
На прошлой неделе в Румынии, Израиле, Турции и других странах почтили память 768 пассажиров судна «Струма», перевозившего еврейских иммигрантов из союзной нацистам Румынии в Палестину. 70 лет назад, 24 февраля 1942 года, судно, зафрахтованное еврейской общиной Румынии, было потоплено советской подводной лодкой Щ-123. Из 769 пассажиров «Струмы» в живых остался лишь один человек.