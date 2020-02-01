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Все про:Германия (3519) Россия (74877) эвакуация (457)

 Самолету, которым Германия эвакуировала своих граждан из Китая, не разрешили сесть на дозаправку в Москве

Лайнер был вынужден приземлиться для дозаправки в Хельсинки. В Бундестаге отказ Москвы разрешить посадку назвали "недружественным актом".

Об инциденте сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Москва сослалась на "нехватку ресурсов" в своих аэропортах, пояснила Крамп-Карренбауэр, отметив, что Минобороны и МИД ФРГ намерены в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа.

Самолет бундесвера Airbus A310 с более чем 120 гражданами Германии и других стран на борту вылетел из Уханя во Франкфурт-на-Майне ранее 1 февраля. Изначально он планировал сделать остановку в Москве. По словам главы Минобороны ФРГ, Россия дала разрешение на полет над своей территорией и обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для подзаправки и смены экипажа. В каком именно аэропорту планировалась посадка, не сообщается.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гончарук поручил оперативно эвакуировать украинцев с территории Китая из-за коронавируса

После того, как стало известно об отказе, самолет был перенаправлен в Хельсинки, где совершил посадку примерно в 13.40 по местному времени. После дозаправки перелет во Франкфурт-на-Майне был продолжен.

По информации издания Bild am Sonntag (BamS), среди эвакуированных - 108 граждан ФРГ, 34 китайца, один болгарин и один гражданин США. Немецкие пилоты, которые должны были сменить коллег в Москве, прилетели в столицу РФ еще 30 января, говорится далее в сообщении BamS. По его информации, немецкие спецслужбы считают отказ России "надуманной отговоркой".

Также на Цензор.НЕТ: Число жертв китайского коронавируса выросло до 259, инфицировано почти 12 тыс. человек

"Это недружественный акт, который не должен повториться. Когда происходит гуманитарное бедствие, цивилизованные страны должны сотрудничать", - заявил в интервью информагентству dpa Йоханн Вадепуль, зампредседателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС, входящего в состав правящей коалиции. По его мнению, для России отказ самолету немецких ВВС был "очевидно важнее, чем готовность помочь людям, оказавшимся в беде". "Это говорит о многом", - считает политик.

Источник: https://censor.net.ua/n3173249
 
 
 Топ комментарии
 
вот тє, фрау, і кузькіна рашістская мать!
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А вони вам і не друзі.
Очі відкрийте...
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Пусть радуются что еще не сбили в честь года святого пабедобесия.
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пообіцяла раша - а у рашистів обяцянки - цяцянки , навіть паперами-домовленностями підтирають те, з чого беруть гівно для скульптур ...
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А могли б взагалі збити. Що з них візьмеш...
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Дети из Кашино



Ленин и его жена, Надежда Крупская, среди зажиточных мужиков (кулаков) из Кашино на открытии электростанции. Фотография сделана Ф. Феофановым 14 ноября 1920 г. Нижняя фотография была вновь опубликована спустя девятнадцать лет, в самый разгар "чисток". К тому времени большевики истребили почти всех взрослых жителей деревни Кашино, не щадя впрочем и детей.
Темный фон, созданный ретушерами, придает снимку зловещий оттенок.



http://amnesia.pavelbers.com/FotoFalsifikazija.htm
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Самолет был Люфтваффе.

в Москве, наверное, вспомнили "Можем повторить" !
и вспотели Літаку, яким Німеччина евакуювала своїх громадян із Китаю, не дозволили сісти на дозаправку в Москві - Цензор.НЕТ 4275
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чё еще до сих пор удивляетесь, бундес?
это жеж рашка! в беде - отвернется, в счастье - проклянет!
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Пятьдесят граждан Китая, прилетевших в Израиль из Москвы, высланы обратно в российскую столицу





Пятьдесят граждан Китая, прилетевших в Израиль в субботу, 1 февраля, рейсом "Аэрофлота" из Москвы, спустя несколько часов были высланы обратно в российскую столицу согласно решению Управления по делам населения и иммиграции.
Это решение связано с "антикоронавирусными" мерами, принимаемыми минздравом Израиля.
На обратном пути на борту самолета вспыхнула паника, когда израильтяне заметили, что в салоне находятся люди, чьи лица закрыты масками.
Напомним, с завтрашнего дня, 2 февраля, с 12:00, в израильском аэропорту Бен-Гурион будут действовать особые правила, введенные с целью предотвратить проникновение коронавируса на территорию страны.
Пассажиры, посетившие Китай менее чем за 14 дней до прибытия в Израиль, не будут допущены к въезду в страну. Авиакомпании придется вернуть пассажира в ту страну (тот аэропорт), откуда он вылетел в Израиль.
Правила распространяются только на пассажиров, не являющихся гражданами Израиля.
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альоо сесть нє разрешілі , дозаправіться , пілотов сменіть - абєщалі же рашісти
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А вони вам і не друзі.
Очі відкрийте...
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Вы блин немецкие проститутки еще северный поток 3 постройте с козлорылыми -- еще вам не раз аукнутся (стратегические партнеры)
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Пусть роют себе могилу поглубже, пусть все знают что такое - мордор.
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Самолет Luftwaffe пытался приземлиться в Москве?

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А Руст приземлився не питаючи дозволу.
Самолету, которым Германия эвакуировала своих граждан из Китая, не разрешили сесть на дозаправку в Москве - Цензор.НЕТ 7866
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Много генералов ВВС и войск ПВО после это взлетели со своих должностей.

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Его вели с самой границы, даже дозаправляли, ибо приземлился в Москве с полным баком...
Літаку, яким Німеччина евакуювала своїх громадян із Китаю, не дозволили сісти на дозаправку в Москві - Цензор.НЕТ 7652
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Пусть радуются что еще не сбили в честь года святого пабедобесия.
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_Это впереди. Будут и летаки с заражёнными сбивать, и корабли... И заградотряды с пулемётами и огнемётами. А вокруг - тишина... и поля минные. И нихуя не смешно.
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стройте потоки этож не "связано" никак
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А шо ж такое?! "Любофф прошла, повяли помидоры.."?!)))
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Отлично, по-другому до европейцев не доходит
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в китайском Ухане заметили вооруженные патрули в медицинских халатах
Самолету, которым Германия эвакуировала своих граждан из Китая, не разрешили сесть на дозаправку в Москве - Цензор.НЕТ 9884
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могут защищаться - возможно масок и защитных костюмов хватает не всем....люди безумеют перед страхом, неизвестностью, от безисходности...
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Жесть.
Прям зомби апокалипсис в реале...

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видел видос, где один уханец прорывался на незараженные территории (на тот момент). Когда местные жители узнали об этом, то убили прям на улице
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На всякий случай- если он заразен- гарантировали себе возможность коллективно заразиться и через кровь, и через дыхание, и через прикосновение. Обезьянам не поможет никакое рвение- ибо всё равно обезьяны.
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спокойно! мы в Украине в полной...безопасности! если бы это не сделал вирус- то сделал бв метеорит, магнитное поле, естественный радиационный фон земли, естественные процессы мутации, происходящие в наших организмах под действием солнца, от химии в продуктах и медикаментов - жизнь хрупка!
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завтра не завтра но вирус конечно доберётся надо валить из крупных городов
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так вам и надо, с*ки еуропейские! зато у вас раша в ПАРЭ и толстой в ее руководителях.
Жри. те!
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А куди вони евакуйовували китайців з Китаю ???
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всегда думал, что китайцы рано или поздно будут у границ Украины но неожиданно с вирусом как-то вышло! Московия до усрачки сейчас молится - у них начало конца - ибо тупы и будут заражать друг друга назло, ни одному ж помирать.. попутно жмакая на кнопки и сбивая самолеты и стреляя во все стороны из того что есть....
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Китай видно вирішив зайти в рашку "з тилу"...скоро Алтай та Забайкалля будуть "звільнені"... Літаку, яким Німеччина евакуювала своїх громадян із Китаю, не дозволили сісти на дозаправку в Москві - Цензор.НЕТ 9359
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РФ потихоньку создает себе модель будущего сосуществования с другими народами Земли.
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Отказались от российского газа- откажутся и от российских самолётов. Это ещё проще. Газ- ресурс. А для прекращения приглашений российским самолётам нужна лишь реорганизация.
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Так вы еще северный поток 3 начните строить, так вас еще дальше кацапы пошлют вместе с австрияками, а вы что думали, что у вас четвертый рейх настал. Літаку, яким Німеччина евакуювала своїх громадян із Китаю, не дозволили сісти на дозаправку в Москві - Цензор.НЕТ 9333
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Предательство. Ну что ж- это неплохо (потирая лапки).
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Советская торпеда потопила еврейских беженцев
27.02.2012
Літаку, яким Німеччина евакуювала своїх громадян із Китаю, не дозволили сісти на дозаправку в Москві - Цензор.НЕТ 1648На прошлой неделе в Румынии, Израиле, Турции и других странах почтили память 768 пассажиров судна «Струма», перевозившего еврейских иммигрантов из союзной нацистам Румынии в Палестину. 70 лет назад, 24 февраля 1942 года, судно, зафрахтованное еврейской общиной Румынии, было потоплено советской подводной лодкой Щ-123. Из 769 пассажиров «Струмы» в живых остался лишь один человек.
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а тепер хай фрау Меркель витре сльози...і щось інше...бо кацапи її ще не раз "кинуть" ...через х...
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Мы обеспокоены так вопиющим нарушением договоренности между более чем 80-летними союзникам.
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