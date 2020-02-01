 Сурков еще пригодится Путину в выстраивании отношений с Украиной, - Климкин

Такое мнение в интервью "Радіо Свобода" высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Сурков вряд ли исчезнет из этой "обоймы"... Сурков создает новые виртуальные реальности. Козак (заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. - Ред.) "менеджерит" в этой реальности, причем - политически и бизнесово", - сказал Климкин.
Бывший глава МИД отметил, что определяет политику непосредственно президент России Владимир Путин, а советники могут меняться.
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"Это сериал, который пишет Путин, он - продюсер этого. А режиссеры, актеры могут меняться. Но, слушайте, это сериал, который пишет Путин, продюсирует, если хотите. Вот он - продюсер этого. Это Путин. А вот там режиссеры, актеры обычно могут меняться", - сказал Климкин.
-- а само главно, шо все имена, фамилии и должности -- все в память, как впечатаны Навек!
...и где все эти Великие люди теперь? -- я вас спрашиваю! ... -- и мне с них смешно -- так и вам с них будет... ...щоб я так жил, с кем я хочу! ... *)
"Під сирійським Алеппо в кінці січня протурецькі сили пішли в наступ і захопили ряд позицій військ диктатора Асада і його союзників. Серед іншого, ополченцям вдалося відбити російський опорний пункт під містом Ель-Баб. У Мережі вже з'явилося відео з даної позиції, передають Патріоти України. На кадрах видно опорний пункт, над яким майорять прапори Сирії та Росії. Швидше за все, на даному об'єкті перебували не кадрові військові РФ, а найманці таємницею російської приватної військової компанії "Вагнер". Їм довелося в поспіху бігти під вогнем протурецьких сил."