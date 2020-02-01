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Все про:Путин (25419) Россия (74877) Сурков (252) Климкин (2325)

 Сурков еще пригодится Путину в выстраивании отношений с Украиной, - Климкин

Помощник президента РФ Владислав Сурков, об отставке которого раньше сообщили российские СМИ, продолжит работу в сфере отношений с Украиной.

Такое мнение в интервью "Радіо Свобода" высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сурков вряд ли исчезнет из этой "обоймы"... Сурков создает новые виртуальные реальности. Козак (заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. - Ред.) "менеджерит" в этой реальности, причем - политически и бизнесово", - сказал Климкин.

Бывший глава МИД отметил, что определяет политику непосредственно президент России Владимир Путин, а советники могут меняться.

Читайте на Цензор.НЕТ: Работа по Украине не велась Сурковым после победы Зеленского, - росСМИ

"Это сериал, который пишет Путин, он - продюсер этого. А режиссеры, актеры могут меняться. Но, слушайте, это сериал, который пишет Путин, продюсирует, если хотите. Вот он - продюсер этого. Это Путин. А вот там режиссеры, актеры обычно могут меняться", - сказал Климкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3173248
 
   
 Топ комментарии
 
Быдло и до сих пор такое хавает...
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Да, у Вас в мозгах полный апокалипсис. Сочувствую.
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Какие-то двойные стандарты у этого семейства янелоха Оманского! Так почему этому семейству не нравятся шутки про зеБЕНЕНого телепузика?
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Климкин - это двойной агент! Климкин уроженец Курска, Россия. Учился в Москве!
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Да, у Вас в мозгах полный апокалипсис. Сочувствую.
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я вижу то, что большинство не видит! как в теории о черных лебедях.
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А Ермак тогда какой агент? Тройной?
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От мне и таким, как я прикольно: наблюдать эту странную страну -- аж с 1961 года -- когда ещё токо себя при памяти почуял...*)

-- а само главно, шо все имена, фамилии и должности -- все в память, как впечатаны Навек!

...и где все эти Великие люди теперь? -- я вас спрашиваю! ... -- и мне с них смешно -- так и вам с них будет... ...щоб я так жил, с кем я хочу! ... *)
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ой...кстати...или не кстати - завтра День сурка! )))
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Та по фиг на сюркова. ***** погряз в мистике и сурков играл на этой вавке ***** строя из себя медиума прорекая тому хлеб и соль на Украине, Киев у ног, Львов на блюдечке, Одессу в кармане.., всю новороссию до Португалии и Лондон за две недели, а когда до ***** дошло, что пророчества того голимая лапша, а сам ***** стал всемирным *****м - выгнал жополиза как мусорного кота. Но сурков обиженный, но хитрый распространил тему, шо он типа пошёл медитировать, шоб ещё на струнах ***** поиграть и вернутся. И даже вернётся, то шо? А ничего - ***** уже ничего не поможет, ибо сурков паставил сцарю мат, просто сцарь этого ещё не понял.
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Приємних новин не буває багато.

"Під сирійським Алеппо в кінці січня протурецькі сили пішли в наступ і захопили ряд позицій військ диктатора Асада і його союзників. Серед іншого, ополченцям вдалося відбити російський опорний пункт під містом Ель-Баб. У Мережі вже з'явилося відео з даної позиції, передають Патріоти України. На кадрах видно опорний пункт, над яким майорять прапори Сирії та Росії. Швидше за все, на даному об'єкті перебували не кадрові військові РФ, а найманці таємницею російської приватної військової компанії "Вагнер". Їм довелося в поспіху бігти під вогнем протурецьких сил."
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И Путлеру и Суркову очень бы пригодилась намыленная верёвка.
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