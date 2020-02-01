EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  2402  42
Все про:Госпогранслужба (3613) загранпаспорт (156) Россия (74877)

 С 1 марта для поездки в Россию нужен будет загранпаспорт, - Госпогранслужба

Украинцы с 1 марта не смогут пересечь границу с РФ по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Пересечение границы только по загранпаспорту ускорит время проверки и усложнит подделку документов.

Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 № 1056. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Украинцы, которые до этого поехали в Россию по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться по этим документам.

"Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов", — отметили в Госпогранслужбе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Быстрый и действенный инструмент помощи, - Пристайко пояснил, зачем загранпаспорт для выезда в РФ

Так, в 2019 году на границе с РФ обнаружили 89 поддельных документов, и 73 из них были именно внутренними паспортами.

"Не стоит рассматривать это сообщение как рекомендацию посетить Российскую Федерацию. Ведь паспорт гражданина Украины для выезда за границу дает возможность безвизово посетить многие страны. Да и времени на изготовление загранпаспорта, если вы его до сих пор не получали, осталось не так много", — добавили в Госпогранслужбе.

Источник: https://censor.net.ua/n3173247
 
   
 Топ комментарии
 
А кацапня так и будет по своему внутреннему паспорту ездить в Украину?
 показать весь комментарий
 
Паспорт есть, ехать туда не собираюсь. А Кацапы так и будет к нам ЗЕленым коридором ехать?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А кацапня так и будет по своему внутреннему паспорту ездить в Украину?
 показать весь комментарий
 
 
И когда с рашей и другими странами пост совка введут визовый режим?

Почему в Украину в летний сезон заезжают кавказцы и торгуют на рынках овощами БЕЗ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В УКРАИНСКИЙ БЮДЖЕТ ?

На оптовом рынке Троещины одни кавказцы торгуют с фур арбузами и дынями с Херсона
 показать весь комментарий
 
 
Потому что директора на рынках кавказцы,а не украинцы и не евреи
 показать весь комментарий
 
 
А разве они не по заграну к нам ездят с недавних пор?
 показать весь комментарий
 
Первое, что нужно иметь россиянину для путешествия на Украину - загранпаспорт РФ. Поехать по общегражданскому паспорту не получится. Также украинские пограничники могут потребовать другие документы - полный список смотрите ниже. Чтобы гарантированно попасть на территорию соседнего государства, рекомендуем собрать весь пакет документов и взять необходимую сумму денег. Виза для въезда на Украину россиянам не нужна - между странами действует безвизовый режим.
 показать весь комментарий
 
Давно уже не ездят. С 2015 года, кажется. Но проблема в том, что ЕЗДЯТ. А не должны.
 показать весь комментарий
 
http://komarovskiy-event.net/

Не сумнівайтесь.Агітувало за Зєлєнского-шмат лайна.
 показать весь комментарий
 
 
Танунах! Не може бути,щось тут не так...Десь має бути зрада...
 показать весь комментарий
 
 
Паспорт есть, ехать туда не собираюсь. А Кацапы так и будет к нам ЗЕленым коридором ехать?
 показать весь комментарий
 
 
Только искатели «приключений» на пятую точку едут добровольно на рАссию........
 показать весь комментарий
 
 
...а я Вам отвечу: ...в параше оч. интересно -- особенно, когда ничем и никем не застрахован -- экстремальный туризм, если можно так сказать... ...для скучающих мужчин...*) -- а я скучаю иногда... ...например... *)
 показать весь комментарий
 
А шо делать? -- жизнь надо прожить так, шо бы небыло скучно!... -- нашим льбимым девушкам и женщинам...*)
 показать весь комментарий
 
 
Ну согласитесь? -- жизнь даётся человеку один раз -- и один раз отнимется обратно! ...и шо-то надо в этом коротком промежутке успеть...*)
 показать весь комментарий
 
 
с РФ визовый режим введут??? Нужно вообще закрыть въезд для русских! У нас война идет, а у нас тут шпионы и агентура их пропускается. Закрыть полностью границу! Такое в нормальной стране сложно представить, чтобы война шла и враги спокойно в тыл могли заезжать...
 показать весь комментарий
 
 
Что не лекарь - то еврей (с) Цитата из песни А.Розенбаума , а то тут быстро модер антисемитизм пришьет. Нужно пожалеть старого, выходящего в тираж доктора-шоумена. Города для гастролей видите какие задрипанные? Ни Моцквы, Питера или там сытного Краснодара , Ростова.
 показать весь комментарий
 
Я бы добавил справку о психическом здоровье ещё
 показать весь комментарий
 
Также завещание и расписку о снятии ответственности за его судьбу с Украины.
 показать весь комментарий
 
"Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроляИсточник: https://censor.net.ua/n3173247

=====================
гарна причина С 1 марта для поездки в Россию нужен будет загранпаспорт, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9569
 показать весь комментарий
 
 
Это верно! Отлично видно на примере Цензора. Исчезли стаи поклонников Зе! Интересно- отчего? 1.Задача выполнена и всё зашибись, жисть удалась 2.Аргументов нет, всё не зашибись и с баблом таки кинули.
 показать весь комментарий
 
 
То, ще нічого! Зникли 12 мільйонів, що глосували за янукодла! Тепер зникнуть ще 15!
Вже з'ясувалось, що в Україні не 45 млн як кзали під час виборів, а 37!
 показать весь комментарий
 
Для поездки в мордор нужны слабоумие и отвага.
 показать весь комментарий
 
 
А еще кто пересекает границу -клеймо ,,мне посрать на Украину ,,
 показать весь комментарий
 
Це нічого не дасть.Потрібно було взагалі московитів не пускати в Україну.А то вони спокійно їдуть відпочивати до нас.А також хваляться в інтернеті,що мають тут секс за гроші.
 показать весь комментарий
 
В идеальном мире новость должна звучать так "С 1 марта для поездки в Россию нужно будет написать заявление для отказа от украинского гражданства, - Госпогранслужба"
 показать весь комментарий
 
С 1 марта для поездки в Россию нужен будет загранпаспорт,а для возвращения уже нет.Вас обмненяют.
 показать весь комментарий
 
Что творят нелюди!
Вот при Порошенко такого не было!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх