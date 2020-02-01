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Все про:импичмент (470) США (16119) Трамп (2776) Сенат США (146)

 Голосование за импичмент Трампа состоится 5 февраля

Сенат США проведет финальное голосование по импичменту президента Дональда Трампа 5 февраля в 23:00 по Киеву.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Решение провести финальное голосование по вопросу импичмента сенаторы приняли после того, как им не хватило голосов за решение о вызове новых свидетелей.

"Большинство в Сенате пришла к выводу, что многочисленные свидетели и более 28 000 страниц документов, которые уже вовлечены в качестве доказательств, достаточны для того, чтобы судить об обвинениях, выдвинутых "менеджерами по импичменту" от Палаты представителей и закончить этот процесс", - заявил лидер Республиканской большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Читайте на Цензор.НЕТ: 53% американцев считают, что Трамп врал об Украине и злоупотребил властью, - опрос

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер осудил отказ республиканцев включить в суд дополнительных свидетелей и документы.

Заключительные аргументы сторон на процессе заслушают 3 февраля.

Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу на основании обвинений в давлении на Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3173245
 
 
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Печалька... Но ничего, - Болтон все в книге засвидетельствует...
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-- я, коньячно, не амэрыканский голосователь! -- но Трампу есть, Трампу быть, Трампу будет быть! *)
...это у меня всё не от пошлых идей, а от реальных посещений ... -- той же Америки, с ейным Нью Йорком -- и того же Брайтона -- совсем недавно... *)
Всё у них там Абгемахт! ...мне кореш с Брайтона сказал. У него там: Кусочек бизнеса...

-- наш Хлопец -- з Києва! -- я ему верю...*)
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Мій прогноз такий: імпічмент не проголосують. І це погано для республіканців. Бо при висунення Трампа на другий термін його не оберуть. Не ******* виборці скандалів.
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...ещё позавчера сказали, шо импичмента не будет -- ...от, не слушет нихто немецкого радио...*)
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Трамп и сам на второй срок попадет и Зеленскому поможет.
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зеленскому уже ничто не поможет, - он безнадежен!
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Да, для вас уже слово "выборы" уже который год наносит моральную травму, а уж слово "импичмент"... Голосування щодо імпічменту Трампа відбудеться 5 лютого - Цензор.НЕТ 8141
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не сдадут республиканцы трампушу...будет сидеть в овальном кабинете до выборов
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Трамп залишиться на посаді
Зеленський прийняв рішення залишити Трампа
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