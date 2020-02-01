 Наша цель - выборы на Донбассе в конце октября, - Ермак. ВИДЕО

Об этом помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сказал в интервью на YouTube-канале "KRYM – критическое мышление", информирует Цензор.НЕТ.
"Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в Нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая ОРДЛО. - Ред) в конце октября", - сказал он.
Ермак отметил, что это могут назвать слишком оптимистичным сценарием. "Но когда мне говорили, что это нереально, чтобы вы вернули Сенцова. Но президент это сделал. Вы помните, сколько лет, сколько мировых лидеров, деятелей искусства обращались, обсуждали, но Зеленский это сделал, пообещал и сделал", - указал он.
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Помощник Зеленского подчеркнул, что выборы по украинскому законодательству невозможно проводить на тех территориях, где находятся незаконные иностранные вооруженные формирования, и если украинское правительство не контролирует границу.
"У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству", - отметил он.
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По словам Ермака, именно поэтому украинская сторона поднимает вопрос о том, как сегодня сделать так, чтобы граница до выборов была передана под контроль Украине.
"Почему вы против? Если необходимы сегодня какие-то гарантии, еще что-то, давайте говорить. У меня есть опыт разных сложных переговоров. И есть необходимость услышать, даже если тебе сегодня абсолютно неприятна позиция другой стороны, но для какого-то движения вперед нужно услышать, понять эту философию и попробовать сделать все, чтобы сегодня, не уступая своих интересов, найти выход из этой ситуации", - пояснил он.
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Виктор Иванович (имя изменено по соображениям
безопасности). Он вышел на пенсию
незадолго до войны, долгие годы занимал ряд серьезных должностей
в государственных
структурах.Над обещанием Зеленского «не проводить выборы под дулом пулеметов» тут просто смеются: «Проведут под дулами автоматов».
Мы же знаем, что волеизъявление будет четко контролироваться.
К выборам тут всегда готовы. Надо - все организуют недели за три. Мой прогноз: новоизбранными «депутатами» станут
бывшие «регионалы» (нас ожидает полное дежав
Этот прокацап и его мрази натворят нам в Украине только несчастья.
Ви згодні з такою програмою? Ви згодні йти агітувати на пампас "за біндеру"?
Єрмак хочет выборов в ОРДЛО до контроля границы Украиной? Он на какую страну работает - на Украину или агент кремля? Мир уже достигнут и не гибнут наши бойцы?
Выборы в ОРДЛО для Украины - это не самоцель.
По хорошему бы, они должны состояться не ранее, чем через 2-5 лет после контроля границы Украиной.
Такое впечателение, что Ермак стремится как-то привлечь Зеленского к решению локальных тактических вопросов в международном направлении, не имея и не артикулируя народу стратегию. Это бесполезная и даже вредная имитация бурной деятельности от Ермака. Аплодисментозависимость Президента делает его уязвимым к подобного рода манипуляциям (не исключаю, что через Ермака таким образом манипулирует Зеленским кремль).
Кремль не отдаст Донбасс на таких условиях, как хочет Украина, также как он не отдал Приднестровье, Абхазию и Южную Осетию.
Кремль тем более не отдаст Крым.
Поэтому разговоры Ермака о том, что будет "потом" - бессмысленны, вредны, и только отвлекают время Президента от решения других сверхприоритетных задач страны.
Украине нужны достаточно простые понятные вещи.
Только очередная власть приходит, чтобы набивать свои карманы за счет всего народа.
Украине нужна деолигархизация и демонополизация, резкое уменьшение коррупции, стимуляция экономическими методами ИННОВАЦИЙ и производства товаров и услуг с ВЫСОКОЙ ДОБАВОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ (например, экспорт муки/макаронных изделий - вместо экспорта зерна, мебели - вместо леса-кругляка, масла - вместо семян подсолнечника, стали - вместо руды или чугуна, производство и экспорт продукции машиностроения, ВПК, двигателей, турбин, авиационной техники, вертолетов, программных продуктов), прозрачные правила ведения бизнеса, верховенство права, равенство всех перед законом и НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
P.S. А добро должно быть с кулаками. Организованное и эффективное.
Пока справедливости в стране нет.
Нужны посадки крупных коррупционеров - на будущее, чтобы другим не повадно было.