 "Это не является и не может быть нашей позицией", - фракция СН извинилась за Брагара, предложившего пенсионерке продать собаку

Извинения от имени руководства политсилы принесла замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она опубликовала их на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Высказывание Брагара она назвала "абсолютно некорректным".
"Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот тем, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!)", — написала Кравчук.
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Депутат заявила, что задача "Слуги народа" — повысить уровень жизни, чтобы таких звонков в эфир от пенсионеров не было.
"А еще раз убеждаюсь: не умеешь — не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам — занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер", — отметила Кравчук.
"От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагара. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией", — подытожила она.
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Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы. Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца. Таким же образом слова Брагара оценил депутат от СН Игорь Гузь.
слов нет...
Але з усіх його паскудств це, перше головне!
В очі дивіться падли і відповідате!
Психолог ДалайЛамы
Я сподіваюся, що всі вже і так в курсє, але на всяк випадок уточню. Тварина, що подала позов проти волонтерок з автобусу та тварина, шо запропонувала продавати собак за газ - то одна й та сама тварина. Євгеній Брагар.
Вот это правильно. Мозгов нет - клепай законы.
Депутат "Слуги народу" Євгеній Брагар офіційно подав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат, у якої виник конфлікт з водіями автобусу через російський серіал.
Вони лише тицяють пальчиком в так або в ні.
Щоб цей Брагар відкликав свою ганебну заяву проти дівчаток Ярини та Насті.
Ніт, в його патріотизм все одно не повіримо... Але ж він начебто чоловічої підлоги!
Ми хочемо, щоб його мужицьке було нормально видно!
- спасітє! памагітє!
Пенсіонерки на березі:
- ото краще плавати навчився б, а не тієї собачої мови!
Премьер-министр Словении, председатель левоцентристской партии Марьян Шарец в парламент заявление об отставке
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