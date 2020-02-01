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 Политика Украины
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Все про:Слуга народа (622) Кравчук Евгения (21) Евгений Брагар (1)

 "Это не является и не может быть нашей позицией", - фракция СН извинилась за Брагара, предложившего пенсионерке продать собаку

В политсиле подчеркнули, что участвовать в ток-шоу должны депутаты, которые к этому готовы, и ни один политик не умер от того, что отказался появляться на экране.

Извинения от имени руководства политсилы принесла замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она опубликовала их на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Высказывание Брагара она назвала "абсолютно некорректным".

"Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот тем, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!)", — написала Кравчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Я недавно в политике, не научился отвечать на чувствительные вопросы, - Брагар извинился за совет продать собаку, чтобы оплатить коммуналку

Депутат заявила, что задача "Слуги народа" — повысить уровень жизни, чтобы таких звонков в эфир от пенсионеров не было.

"А еще раз убеждаюсь: не умеешь — не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам — занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер", — отметила Кравчук.

"От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагара. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией", — подытожила она.

Также на Цензор.НЕТ: "Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку

Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы. Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца. Таким же образом слова Брагара оценил депутат от СН Игорь Гузь.

Это не является и не может быть нашей позицией, - фракция СН извинилась за Брагара, предложившего пенсионерке продать собаку 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173243
 
 
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А ви всією пєтєшоблою? Йулю з опожопою теж із собою прихопіть.
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За собаку извиняемся, а за волонтёрок ни гу-гу. Ну зебильё!
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отлично характеризует зеленую мразь...
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Так собаки очень похожи на своих хозяев

"Это не является и не может быть нашей позицией", - фракция СН извинилась за Брагара, предложившего пенсионерке продать собаку - Цензор.НЕТ 4605
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Каждый думает в меру своей распущенности. На каком конкретно концерте, про Украину было сказано "порноактрисса"?
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які ше жарти про собак? Дєпутат не жартував
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это то мурло,шо на волонтёрок иск подало?!
слов нет...
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А за заявление на волонтёрок не извинялись - значит совпадает с вашей позицией.
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А те, що цей паскудний єврей накатав заяву на двох військових медиків, за те, що вони попросили вимкнути у автобусі кацапський серіал, це є вашою позицією чи ні?
Але з усіх його паскудств це, перше головне!

В очі дивіться падли і відповідате! "Это не является и не может быть нашей позицией", - фракция СН извинилась за Брагара, предложившего пенсионерке продать собаку - Цензор.НЕТ 602
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Психолог ДалайЛамы





"Это не является и не может быть нашей позицией", - фракция СН извинилась за Брагара, предложившего пенсионерке продать собаку - Цензор.НЕТ 753

Я сподіваюся, що всі вже і так в курсє, але на всяк випадок уточню. Тварина, що подала позов проти волонтерок з автобусу та тварина, шо запропонувала продавати собак за газ - то одна й та сама тварина. Євгеній Брагар.
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очевидно що це для "слуг урода" нормально...
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"А еще раз убеждаюсь: не умеешь - не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой.

Вот это правильно. Мозгов нет - клепай законы.
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Написала ниже то же самое. Вот так совпали мысли)
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А это является вашей позицией???

Депутат "Слуги народу" Євгеній Брагар офіційно подав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат, у якої виник конфлікт з водіями автобусу через російський серіал.
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Ці паскуди один зашквар інформаційно перекривають іншим, щоб манділи про собак та забули про заяву у мєнтовку на волонтерів, які не хотіли дивитис у автобусі кацапський серіал!
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К эфиру он не готов, а к законодательной работе, значит, - в самый раз? Там мозг не нужен?
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Певно, ні.
Вони лише тицяють пальчиком в так або в ні.
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це просто черговий жарт від Верховного Кварталу. Куди поділось чверть бюджету? Хто вкрав? Доктор Коломойський чи всі разом? Знайшли корито ідіоти.
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Це позиція Зелєбоби,яку озвучила говорящая голова.
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А тепер, слуги, пан народ вам дає наказ.
Щоб цей Брагар відкликав свою ганебну заяву проти дівчаток Ярини та Насті.
Ніт, в його патріотизм все одно не повіримо... Але ж він начебто чоловічої підлоги!
Ми хочемо, щоб його мужицьке було нормально видно!
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Во, выдала тётя! Они там все- припудренные. Все- до единого "слуги". Вникайте: "Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой."(с). То есть, законотворчество- это херня, ничего сложного, даже конченным кретинам под силу! Вот вылезти на ток-шоу- вот ЭТО- высший пилотаж и вершина ума. Охренеть! Кретины, блин! После подборки мемов классной- снова разозлили бесы-слуги!
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"Это не является и не может быть нашей позицией", - На самом деле мы принимаем убитыми енотами.
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А не хотят ли они его лишить мандата за некомпетентность?
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тоне брагар, кличе на допомогу:
- спасітє! памагітє!
Пенсіонерки на березі:
- ото краще плавати навчився б, а не тієї собачої мови!
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У этих ЗЕлепузиков из СН дна вообще не существует?...
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Йому же не 5 років, він добре розумів що каже.
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Лучший вариант разрешения инцидента убрать этого самородка из партии,и очень жаль что избиратель не может отозвать мандат у этого слуги
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Хоть и клоун но порядочный. Не то что наше счастье...

Премьер-министр Словении, председатель левоцентристской партии Марьян Шарец в парламент заявление об отставке
Шарец - известный словенский актер, комик и политический сатирик. Один из его вымышленный персонажей - ворчливый сельский житель, мастер на все руки, который старается упростить повседневную жизнь.
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президент Владимир Зеленский проводит кадровую политику по модели Петра Порошенко - рандомный набор «новых лиц», смысл назначения которых в одном - сохранить за президентом ручное управление теми отраслями, где он считает, ему надо иметь возможность вмешиваться в любое решение на любой стадии.
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Бгг) и тут порошенко виноват))) как же вы *******
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а перед собачкой извиниться ...быстро

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