 "Это не является и не может быть нашей позицией", - фракция СН извинилась за Брагара, предложившего пенсионерке продать собаку

Извинения от имени руководства политсилы принесла замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она опубликовала их на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Высказывание Брагара она назвала "абсолютно некорректным".

"Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот тем, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!)", — написала Кравчук.

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Депутат заявила, что задача "Слуги народа" — повысить уровень жизни, чтобы таких звонков в эфир от пенсионеров не было.

"А еще раз убеждаюсь: не умеешь — не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам — занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер", — отметила Кравчук.

"От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагара. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией", — подытожила она.

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Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы. Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца. Таким же образом слова Брагара оценил депутат от СН Игорь Гузь.