 Госбюджет в январе недополучил 1/4 часть доходов, - Минфин

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
"Доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи. Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года", — сказано в сообщении.
Так, доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов (с учетом сумм возмещенного НДС), которые администрирует Государственная налоговая служба, были на 5,9 млрд грн ниже запланированных.
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Доходы от налогов и сборов, который администрирует таможня, оказались ниже запланированных на 7,9 млрд гривен.
"Министерством финансов на основании оперативных данных за январь будет инициирован ряд мероприятий соответствующего реагирования на объективные факторы, которые влияют на доходы и расходы державного бюджета для нивелирования негативного влияния текущих факторов в течение года", — подчеркнули в Минфине.
Информацию о выполнении расходной части бюджета за январь министерство обещает предоставить в понедельник, 3 февраля.
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жители шоколадной улицы молятся, чтобы в Украине в ближайшее время случилось как можно больше катаклизмов и несчастий
Вот только жители шоколадной улицы прекрасно понимают...что имея зеленое стадо у власти проблемы в Украине будут...и эти проблемы будут расти как снежный ком....
каждая страна пытается девальвировать свою нацвалюту. Для несведущих это называется валютными войнами.
и не в коем случае не ревальвировать, что равнозначно бить себе молотком не по гвоздю а по пальцам..
"... Недополучение доходов в Министерстве финансов объясняют укреплением гривны, снижением цены на газ и ряд других товаров... "
Очень смешно.
гениальныегенитальные..
«За декабрь я получил 1 миллион 24 тысячи гривен, но там есть отпускные», - сказал он.
Названная им сумму в 200 раз превышает заработную плату работников отделения.
По словам руководителя «Укрпочты», размер его зарплаты установил Кабинет министров. Он заверил, что желает достойных доходов и почтальонам.
Смелянский сказал, что в Украине планируется создание передвижных почтовых отделений. Кроме того, люди получат предложение работать на полную ставку.
В отделении села Иванково у руководителя «Укрпочты» также спросили о его доходах.
«Глава почты Германии получает восемь миллионов евро, глава почты США тоже получает определенную сумму. Но у них 8 миллиардов долларов ущерба, а у нас 25 миллионов прибыли», - оправдался Смелянский.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/356255-smeljanskij_opravdalsja_pered_sotrudnikami_ukrpochty_za_svoju_zarplatu
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Недополучили 1/4 часть доходов, это очень много.
Порох воровал, но у него такого не было, а эти типа не воруют, но с экономикой происходит полный писец.
(Правительство. )
Именно на столько вы будете не долечены, не докормлены, не защищены , не обучены...
Сейчас вам норм...?
Трахнули себя разом, да?
За последние 10 лет у нас сформировалось несколько политико-экономических, опасных процессов, которые мы часто принимаем за "реформы". Они пересекаются друг с другом, но и конкурируют. Разные группы украинского общества специализируются на разных процессах.
1. "Реформа" как маскировка коррупции. Самое мощное направление. Примеров много - это чудовищные премии госчиновникам - 20 млн долларов, обустройство родственников и нужных людей на теплые места, заплаты чиновникам по 500 тыс. гр., при полном отсутствии эффективности работы, бизнес-содержание народных депутатов и пропагандистов-защитников власти, подкуп силовиков для борьбы с политическими противниками и экономическими конкурентами. Сейчас коррупция через реформу - это наиболее развитая форма использования термина "реформа" в личных и групповых целях. Ничего со времен Порошенко не изменилось.
2. Коммерциализация "реформ" - это когда власть получает выгоду и преимущества от своих мер и постановлений, а население и бизнес страдают, несут издержки и другие неприятности: рост налогов, акцизов, чудовищные тарифы, цены, изменение правил игры на рынке и т. д. С каждой такой реформой увеличивается пропасть между властью и народом. А отчуждение, непонимание и подозрение порождает взаимные сопротивление и радикализм, которым легко пользуются третьи силы.
3. Процесс имитации реформ. Этим занимается особая специальная группа профессиональных имитаторов реформ, мастеров презентации программ и талантливых артистов демонстративного энтузиазма - это любимое занятие "соросят" или их антиподов-"медвечат". Их основное занятие - это борьба друг с другом за высокие должности и доступ к ресурсам в системе власти. Их оружие - это политические интриги, бесконечный пиар и "полуправда" о реформах в Украине. А также ориентация на Запад или Россию, но не на Украину.
4. Новый и нарастающий процесс - циничная "дрессировка" народа Украины "слугами народа" и подготовка населения к следующей стадии политического развития страны - жесткой авторитарной формы управления и тотального контроля, при которой будет страдать уже не только народ и бизнес, но и вся глубоко коррумпированная старая и новая "элита".
5 Быстрая, честная реформа на условиях и в интересах народа Украины на фоне мощной общенародной мобилизации и веры в будущее. Это перспективный, но малозаметный процесс.
Когда нынешний, молодой и горячий президент Зеленский научится четко различать друг от друга все пять политико-экономических процессов, реально действующих под вывеской "реформ", он, действительно, станет президентом Украины.
Виктор НЕБОЖЕНКО
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/356259-viktor_nebohenko_chto_takoe_ukrainskie_reformy
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Його апологет - ворог України.
Якби ми обрали президентом окуліста, то всі ходили б в окулярах.
Зебільний гімн від t.A.T.u.:
"Мы убежим, всё будет просто
Ночь упадёт, небо уронит
И пустота на перекрёстках
И пустота нас не догонит
Не говори, им не понятно
Только без них, только не мимо
Лучше никак, но не обратно
Только не с ними, только не с ними"...