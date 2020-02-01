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 Экономика
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Все про:бюджет (4434) госбюджет (733) Минфин (1309)

 Госбюджет в январе недополучил 1/4 часть доходов, - Минфин

Недополучение доходов в Министерстве финансов объясняют укреплением гривны, снижением цены на газ и ряд других товаров и уменьшение объема импорта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"Доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи. Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года", — сказано в сообщении.

Так, доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов (с учетом сумм возмещенного НДС), которые администрирует Государственная налоговая служба, были на 5,9 млрд грн ниже запланированных.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Причин для волнения нет, есть вызовы", - Маркарова о бюджете-2020

Доходы от налогов и сборов, который администрирует таможня, оказались ниже запланированных на 7,9 млрд гривен.

"Министерством финансов на основании оперативных данных за январь будет инициирован ряд мероприятий соответствующего реагирования на объективные факторы, которые влияют на доходы и расходы державного бюджета для нивелирования негативного влияния текущих факторов в течение года", — подчеркнули в Минфине.

Информацию о выполнении расходной части бюджета за январь министерство обещает предоставить в понедельник, 3 февраля.

Также на Цензор.НЕТ: Госдолг Украины в 2019 году достиг $84,4 млрд, - Минфин

Источник: https://censor.net.ua/n3173239
 
 
 Топ комментарии
 
собачками котиками хомячками наповнюйте бюджет. Госбюджет в январе недополучил 1/4 часть доходов, - Минфин - Цензор.НЕТ 2637
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Иканамисты у власти....зеленые...и гениальные генитальные..
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він вже так накрався, шо на 10 життів вистачить..то вже маладая ******* крутить
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Какой же ты ограниченный, даже юмора сечешь))
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Та да! Один только у тебя украденный мозг чего стоит! Хотя...ничего не стоит, его у тебя отродясь не было.
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От гадина!!! Украл еще и на будущий январь 2021 года. Там тоже недостача будет, пока не посчитали сколько.
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впору делать как порошенко , - обрушить гривну на триста процентов и выплатить всем пенсии , выплаты и зарплаты ( может быть ) .
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собачками котиками хомячками наповнюйте бюджет. Госбюджет в январе недополучил 1/4 часть доходов, - Минфин - Цензор.НЕТ 2637
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Растем и развиваемся настолько успешно, что доходы не успевают за затратами!

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Ахаа. Ну пацаны красавцы, когда кончилась инерция от проклятого Пороха бюджет за последние 3 месяца выполнен на 73%. ***...ться. Предлагаю бюджетникам запасаться силосом, до весны доживут не все.
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думаешь, до весны еще очень долго? у тебя какой календарь? китайский или майя?
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Кроме шуток, уже начались перебои по социальным выплатам. До весны еще февраль прожить, да за комуналку за два самых холодных месяца года выкатить. А субсидии тоже сократили Госбюджет в январе недополучил 1/4 часть доходов, - Минфин - Цензор.НЕТ 1590 Так что будете со...ть, и китайский початок, и майа, и зеленый Госбюджет в январе недополучил 1/4 часть доходов, - Минфин - Цензор.НЕТ 1590
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такакаяразница кому вони це будуть робити. ***** чи ************* криворожському.
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по китайскому уже неделя как весна, вумник Госбюджет в январе недополучил 1/4 часть доходов, - Минфин - Цензор.НЕТ 3738
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Поки що в них гарно виходить для Бені відслюнявлювати
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каждый такой заголовок - это праздник на шоколадной улице
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любая проблема в стране - это забота и переживание всех украинцев. кроме шоколадной улицы
жители шоколадной улицы молятся, чтобы в Украине в ближайшее время случилось как можно больше катаклизмов и несчастий
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Дурашка ты...жители как ты говоришь шоколадной улицы...всеми фибрами свой души за то что бы в Украине не было проблем...а если они есть то что бы они быстро решались...
Вот только жители шоколадной улицы прекрасно понимают...что имея зеленое стадо у власти проблемы в Украине будут...и эти проблемы будут расти как снежный ком....
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Это классика, когда большевики себя гегемонами считают, а оппозицию во врагов народа записывают.
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Зачем им молиться?Все петины кадры работают у зели.Вместе гробят Украину.
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шо нежданчик, не забувай повторювати кінець епохи зубожіння, кінець епохи зубожіння, кінець епохи зубожіння Держбюджет у січні недоотримав 1/4 доходів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 906
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Это просто очередное подтверждения, что у власти купка деб...лов, не более. Или вы, зеленые, думали что завалив 3 из 10 крупнейших налогоплательщиков вы будете иметь выпонение бюджета на +30%, а не на -30%? Так вот так экономика не работает, это не сказки 95 квартала.
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А от кого це 3-х завалили? Цікаво почути?
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Ну Нафтогаз, Укртатнафта Коломы вообще платить перестала, в 100!! раз меньше выкатила. Ну и Филип Моррис. Это как минимум.
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та кому ти пояснюєш, там ваЗЕлін замість мізків
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Я просто для всех написал. Чтобы зеленые не думали, что на это вопрос сложно ответить.
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І коли це державну прокладку нафтогаз завалили? Там тільки премій на четвертину бюджету.
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А ты отчисления в бюджет посмотри зеленый. Пока все эти компании платят в разы меньше налогов в 2019-2020. Отсюда и "успехи" зеленых в сборе налогов. Одна надежда на деребан земли и продажа за копейки Турбоатома и прочих мегаважных для агрессора предприятий.
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Просто когда зебилы завалят 3 компании из топ-10 полностью, то бюджет будет выполняться на 40-45%. Держбюджет у січні недоотримав 1/4 доходів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 6663
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укреплять национальную валюту относительно мировых валют это тоже самое, что заниматься мазохизмом
каждая страна пытается девальвировать свою нацвалюту. Для несведущих это называется валютными войнами.
и не в коем случае не ревальвировать, что равнозначно бить себе молотком не по гвоздю а по пальцам..
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72, 4 +13,8 - "правильной" дорогой идёте , зебилы
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На фоне всеобщего улучшения экономики, о котором так любит говорить Гончарук и его Милый Ваня, это несколько странно, согласитесь. Наверное ошибка какая-то, да?
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Безусловно. Только в чем улучшение наш премьер пока молчит. Ну сурприз готовит, когда бюджет они уже на 2/3 будут выполнять.
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Уже даже в этой статье видна нелепая попытка соврать и объяснить свою некомпетентность позитивом, типа, хуже стало, потому что всё улучшается:

"... Недополучение доходов в Министерстве финансов объясняют укреплением гривны, снижением цены на газ и ряд других товаров... "

Очень смешно.
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Иканамисты у власти....зеленые...и гениальные генитальные..
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...Смелянский приехал в отделение «Укрпочты» села ****** в Киевской области и поинтересовался условиями труда работников. Одна из сотрудниц сказала ему, что в помещении отсутствует отопление, вода и туалет.Отвечая на вопрос о заработной плате, Смелянский оправдался, что за прошлый месяц заработал в два раза меньше, чем было озвучено в СМИ.
«За декабрь я получил 1 миллион 24 тысячи гривен, но там есть отпускные», - сказал он.
Названная им сумму в 200 раз превышает заработную плату работников отделения.
По словам руководителя «Укрпочты», размер его зарплаты установил Кабинет министров. Он заверил, что желает достойных доходов и почтальонам.
Смелянский сказал, что в Украине планируется создание передвижных почтовых отделений. Кроме того, люди получат предложение работать на полную ставку.
В отделении села Иванково у руководителя «Укрпочты» также спросили о его доходах.
«Глава почты Германии получает восемь миллионов евро, глава почты США тоже получает определенную сумму. Но у них 8 миллиардов долларов ущерба, а у нас 25 миллионов прибыли», - оправдался Смелянский.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/356255-smeljanskij_opravdalsja_pered_sotrudnikami_ukrpochty_za_svoju_zarplatu
...
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Невозможное?Вы правы,у него вся надежда не на развитие экономики а на продажу еще не разпроданого.Так что 20-тый еще проживем а вот 2021 будем сосать,я имею ввиду лапу.
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Та це ще не всі пенсіонери собак елітних продали. Зарплати свої з преміями і пенсії ефективних папіредників з компенсаціями порахуйте, може й там десь собака елітна порилась.
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Ну ничего, вот придёт к власти Бубочка, и всех воров паприколу выгонят!
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Зеленский и партия "Слуга народа" что не день то жестко обсираются.
Недополучили 1/4 часть доходов, это очень много.

Порох воровал, но у него такого не было, а эти типа не воруют, но с экономикой происходит полный писец.
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Народ не роскошь - а средство обогащения.
(Правительство. )
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Як кажуть москалі - "пісец подкрался незаметно"!!!
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для зебилов объясняем - 1/4 это 25% или по простому минус 25 копеек с каждой гривны...
Именно на столько вы будете не долечены, не докормлены, не защищены , не обучены...
Сейчас вам норм...?
Трахнули себя разом, да? Госбюджет в январе недополучил 1/4 часть доходов, - Минфин - Цензор.НЕТ 3317
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Так ведь бюджет будет перевыполнен на 25%, праздники же были. Минималку подняли, так что не скиглите.
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какие проблемы?! опускаем доллар до 50, поднимаем цену на газ до 20, налоговую отправляем с проверками и доначислениями, таможне увеличиваем инликатив - и каканомика просто расцветет... так следует из этой логики
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Очень.Особенно для зелёной биомассы.Умные знали раньше.)
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"При этом результаты выполнения бюджетных планов таможней особенно удручают: при плане в 26 млрд грн таможенных платежей, собрать удалось лишь 17 миллиардов.По прогнозу казначейства (документ также есть в редакции ZN.UA), в феврале ситуация с налоговыми поступлениями исправится: план выполнен не будет, но "минус" составит лишь 3,8 млрд грн. А вот улучшений на таможне Казначейство в феврале не ждет - "минус" за второй месяц составит 9,6 млрд грн. То есть по ожиданиям казначеев к концу февраля недобор только по налоговым и таможенным платежам составит 28,5 млрд грн." Докерувалися хлопчики
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...Виктор Небоженко: Что такое украинские реформы?Все началось с олигарха-президента Порошенко и активно поддержано президентом Украины Зеленским. Может случайно или по неопытности, но пока окружение Зеленского просто копирует или пытается делать то, что не успел сделать Порошенко, начиная от похабного минского миротворчества, заигрывания с Москвой и дискредитации ветеранов, кончая бесконтрольной продажи земли, роста долгов и создания новой и верной только президенту олигархии, о которой так мечтал Порошенко.
За последние 10 лет у нас сформировалось несколько политико-экономических, опасных процессов, которые мы часто принимаем за "реформы". Они пересекаются друг с другом, но и конкурируют. Разные группы украинского общества специализируются на разных процессах.
1. "Реформа" как маскировка коррупции. Самое мощное направление. Примеров много - это чудовищные премии госчиновникам - 20 млн долларов, обустройство родственников и нужных людей на теплые места, заплаты чиновникам по 500 тыс. гр., при полном отсутствии эффективности работы, бизнес-содержание народных депутатов и пропагандистов-защитников власти, подкуп силовиков для борьбы с политическими противниками и экономическими конкурентами. Сейчас коррупция через реформу - это наиболее развитая форма использования термина "реформа" в личных и групповых целях. Ничего со времен Порошенко не изменилось.
2. Коммерциализация "реформ" - это когда власть получает выгоду и преимущества от своих мер и постановлений, а население и бизнес страдают, несут издержки и другие неприятности: рост налогов, акцизов, чудовищные тарифы, цены, изменение правил игры на рынке и т. д. С каждой такой реформой увеличивается пропасть между властью и народом. А отчуждение, непонимание и подозрение порождает взаимные сопротивление и радикализм, которым легко пользуются третьи силы.
3. Процесс имитации реформ. Этим занимается особая специальная группа профессиональных имитаторов реформ, мастеров презентации программ и талантливых артистов демонстративного энтузиазма - это любимое занятие "соросят" или их антиподов-"медвечат". Их основное занятие - это борьба друг с другом за высокие должности и доступ к ресурсам в системе власти. Их оружие - это политические интриги, бесконечный пиар и "полуправда" о реформах в Украине. А также ориентация на Запад или Россию, но не на Украину.
4. Новый и нарастающий процесс - циничная "дрессировка" народа Украины "слугами народа" и подготовка населения к следующей стадии политического развития страны - жесткой авторитарной формы управления и тотального контроля, при которой будет страдать уже не только народ и бизнес, но и вся глубоко коррумпированная старая и новая "элита".
5 Быстрая, честная реформа на условиях и в интересах народа Украины на фоне мощной общенародной мобилизации и веры в будущее. Это перспективный, но малозаметный процесс.
Когда нынешний, молодой и горячий президент Зеленский научится четко различать друг от друга все пять политико-экономических процессов, реально действующих под вывеской "реформ", он, действительно, станет президентом Украины.
Виктор НЕБОЖЕНКО
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/356259-viktor_nebohenko_chto_takoe_ukrainskie_reformy
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главред - мертвечуківсткий анал.
Його апологет - ворог України.
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Барига всё воровал и бюджет как то 5 лет выполняли и субсидии были, пришли самые честные не ворующие ЗЕкловуны и за пол года загнали бюджет в многомиллиардные убытки, субсидии порезали...
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Доходи країни впали, однак концертна діяльність розвивається стабільно. Держбюджет у січні недоотримав 1/4 доходів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 525
Якби ми обрали президентом окуліста, то всі ходили б в окулярах.
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"У нас было 2 снегиря, 75 хомячков, 5 рыбок гуппи, полведра тараканов и целое множество попугаев всех сортов и расцветок, коровы, а также коты, пингвин, ящик со змеями, три чистопородные собаки и 2 дюжины депутатов парламента. Не то чтобы это был необходимый запас для Ощадбанка, но если не получил субсидию, становится трудно расплатиться. Единственное, что вызывало у меня опасение - это собаки. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем оплата коммуналки элитными псами. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь"
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Kak mozno na stolko osibitsia?Tam mozet byt 5% predel no ne 1/4 doxodov Держбюджет у січні недоотримав 1/4 доходів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4815
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Схемы, схемы и еще раз схемы, новая власть быстро вкурыла как распределить потоки.
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Бюджет на 2020рік: "И пустота нас не догонит!"
Зебільний гімн від t.A.T.u.:
"Мы убежим, всё будет просто
Ночь упадёт, небо уронит
И пустота на перекрёстках
И пустота нас не догонит
Не говори, им не понятно
Только без них, только не мимо
Лучше никак, но не обратно
Только не с ними, только не с ними"...
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"слуги" работающие на получение в собственные карманы и в результате такой "успешной "работы получается недополучение в кармане народа
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Що і "боротьба" з контрабандою не дала результату???
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Караул, клованы валят економику Украины, воруют безбожно, всех в Ростов.
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