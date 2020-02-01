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Все про:алкоголь (1532) Нацполиция (10835) правоохранительные органы (885) Донецкая область (4410)

 Приехал к родне в село, пил двое суток, упал в озеро, забрел на чужой двор - в полиции Донецкой области спасли любителя яркого отдыха

Полицейские Волновахского отдела оказали помощь 21-летнему мужчине, который вначале упал пьяным в озеро, а когда смог выбраться — забрел в чужой двор и чуть не погиб от переохлаждения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Инцидент произошел в смт. Большая Новоселка Волновахского района. Местный житель позвонил в полицию и сообщил, что у него во дворе находится неизвестный.

"Полицейские выяснили, что молодой человек упал в водоем, а после того, как оттуда самостоятельно выбрался, искал помощи у местных жителей и забрел на чужой двор. Он был насквозь мокрый, а при низкой температуре воздуха это представляло угрозу его жизни и здоровью. Поэтому полицейские, не теряя времени, доставили его в отделение", — сказано в сообщении.

Полицейские выдали молодому человеку сменную одежду, поделились с ним одеялами и отогрели его до приезда медиков.

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"Оказалось, что этот 21-летний парень не местный. Два дня назад он приехал в гости к родственникам в Большую Новоселку. Поскольку молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, то не помнил, как оказался возле водоема и как выбрался из холодной воды. Несмотря на молодой возраст, он страдает алкоголизмом, алкогольные напитки употребляет уже в течение недели", — пояснили в полиции.

Сейчас жизни молодого человека ничто не угрожает.

Источник: https://censor.net.ua/n3173234
 
 
 Топ комментарии
 
Слава Богу. А то я думал, аборигены перевелись в тех краях. Аж полегчало. Приехал к родне в село, пил двое суток, упал в озеро, забрел на чужой двор - в полиции Донецкой области спасли любителя яркого отдыха - Цензор.НЕТ 1670
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"...Приехал к родне в село, пил двое суток, упал в озеро, забрел на чужой двор..."

Руссий мир!!!
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Цікаве життя у цього чоловіка😊 Але питання традиційне: за кого він голосував?
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Слава Богу. А то я думал, аборигены перевелись в тех краях. Аж полегчало. Приехал к родне в село, пил двое суток, упал в озеро, забрел на чужой двор - в полиции Донецкой области спасли любителя яркого отдыха - Цензор.НЕТ 1670
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мужи приехал отдохнуть от жизни. успешно. только почему он сразу алкоголик, не понятно.
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Ща будет ещё легче. И не боьшая а Велика Новосiлка. И район Великоновоселковский. И озёр у нас нет, речка Кашлагач и Мокрые Ялы. На фотографии, там за ёлкой памятник Дзержинскому стоял. А забор менты поставили после того как Семен Семенченко их с помощью гранаты в Украину вертал. А всё остальное верно нес не перевелись.
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Его надо познакомить с тем, кто трактор недавно украл ради пьянки. Я б на их YouTubе подписался
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тк че - будет, что вспомнить на старости Приехал к родне в село, пил двое суток, упал в озеро, забрел на чужой двор - в полиции Донецкой области спасли любителя яркого отдыха - Цензор.НЕТ 3181
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Та шо - вспомніть, якщо він ніхріна не пам"ятає? Приехал к родне в село, пил двое суток, упал в озеро, забрел на чужой двор - в полиции Донецкой области спасли любителя яркого отдыха - Цензор.НЕТ 5713
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Доживе, бо їхня старість у 25 років😏
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"...Приехал к родне в село, пил двое суток, упал в озеро, забрел на чужой двор..."

Руссий мир!!!
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Хорош хоть не украл,выпил,в тюрьму-русская романтика...
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звичайна справа для тих країв, як була так і лишається напитись і забутися
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А міг би стрімити цілу добу про те, як в озері купався - став би популярним. От і кандидатура була б на наступні вибори від якогось розумного блоку. В депутати б точно пройшов.
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а то, что он страдает алкоголизмом, єто полиция так диагноз поставила?
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поліція також страждає алкоголізмом - а брат брата чує.
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Уцелела. Она возле налоговой, но она только московского патриархата. От места на фотографии метров 200.
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так это тот самый тамада , у которого ...и конкурсы интересные
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алкогольное опьянение до 50% снижает риск смерти Это подтверждается анализом 190612 пациентов травмопунктов
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А зебілізм робить смерть приємною несподіванкою, бо у них швидка смерть є логічним продовженням їхнього нікчемного життя🐸
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А среди тех, кто попал в морг, опрос проводили?

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Проводили, але ці пацієнти не хотіли відповідати😏
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Цікаве життя у цього чоловіка😊 Але питання традиційне: за кого він голосував?
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За Трампа!!!
Така відповідь влаштовує Приїхав до рідні в село, пив дві доби, впав в озеро, забрів на чуже подвір'я - у поліції Донецької області врятували любителя яскравого відпочинку - Цензор.НЕТ 1416
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Так він думав, що Зе це Трамп ?
Білка певно підманула.
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Відповідь не влаштовує. Важко вам сомам живеться в радіоактивному мулі.🐸
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СОМ - це абревіатура ))
Але не всі Абу розуміють )))
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Це не абрівіатурая а ваша паскудна зебільну суть.
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Як, як ти це змогла визначити тільки по тексту статті?
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Ось і я про це...
А як це визначили поліцейські?
Вони, що, тиждень з ним були? Приїхав до рідні в село, пив дві доби, впав в озеро, забрів на чуже подвір'я - у поліції Донецької області врятували любителя яскравого відпочинку - Цензор.НЕТ 2903
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У вас алкашів є цироз печінки та інші ознаки систематичного пияцтва.
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Ех-х...
Абу-Абу, головне, щоб не цироз мізків, як у деяких
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Добре, що ти визнав свій алкоголізм. А тепер йди в туман та спам.
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а частіше села відвідуйте.. особливо на північному Поліссі.. будете більше знати про Батьківщину, в якій живете
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ну, у вас на расєє, всі як скельце тверезі..
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У меня в дальних родственниках такой был.......при совке все семейство было в Якутии на «приисках»=>там бухать нельзя или не было возможности - не знаю, но когда были на «материке» в отпуске - не просыхали. Так и младший сын после армии в Якутию попер работать и естественно в отпуске «отвязывался». Короче в 22-23 года был хроником, а в 24 - напился/замерз и всё......☹️
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Боровся з зеленим змієм.
Змій майже переміг...
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ну шо вы алкаш,алкаш...черчиль вон каждый день бутылку вискаря уговарил,курил сигары безбожно и прожил 91 год...
правда нащот купаний в зимнем пруду и чужих подворий ничего не пишут Приїхав до рідні в село, пив дві доби, впав в озеро, забрів на чуже подвір'я - у поліції Донецької області врятували любителя яскравого відпочинку - Цензор.НЕТ 6870
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Бовдуре! Не вмієш пити - смокчи безалкогольне пиво а не горілку
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