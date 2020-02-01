 Приехал к родне в село, пил двое суток, упал в озеро, забрел на чужой двор - в полиции Донецкой области спасли любителя яркого отдыха

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Инцидент произошел в смт. Большая Новоселка Волновахского района. Местный житель позвонил в полицию и сообщил, что у него во дворе находится неизвестный.
"Полицейские выяснили, что молодой человек упал в водоем, а после того, как оттуда самостоятельно выбрался, искал помощи у местных жителей и забрел на чужой двор. Он был насквозь мокрый, а при низкой температуре воздуха это представляло угрозу его жизни и здоровью. Поэтому полицейские, не теряя времени, доставили его в отделение", — сказано в сообщении.
Полицейские выдали молодому человеку сменную одежду, поделились с ним одеялами и отогрели его до приезда медиков.
Читайте также: Житель Житомирщины угнал трактор, чтобы добраться на пьянку в соседнее село. ФОТО
"Оказалось, что этот 21-летний парень не местный. Два дня назад он приехал в гости к родственникам в Большую Новоселку. Поскольку молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, то не помнил, как оказался возле водоема и как выбрался из холодной воды. Несмотря на молодой возраст, он страдает алкоголизмом, алкогольные напитки употребляет уже в течение недели", — пояснили в полиции.
Сейчас жизни молодого человека ничто не угрожает.
Руссий мир!!!
Така відповідь влаштовує
Білка певно підманула.
Але не всі Абу розуміють )))
А як це визначили поліцейські?
Вони, що, тиждень з ним були?
Абу-Абу, головне, щоб не цироз мізків, як у деяких
Змій майже переміг...
правда нащот купаний в зимнем пруду и чужих подворий ничего не пишут