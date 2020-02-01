 Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию РФ

Такую идею патриарх Кирилл высказал на трапезе по случаю 11-й годовщины своей интронизации. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".
"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верит. Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" — сказал Кирилл.
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По его мнению, сегодня можно было бы начать дискуссию об этом.
"Пока еще этого нет, но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции", — добавил глава РПЦ.
Мені от цікаво ,чим закінчилася історія з рпц-шними прихвостнями в рясах у Запоріжжі котрі займалися наркотрафіком та по наркоту приїхали,а там їх злапали? Щось тема захлохла повністю...
Державность, справедливость и солидарность - это три ценности, на основе которых нам нужно строить систему, которая бы объединила монархию и социализм....
понимаете, это ж шо получается? Получается шо они, кацапы силой насаждают всем соседям какой-то руський мир и получается, шо мир государства безбожников? - ведь у тех же триклятых хохлов-бандеровцев Конституция упоминает о Боге, а у них нема!
Это ж форменное ****дство, подумал Кирюха и родил!
т.е. мы еще более мракобесы чем "братья"? не слышал что в гл. законе у нас вспоминается о похожей на воздух/деда/бомжа мущинке сидящей на тверди
Ну как? формулировочка?
«Догмат Святої Трійці.
Згідно з символом віри, прийнятим на Першому Нікейському соборі, Бог має три особи: Бог-Отець, Бог-Син і Бог Дух Святий (іноді кажуть: Перша особа Трійці (Отець), Друга Особа Трійці (Син), Третя особа Трійці (Дух Святий)), всі ці особи є, однак єдиним Богом (різними його проявами) і кожна з них є повністю всемогутнім і єдиним Богом (а не частиною Бога), і серед цих осіб нема більшої або меншої. »
«Путін породіл Мєдвєдєва, Мєдвєдєв породіл Гундяєва, Гундяєв породіл Поклонскую...»
Любой в этом мире - всего лишь прохожий,
Не важно, кто старше, а кто помоложе -
Уходим мы все, краток срок человечий…
Но есть позитив: хутин - тоже не вечен!
Антихрист, который, ни мало ни много,
Дерзнул возомнить себя Господом Богом,
Решив, что имеет он право Господне
Учить нас, как жить в Украине сегодня.
И мы - лишь разминка! Похоже, он жаждет
Весь мир на колени поставить однажды!
Но зря он лелеет безумные планы;
Его, как и всех предыдущих тиранов,
Такой же бесславный конец ожидает,
Возмездия ангел уж в небе витает
С мечом над больною его головою.
Придётся уроду смириться с судьбою!
Его не спасут ни военные силы,
Ни денег мешки, ни молитвы Кирилла
(Ханжи, что, воссев патриархом на троне,
Служить успевает Христу и Мамоне).
Убийце не долго осталось, поверьте,
В кремлёвских стенах укрываться от смерти!
Готовь по нему панихиду, Кирюша,
Чтоб в ад проводить его грешную душу.
Где с ней уж давно ждут обещанной встречи
И гитлер, и сталин, и прочая нечисть,
И где, без сомненья, окажутся скоро
Все те, кто покрыл себя вечным позором…
Живи, Украина! За Волю святую
Сыны твои бьются и жизнью рискуют.
А кто не вернулся из смертного боя -
Тот в памяти жив ! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
Татьяна из Киева, 03.06.2014.
Жесть.
То есть эти бесноватые сами не верят в то что лепечут стаду)
😇
ах-ха-ха в расеи решили сделать клона слугам народа.... ... во гномов набрали.....
В России учреждена новая партия «За правду»
Ее председателем на съезде в Москве избран писатель Захар Прилепин. Партия «За правду» создана на основе одноименного движения, образованного Прилепиным в октябре прошлого года и противопоставляющего себя либерализму. В интервью НТВ Прилепин рассказал, что новая партия будет придерживаться лево-консервативной идеологии, среди членов партии актеры Стивен Сигал, Иван Охлобыстин, музыканты Вадим Самойлов, Юлия Чичерина и Александр Ф. Скляр. Первыми зампредами партии избраны член Совета Федерации Александр Бабаков и бывший советник главы самопровозглашенной ДНР Александр Казаков.
🤣
1. І била тьма. І із тьмі Бог содал Россію. А людєй создать забил. Так і осталась она бєзлюдная - кромє Путіна і прєзідєнтом нєкого ізбрать.
Тётя Роза
Новая Конституция должна начинаться словами
«Авраам родил Владимира».
лежит в Мавзолеесидит в Кремле
Пропаганда завжди звернена тільки до мас, а не до інтелігенції, тому її рівень повинен орієнтуватися на здатності сприйняття самих обмежених серед тих, на кого вона повинна вплинути.
Геббельс
У тому числі християнство, у всіх його проявах.