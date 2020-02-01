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Все про:Кирилл (1008) Конституция (2080) Россия (74877)

 Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию РФ

Глава РПЦ подчеркнул, что большинство россиян верят в Бога. И сказал, что имеет в виду не только православных, но и мусульман.

Такую идею патриарх Кирилл высказал на трапезе по случаю 11-й годовщины своей интронизации. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верит. Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" — сказал Кирилл.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя"

По его мнению, сегодня можно было бы начать дискуссию об этом.

"Пока еще этого нет, но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции", — добавил глава РПЦ.

Источник: https://censor.net.ua/n3173233
 
 
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кацапи так ваша церква це церква разкольніков, і бог ваше хуйло.
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хотят путина официально богом объявить
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Навіщо взагалі про кацапських сектантів згадувати на Цензорі? Нехай вірять у що хочуть.
Мені от цікаво ,чим закінчилася історія з рпц-шними прихвостнями в рясах у Запоріжжі котрі займалися наркотрафіком та по наркоту приїхали,а там їх злапали? Щось тема захлохла повністю...
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Интронизацию ******** московии и всех хрюсских рабов прошел,теперь надо пройти тротилизацию ,чтобы максимально приблизиться к богу ...
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Включіть у конституцію обов'язкову наявність мізків.
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Русский мир от В.Чаплина-
Державность, справедливость и солидарность - это три ценности, на основе которых нам нужно строить систему, которая бы объединила монархию и социализм....
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Моню, архию и сасалисм. Эта как. Гамасеки шо ли. Патріарх Кирило запропонував внести згадку про Бога в Конституцію РФ - Цензор.НЕТ 4133 Патріарх Кирило запропонував внести згадку про Бога в Конституцію РФ - Цензор.НЕТ 4133 Патріарх Кирило запропонував внести згадку про Бога в Конституцію РФ - Цензор.НЕТ 4133
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кацапи так ваша церква це церква разкольніков, і бог ваше *****.
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ну почему...
понимаете, это ж шо получается? Получается шо они, кацапы силой насаждают всем соседям какой-то руський мир и получается, шо мир государства безбожников? - ведь у тех же триклятых хохлов-бандеровцев Конституция упоминает о Боге, а у них нема!
Это ж форменное ****дство, подумал Кирюха и родил!
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т.е. мы еще более мракобесы чем "братья"? не слышал что в гл. законе у нас вспоминается о похожей на воздух/деда/бомжа мущинке сидящей на тверди
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да вопросов нет. У нас свободная страна. Обращайтесь в суд обжалуя сей факт, аргументируя, к примеру тем, шо вы хотите жить в стране безбожников, как например, "ваши братья" кацапы.
Ну как? формулировочка? Патріарх Кирило запропонував внести згадку про Бога в Конституцію РФ - Цензор.НЕТ 9008
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В нашей К как раз есть сразу на первой странице.
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это тогда залёт, даже вот этот взгляд на небо не поможет.
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Не иронизируйте. Наши слуги "за традиционные ценности" тоже что-то подобное могут учудить. И народ поддержит. У нас же все типа верующие.
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Ну, поддержать не поддержат но проглотить могут.
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Не хочу обидеть верующих, но в человеческом этносе - тысячи богов. Одного впишут, остальные могут обидеться...
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У Християн, Мусульман, Юдеїв - Бог для всіх цих трьох релігій, один.
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Нет, у христиан не единый Бог, а Троица
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В одном словаре отмечается, что, по мнению многих, Троица - «это искажение, заимствованное из языческих религий и привитое на христианскую веру» («A Dictionary of Religious Knowledge»). А в другом труде говорится: «Происхождение [Троицы] полностью языческое» («The Paganism in Our Christianity»).
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Нєт. Бог єдін.
«Догмат Святої Трійці.
Згідно з символом віри, прийнятим на Першому Нікейському соборі, Бог має три особи: Бог-Отець, Бог-Син і Бог Дух Святий (іноді кажуть: Перша особа Трійці (Отець), Друга Особа Трійці (Син), Третя особа Трійці (Дух Святий)), всі ці особи є, однак єдиним Богом (різними його проявами) і кожна з них є повністю всемогутнім і єдиним Богом (а не частиною Бога), і серед цих осіб нема більшої або меншої. »
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юдеї в Бомжа не вірять, але Бомж - одне й теж що Яхве+Св. Ух. а в арабів Бомж - просто чудак, а Аллах ясно шо не Яхве.
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больше. вавилонских было около 64 000 а индийским счёт идёт на миллионы.
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Ага.
«Путін породіл Мєдвєдєва, Мєдвєдєв породіл Гундяєва, Гундяєв породіл Поклонскую...»
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Как еврей я требую внесение в Конституцию РФ святого еврея Иисуса как главного Б-га РФ. С предоставлением евреям всех первоочередных благ, право первой ночи и т. д.
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Царь бог конституция - как раз то для паРаши хла
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ну значит бога будут "избирать" на века )).
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Предлагаю включить в нее еще и упоминание Гарри Поттера. в россии прочитавших книжку про него больше, чем осиливших библию.
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Ну правильно! "Верховный Правитель" - это слишком мало для )(уйла. В конституции рф введут должность бога, и угадайте кого на неё назначат..)))
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Ховайтесь кацапи. Тепер на те, що на вашому туалетному папері прописано, буде тільки воля гундяївська.
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***
Любой в этом мире - всего лишь прохожий,
Не важно, кто старше, а кто помоложе -
Уходим мы все, краток срок человечий…
Но есть позитив: хутин - тоже не вечен!
Антихрист, который, ни мало ни много,
Дерзнул возомнить себя Господом Богом,
Решив, что имеет он право Господне
Учить нас, как жить в Украине сегодня.

И мы - лишь разминка! Похоже, он жаждет
Весь мир на колени поставить однажды!
Но зря он лелеет безумные планы;
Его, как и всех предыдущих тиранов,
Такой же бесславный конец ожидает,
Возмездия ангел уж в небе витает
С мечом над больною его головою.
Придётся уроду смириться с судьбою!

Его не спасут ни военные силы,
Ни денег мешки, ни молитвы Кирилла
(Ханжи, что, воссев патриархом на троне,
Служить успевает Христу и Мамоне).
Убийце не долго осталось, поверьте,
В кремлёвских стенах укрываться от смерти!
Готовь по нему панихиду, Кирюша,
Чтоб в ад проводить его грешную душу.

Где с ней уж давно ждут обещанной встречи
И гитлер, и сталин, и прочая нечисть,
И где, без сомненья, окажутся скоро
Все те, кто покрыл себя вечным позором…
Живи, Украина! За Волю святую
Сыны твои бьются и жизнью рискуют.
А кто не вернулся из смертного боя -
Тот в памяти жив ! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!

Татьяна из Киева, 03.06.2014.
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А еще обязательно записать в конституция что российских обезьян нужно оградить от земных грехов и искушений и запретить ездить по заграницам, как при СССР ))
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И про справление нужды пусть не забудут написать. А то в нужник бегают, а в Конституции об этом ни слова.
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Но при насморке КирГун бежит в аптеку, а не просит Боба избавить раба своего от неприятности. Кроме того, а может насморк = "проверкаверы", а поп бежит за каплями Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию РФ - Цензор.НЕТ 8109
То есть эти бесноватые сами не верят в то что лепечут стаду)
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Конституция ватного рейха будет неполной без упоминания в ней Деда Мороза.
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Путинизм - это не марксизм , не ленинизм , даже не сталинизм , - это что - то особое . Петр первый всячески глумился с церкви . Что же там сейчас ? Одухотворение от сибирского газа ? Или от аргентинского кокса ?
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Всякая власть от бога. Или от дурдома...
😇
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очевидно кирюша себя хочет увековечить ...он бог а фуйло - сатана , без тёмной стороны основной закон будет не полным
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Шаман , він же гундяй, згадав про Господа, не до добра це, напевно будуть кацапам загвинчувати гайки.
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РПЦ МП - глушилка мозга на лампадах...
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офф топ
ах-ха-ха в расеи решили сделать клона слугам народа.... ... во гномов набрали.....

В России учреждена новая партия «За правду»
Ее председателем на съезде в Москве избран писатель Захар Прилепин. Партия «За правду» создана на основе одноименного движения, образованного Прилепиным в октябре прошлого года и противопоставляющего себя либерализму. В интервью НТВ Прилепин рассказал, что новая партия будет придерживаться лево-консервативной идеологии, среди членов партии актеры Стивен Сигал, Иван Охлобыстин, музыканты Вадим Самойлов, Юлия Чичерина и Александр Ф. Скляр. Первыми зампредами партии избраны член Совета Федерации Александр Бабаков и бывший советник главы самопровозглашенной ДНР Александр Казаков.
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Надо мыслить более масштабно: сразу создавайте должность Бога.
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Рашка превращается в абсолютную монархию с теократическим уклоном. Какие же идиоты в нашей стране пытаются еще нас туда затащить...
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Нюю, тада и гимн нада -"Боже, ***** храни..."
🤣
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Констітуція Россійской Фєдєраціі.
1. І била тьма. І із тьмі Бог содал Россію. А людєй создать забил. Так і осталась она бєзлюдная - кромє Путіна і прєзідєнтом нєкого ізбрать.
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Тётя Роза



Новая Конституция должна начинаться словами
«Авраам родил Владимира».
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Патріарх Кирило запропонував внести згадку про Бога в Конституцію РФ - Цензор.НЕТ 3785Глава РПЦ( генерал ФСБ) подчеркнул, что большинство россиян верят и в Бога , и в антихриста ,который лежит в Мавзолее.Источник: https://censor.net.ua/n3173233
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...большинство россиян верят и в Бога , и в антихриста, который лежит в Мавзолее сидит в Кремле
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совсем снесло под куколем башенку старому фсб-шному служаке самосвяту.... Патріарх Кирило запропонував внести згадку про Бога в Конституцію РФ - Цензор.НЕТ 1440...памятник вот, батюшко- писателю-извращенцу Чаплину, ласты на лавочке прицерковной склеившему на днях, Синод ставить порешал в центре москвы... Кирюхе тоже б о вечном задуматься а он все киникстуцией бредит пуйловско-кирюхинской... Патріарх Кирило запропонував внести згадку про Бога в Конституцію РФ - Цензор.НЕТ 1440...
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Лисиця~Кіцуне

Пропаганда завжди звернена тільки до мас, а не до інтелігенції, тому її рівень повинен орієнтуватися на здатності сприйняття самих обмежених серед тих, на кого вона повинна вплинути.

Геббельс
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молитва лукавых оккупантов , не только Украины ,создателей многих мировых военных кровопролитных войн и конфликтов, есть кощунство перед лицом Господа,которое не останется безнаказанным..Наверное Кирилу лукавый что-то подсказывает.???
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Він Кірілл, а не Кирило. Не паськудьте гарне українське імя Кирило.
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"весточка" стосується ВСІХ БЕЗ ВИНЯТКУ так званих "верующих".
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еще один долбо№б, но не феерический , а пдрстический
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Будь яка релігія - ЗЛО.
У тому числі християнство, у всіх його проявах.
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