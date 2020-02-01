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 Через посылки из Китая нельзя заразиться коронавирусом, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что коронавирусы не способны долго выживать на предметах или документах.

Об этом сказано в Twitter ВОЗ, информирует Цензор.НЕТ.

"Люди, получающие посылки из Китая, не рискуют заразиться nCoV. Из предыдущего анализа мы знаем, что коронавирусы не выживают долго на объектах, таких как письма или пакеты", — сказано в сообщении.

Также в ВОЗ отметили, что от коронавируса пока нет ни лекарства, ни вакцины, а лечение антибиотиками не помогает ни от вирусов вообще, ни от коронавируса в частности.

Читайте на Цензор.НЕТ: Число жертв китайского коронавируса выросло до 259, инфицировано почти 12 тыс. человек

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3173232
 
 
 Топ комментарии
 
С добрым утром, тётя Хая, ай-ай-ай!
Вам посылка из Шанхая, ай-ай-ай!

Через посылки из Китая нельзя заразиться коронавирусом, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5449
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А кто из нормальных людей что то у зебаната возьмет? так что или сам сожрешь, или... нет, собаку ты продашь, чтоб коммуналку заплатить)))
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а как там можно заявлять, если про этот вирус еще ничего не известно???
и если еще не было случаев...то это совсем не гарантия безопасности...
а если уже больной человек это паковал и сопли обильно капали, орошая беззащитное нутро долгожданной кем-то посылки? а если среда в посылке подошла этой заразе???
я не фаталист...скорее реалист...и понимаю обеспокоенность остановкой этого бизнеса...
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Правильно. И Г+Г со 112-м отключи, а то глядишь забеременеешь.
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С добрым утром, тётя Хая, ай-ай-ай!
Вам посылка из Шанхая, ай-ай-ай!


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Скоро півсотні "посилок" прилетять із Ухані, небезпеки жодної, головне помірять "трипиратуру" при отриманні... Через посилки з Китаю не можна заразитися коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7470
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Да, то рожает двое,
то рожает трое
то рожает прямо четырех
А ви говорите не заразное
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а якщо в посилці риба з ринку в Ухані?
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Краще її порохоботам віддати
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А кто из нормальных людей что то у зебаната возьмет? так что или сам сожрешь, или... нет, собаку ты продашь, чтоб коммуналку заплатить)))
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а как там можно заявлять, если про этот вирус еще ничего не известно???
и если еще не было случаев...то это совсем не гарантия безопасности...
а если уже больной человек это паковал и сопли обильно капали, орошая беззащитное нутро долгожданной кем-то посылки? а если среда в посылке подошла этой заразе???
я не фаталист...скорее реалист...и понимаю обеспокоенность остановкой этого бизнеса...
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мои поздравления с тем что с завтрашнего дня США закрыли границы для людей из китая. для своих по возвращению - карантин 2 недели.
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_Вирус - это херня вообще неживая, набор молекул. Сколько конкретно эта дрянь остаётся опасной при различных условиях учёные ещё не ответили, исследуют. Так что кто любители русской рулетки - это рулетка китайская.
А тем временем вот что сегодня творится в кетае, а завтра будет и у нас...
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И ещё...
И ещё.
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И вот ещё.
Также вот.
И вот.
И вот.
Ещё вот.
И ещё.
И ещё.
И снова.
И снова...
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Не хвилюйтеся. Я впевнений що вірус уже в Україні.
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І яка лабораторія, після яких дослідів зробила такий висновок? Зовсім не хочу нагнітати, але якщо вірус новий і недосліджений як можна так впевнено говорити. Он на полюсах у вічній мерзлоті живі віруси виявили.
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А что лучше пить чтобы сбить высокую температуру??? ( Панадол, Анальгин, Парацетамол, Ибупрофен...)
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У нас медліквідаторів завжди буде багато, враховуючи тенденцію навчання в медвузах останні 20 років. А от лікарів...Небагато, але зустрічались.
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Первому заразившемуся через АлиЭкспресс сервис даёт бонус в один миллион долларов)
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У Китаї 1,3 млрд. людей. Хворих - за місяць, - лише 6000 людей. Порівняно з кількістю населення - це взагалі ніщо. Вмерло удвічі більше, ніж видужало. Тобто, хоч смертність, попередньо - така собі вражаюче висока, то захворюваність дуже низька. Поки ні про що говорити. Більше галасу, ніж епідемії. Просто співпало, що китайці на Новий Рік мандрують де завгодно, розносять вірус.
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Учитывая компетентность нынешнего правительства в Украине, нам надо срочно всем переселиться на Марс, чтобы не погубить нацию.
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Таможенникам об этом не говорите, тогда и слона можно за 1 доллар переправить и проверять не будут...
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та тільки що отримав посилку з Китаю, вірніше вчора ... Поки жив.не кашляю Через посилки з Китаю не можна заразитися коронавірусом, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1565
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