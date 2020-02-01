 Через посылки из Китая нельзя заразиться коронавирусом, - ВОЗ

Об этом сказано в Twitter ВОЗ, информирует Цензор.НЕТ.
"Люди, получающие посылки из Китая, не рискуют заразиться nCoV. Из предыдущего анализа мы знаем, что коронавирусы не выживают долго на объектах, таких как письма или пакеты", — сказано в сообщении.
Также в ВОЗ отметили, что от коронавируса пока нет ни лекарства, ни вакцины, а лечение антибиотиками не помогает ни от вирусов вообще, ни от коронавируса в частности.
Читайте на Цензор.НЕТ: Число жертв китайского коронавируса выросло до 259, инфицировано почти 12 тыс. человек
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Вам посылка из Шанхая, ай-ай-ай!
то рожает трое
то рожает прямо четырех
А ви говорите не заразное
и если еще не было случаев...то это совсем не гарантия безопасности...
а если уже больной человек это паковал и сопли обильно капали, орошая беззащитное нутро долгожданной кем-то посылки? а если среда в посылке подошла этой заразе???
я не фаталист...скорее реалист...и понимаю обеспокоенность остановкой этого бизнеса...
А тем временем вот что сегодня творится в кетае, а завтра будет и у нас...
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И ещё...
И ещё.
И вот.
И вот.
И ещё вот.
И вот ещё.
Также вот.
И вот.
И вот.
Ещё вот.
И ещё.
И ещё.
И снова.
И снова...