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 Политика Украины
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Все про:кино (1293) Госкино (153) Кудерчук Марина (3)

 Кудерчук утверждает, что не запрещала показы фильмов "Червоний" и "Петлюра"

Новая глава Госкино Марина Кудерчук опровергает обвинения в причастности к отмене показов фильмов "Червоний" и "Петлюра" в Запорожье.

Об этом она заявила в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Червоний" мы два раза пускали в прокат. А в первый день выхода "Петлюры" фасад кинотеатра облили красной краской. Мы обратились в Госкино, полицию и СБУ. Фильма не было только в тот день, — в день показа, но затем был. Были дни, когда в зале сидела какая-то бабушка и четыре правоохранителя, следили, чтобы не было провокаций. А позже мы отдельно договаривались с режиссером, чтобы показать "Тайный дневник Симона Петлюры" на один из государственных праздников", — пояснила Кудерчук.

По словам новой главы Госкино, на должности директора киноконцертного зала имени А.Довженко она уделяла большое внимание показу украинских лент.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новоназначенная глава Госкино Кудерчук была причастна к отмене показов фильмов "Петлюра" и "Червоний" в Запорожье. ФОТО

"В кинотеатре мы организовывали показы даже тех украинских фильмов, которые не были в широком прокате. Например, о женщинах АТО. К нам часто обращались и просили показать авторские украинские фильмы. При этом допремьерные показы украинских фильмов мы могли проводить бесплатно. Столько украинских фильмов в Запорожье, как за последние годы, никогда не было. Мне за свою работу не стыдно", — сказала Кудерчук.

Вызвавшие резонанс в соцсетях фото с будущим президентом Владимиром Зеленским, по словам чиновницы, были сделаны в 2018 году во время официальной презентации кинофильма "Я, ты, он, она" в Запорожье.

"Мы организовывали презентацию и да, сфотографировались. На мероприятиях кино мы общаемся с разными людьми, возможно, фотографируемся. Это нормально", — сказала Кудерчук.

Также на Цензор.НЕТ: Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, - Бородянский о назначении Кудерчук главой Госкино

Кудерчук утверждает, что не запрещала показы фильмов Червоний и Петлюра 01
Кудерчук утверждает, что не запрещала показы фильмов Червоний и Петлюра 02

Источник: https://censor.net.ua/n3173231
 
 
 Топ комментарии
 
Как запахло жаренным - Я не я и хата не моя.
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новиє ліца виглядають ще гірше, ніж старі дупи з дупоблоку Кудерчук утверждает, что не запрещала показы фильмов "Червоний" и "Петлюра" - Цензор.НЕТ 1342
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Как запахло жаренным - Я не я и хата не моя.
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будемо очікувати документальних спростувань її брехні. Якщо вона бреше - то документи знайдуться.
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Зеленые каждый день десять раз на дню брешут. Ну и что теперь? Опровержения за ним не успевают. Когда появляется опровержение - народ уже очередной брехней занят. А ведь было время, когда целый месяц обсуждали вранье Лещенко о квартире.
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Все-одно: кожну брехню зебільного чиновника, брехливого змі чи нардепа потрібно спростовувати.
Хоча, ти правий в іншому: вірять цій брехні, суки... І навіть тут - серуть чухню про "вбивства брата Михайла", про "панамські офшори" про "збагатився у 83 рази"..., тощо.
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У рядовых зебилов память короткая. Эти фейки пишут тут служивые, ольгинские или федоровские. А им все-равно чихать на правду, Они на службе. Но вы правы в том, что все-равно находить документы их вранья нужно.
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"я тебе, конечно, верю
я и сам всё это видел" (с) Кудерчук утверждает, что не запрещала показы фильмов "Червоний" и "Петлюра" - Цензор.НЕТ 9078
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Шо это за шмара? Шо она делала Ослу Оманскому шо оно так пристроило эту типилку?
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новиє ліца виглядають ще гірше, ніж старі дупи з дупоблоку
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Я не я и зеленая корова тоже не моя Кудерчук утверждает, что не запрещала показы фильмов "Червоний" и "Петлюра" - Цензор.НЕТ 3191 У зебилов сегодня день откровений, кто на дурку канает, кто в отказ идет.
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Вони там, що дійсно вважають, що: «Врут всє-всє !»?
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В какой еще стране кроме Украины и параши есть такая структура "Госкино"? Если такая контора есть в США - Голливуде пойду в церковь каяться в своих заблуждениях
Кудерчук утверждает, что не запрещала показы фильмов "Червоний" и "Петлюра" - Цензор.НЕТ 2528
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хтось дасть посилання на фільм "Донбас"..? дяки..а то "Червоний" довелось з кацапського торренту качати..як не дивно, але там легше знайти наші фільми..а ще мільйон кацапських..не дивно, що інформаційну війну програваймо..давно казав, що знакові українські фільми повинні бути у вільному доступі..ще й у перекладі англійською та кацапською..невже важко та дорого це організувати..?
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Торентом з Толоки скачайте,та й дивіться (поки не прикрили).
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ще існує..? там навигадували 10000 якихось незрозумілих правил..я про вільний доступ..
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гратись з бидлом в демократію не можна; але впроваджувати її - потрібно, і нагально необхідно.
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Шо ж лысый до сих пор не при должности..!? Никак Зеля его в премьеры готовит..!?
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презираю всё, связанное с зеленой помойкой... предвкушаю ваш вопрос, мол, а Украина? А шо Украина... криворожская труппа к Украине - как ослиное говно на побережье Омана...
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Кадровик Украины гражданин Израиля Коломойский укомплектовал ближний круг своего кодлана -Зеленский, Аваков, Богдан,Баканов, Гончарук, Хомчак, Ткаченко, Рябошапка. Комплектует круг следующий: Марина Кудерчук имеет отношение к бизнес орбите Игоря Коломойского.
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Не виновата я, воскликнула Марина Кудерчук.
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Какая разница. Все равно эту хрень никто не смотрит, смотрят только мстителей, людей икс, ужастики-мужастики.
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я знову ж, в 3348-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Бреше, ако собака, для неї Україна, це таке зелене корито з ковбасою.
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Насправді ж річ не в обмеженій дамочці,зв'язок якої з українською культурою й кінематографом-лише в керуванні деякий час кінотеатром .А в тому ХТО, і з якою метою поставив її керувати розподілом державних коштів на фільми.
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всё правильно, не запрещала.
незачем запрещать, на такие фильмы такого качества никто и даром не пойдёт.
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Директорша какого-то запорожского кинотеатра в роли министра. Это Апокалипсис.
И мы все, здесь читающие и пишущие жители Украины хотим из читающих и пишущих в инете тоже стать министрами Оборзевания в офисе игры на пианино с соответствующими зарплатами хотя-бы в 100 000 гривен без премиальных.
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О, тут еще одна кремлевско-зеленодрочерная подстилка пишет, что эта шмара молодец- утерла нос порохоботом. Ну про **... комментатора даже писать не буду, это полное отсутствие мозгов, а вот хочу спросить- чем же она утерла? Своим мощным интеллектом?)))))) про неземну красоту даже не говорю, или очередным зашкваром зеленожопых, которые хабалку из кЫно театра поставили рулить всем кинематографом страны?)))))) Скоро упоротые и сильно ущербные зеленогнойные будут радоваться уборщице бабе клаве во главе правительства. Ну а че, кухарки тоже могут управлять государством. Так что- собачку на продажу и вперед спонсироват полный сюр урордливых слуг и бабломойского.
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