 Кудерчук утверждает, что не запрещала показы фильмов "Червоний" и "Петлюра"

Об этом она заявила в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Червоний" мы два раза пускали в прокат. А в первый день выхода "Петлюры" фасад кинотеатра облили красной краской. Мы обратились в Госкино, полицию и СБУ. Фильма не было только в тот день, — в день показа, но затем был. Были дни, когда в зале сидела какая-то бабушка и четыре правоохранителя, следили, чтобы не было провокаций. А позже мы отдельно договаривались с режиссером, чтобы показать "Тайный дневник Симона Петлюры" на один из государственных праздников", — пояснила Кудерчук.

По словам новой главы Госкино, на должности директора киноконцертного зала имени А.Довженко она уделяла большое внимание показу украинских лент.

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"В кинотеатре мы организовывали показы даже тех украинских фильмов, которые не были в широком прокате. Например, о женщинах АТО. К нам часто обращались и просили показать авторские украинские фильмы. При этом допремьерные показы украинских фильмов мы могли проводить бесплатно. Столько украинских фильмов в Запорожье, как за последние годы, никогда не было. Мне за свою работу не стыдно", — сказала Кудерчук.

Вызвавшие резонанс в соцсетях фото с будущим президентом Владимиром Зеленским, по словам чиновницы, были сделаны в 2018 году во время официальной презентации кинофильма "Я, ты, он, она" в Запорожье.

"Мы организовывали презентацию и да, сфотографировались. На мероприятиях кино мы общаемся с разными людьми, возможно, фотографируемся. Это нормально", — сказала Кудерчук.

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