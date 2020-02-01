 Правоохранители изъяли арсенал оружия в квартире наемника РФ на Луганщине, - полиция

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области, во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли: пистолет модели StarModeloB калибра 9 мм, корпус гранаты РГД-5, взрыватель УЗРГМ, восемь стволов к нарезному автоматическому оружию, около 50 патронов различного калибра, два штыка и огнетушитель, в котором находилось самодельное взрывное устройство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба. ФОТО

Владелец изъятого в декабре 2019 года был приговорен по ст. 260 УК Украины и 29 декабря 2019-го был передан оккупационным войскам при обмене пленными.

Сейчас следователи продолжают проводить первоочередные процессуальные действия.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Также смотрите: 8 автоматов, 16 пистолетов, 70 гранат, взрывчатка и 10 тыс. патронов обнаружены при обыске в Ривном, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж