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 Правоохранители изъяли арсенал оружия в квартире наемника РФ на Луганщине, - полиция

В ходе санкционированного обыска квартиры, в которой проживал наемник "ЛНР", оперативники изъяли скрытый арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области, во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли: пистолет модели StarModeloB калибра 9 мм, корпус гранаты РГД-5, взрыватель УЗРГМ, восемь стволов к нарезному автоматическому оружию, около 50 патронов различного калибра, два штыка и огнетушитель, в котором находилось самодельное взрывное устройство.

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Владелец изъятого в декабре 2019 года был приговорен по ст. 260 УК Украины и 29 декабря 2019-го был передан оккупационным войскам при обмене пленными.

Сейчас следователи продолжают проводить первоочередные процессуальные действия.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173230
 
 
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Сепары лугандона отказались таких принимать на обмен, поэтому расстреляйте его да и всё.
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В Киеве из реки Днепр рыбаки выловили человеческую голову, которая была завернута в пакет. Жуткую находку обнаружили 1 февраля около 14:00 в заливе Собачье устье Оболонского района столицы.

На место происшествия сразу же были направлены экстренные службы города. Водолазы Государственной службы чрезвычайных ситуаций несколько часов обследовали акваторию залива, чтобы найти тело, но поиски оказались безрезультатными. Из-за наступления темноты операцию свернули.https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/v-kieve-iz-dnepra-vyilovili-otrezannuyu-chelovecheskuyu-golovu-foto-s-mesta-chp.htm
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Там же ржавые артефакты былых времен..
Сложно этот металлолом считать оружием.
Какой-то коллекционер?
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