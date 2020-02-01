EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  743  17
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8654) операция Объединенных сил (2039)

 В зоне ООС 1 человек погиб и 1 подорвался, но выжил, за сутки - 14 обстрелов

Российско-оккупационные войска обстреливают защитников Украины из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов.

- вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- в районе Марьинки - из автоматических станковых гранатометов;

- неподалеку от Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- дважды рядом с Песками - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- в районе Невельского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Читайте на Цензор.НЕТ: Боевой медик получила смертельные ранения, попав под вражеский обстрел во время доставки медикаментов на позицию ОС, - пресс-центр. ФОТО

Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

- неподалеку от Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и из крупнокалиберного пулемета;

- дважды в районе населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов;

- трижды рядом с Новотошковским - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;

- рядом с Невельским - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- в районе Катериновки - из крупнокалиберного пулемета.

"Сегодня, 1 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один военнослужащий Объединенных сил в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения", — сообщили в штабе ООС.

Также на Цензор.НЕТ: Удалены доказательства агрессивных и противоправных действий России, - Воронченко по итогам баллистической экспертизы МБАК "Бердянск"

Источник: https://censor.net.ua/n3173229
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гатят падлы вдоль всей линии разграничения! А гавнокомандующему, наверное, не докладывают... Приказ НЕ СТРЕЛЯТЬ! по-прежнему актуален! А мы по-прежнему в тире в качестве неподвижных мишеней... МРАЗИ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Интересно знать.
А эти обстрелы случаются, "случайно", не там, где потом происходит разведение войск???
 показать весь комментарий
 
 
Там где разведение, потому что через ту зону не дают ответку.
Второе в той зоне прячут тяжелую технику и не пускают ОБСЕ
По поводу ответки тебя убили, но можешь отвечать, на опережение - не стрелять.
 показать весь комментарий
 
 
Ринат Амелов, Франческа, Таня Лайф, Адвокатик, и пр. - выходите! Расскажите семье погибшего, что "главное перестать стрелять", что убийца Садовник - "не виноват", что ветераны АТО и волонтеры - это враги Украины. Расскажите , как вы вообще украинский хлеб жрете?
 показать весь комментарий
 
 
Ветераны АТО и волонтеры это не враги Украины, просто некоторые бывшие ветераны и волонтеры, которые совершили преступление - преступники, все просто.
 показать весь комментарий
 
Иван сулима, леонид днепр, зенит циклон ... Их реально много.
 показать весь комментарий
 
 
У кого есть неофициальная статистика? Насколько больше погибших за январь этого года по сравнению с прошлым? В зоне ООС 1 человек погиб и 1 подорвался, но выжил, за сутки - 14 обстрелов - Цензор.НЕТ 1260
Это ж сколько ещё народу должно погибнуть, пока до зелёных дойдёт... Или до них в принципе дойти не может...
 показать весь комментарий
 
 
Была статистика тема выкладывалась
больше стало.
 показать весь комментарий
 
 
чёт не верю я официальным данным. а волонтёры - ребята дотошные...
 показать весь комментарий
 
Да там манипулируют статистикой, боевые потери разные и прочее. Зато в наемников путина хла стало потерь где то в 5 раз меньше.
 показать весь комментарий
 
 
А зебилы по прежнему ждут дешёвого газа и колбасу по 2.20. Докторская, зебилы,это название,а не лекарство.Вас вылечит только кактус.
=============
Соболезнования и благодарность родичам... Здоровья раненому.
 показать весь комментарий
 
 
ГЛАВНОЕ ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛ ЗЕЛЯ, И ТЕПЕРЬ ЗАЩИЩАЕТ ЖИЗНИ КОЛАБОРАНТОВ И РАШИСТОВ В ОБМЕН НА ЖИЗНИ ВОИНОВ ВСУ! НЕ ДАВАЯ ОГОНЬ НА УПРЕЖДЕНИЕ ПОЛУЧАЕМ 200-Х! СКАЖИТЕ СПАСИБО ЗЕЛЕ И УСТАВШИМ ОТ ВОЙНЫ НЕ ВОЕВАВШИМ И ДНЯ!
 показать весь комментарий
 
 
зеля же говорил что будет ответственность за нарушение перемирия, а сам куйла с новым годом роздравил...
 показать весь комментарий
 
В зоне ООС 1 человек погиб и 1 подорвался, но выжил.Ну типа падло осталось живым.

БУТУСОВ!!!! Ты хоть читаешь что твоя челядь набирает и выдает в печать???
Желаю оправиться от ранения ,выздороветь,хорошего здоровья в будущем нашему защитнику УКРАИНЫ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх