 В зоне ООС 1 человек погиб и 1 подорвался, но выжил, за сутки - 14 обстрелов

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов.
- вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- в районе Марьинки - из автоматических станковых гранатометов;
- неподалеку от Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- дважды рядом с Песками - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе Невельского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
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Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
- неподалеку от Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и из крупнокалиберного пулемета;
- дважды в районе населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов;
- трижды рядом с Новотошковским - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Невельским - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- в районе Катериновки - из крупнокалиберного пулемета.
"Сегодня, 1 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один военнослужащий Объединенных сил в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения", — сообщили в штабе ООС.
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А эти обстрелы случаются, "случайно", не там, где потом происходит разведение войск???
Второе в той зоне прячут тяжелую технику и не пускают ОБСЕ
По поводу ответки тебя убили, но можешь отвечать, на опережение - не стрелять.
Это ж сколько ещё народу должно погибнуть, пока до зелёных дойдёт... Или до них в принципе дойти не может...
больше стало.
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Соболезнования и благодарность родичам... Здоровья раненому.
БУТУСОВ!!!! Ты хоть читаешь что твоя челядь набирает и выдает в печать???
Желаю оправиться от ранения ,выздороветь,хорошего здоровья в будущем нашему защитнику УКРАИНЫ.