 Второй депутат Рады назвал нардепа от СН Брагара "долбо#бом"

Как передает Цензор.НЕТ, он оставил короткий комментарий: "Евгений, ты долбо#б или прикидываешься?"
Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы. Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос назвал однопартийца "долбо#бом".
Позже нардеп извинился. "Мне очень жаль, что мои высказывания на "112 канале" по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я - новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии", - написал он.
Дятлы
Низкие пенсии? С такой-то фамилией?
Почитать бы, поржать)) Все выскажут своё ФЭ, а толку от этого - НОЛЬ.
-- если твёрдо утверждающий в чём-то сомневается или спрашивает -- значит, он человек ищущий, любопытный, разумный...*)
Там народ его сейчас "ласкает" кто чем может...
Спешите, пока этот ЧМО не закрылся...
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И только одна паршивая овца, которую благополучно выявили!
На днях, наверное будут заседать и решать вопрос о исключении из партии...
25 мин. ·
Дебилы выбрали кретинов в Верховную Раду, которые советуют пенсионерам продать собак элитных пород... Теперь дебилы возмущаются, кретины извиняются. А собаки радуются.