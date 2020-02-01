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 Политика Украины
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Все про:ВР (24330) политика (3300) Слуга народа (622) Евгений Брагар (1)

 Второй депутат Рады назвал нардепа от СН Брагара "долбо#бом"

Народный депутат Игорь Гузь критически высказался под постом с извинениями у коллеги из "Слуги народа" Евгения Брагара.

Как передает Цензор.НЕТ, он оставил короткий комментарий: "Евгений, ты долбо#б или прикидываешься?"

Второй депутат Рады назвал нардепа от СН Брагара долбо#бом 01

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Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы. Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос назвал однопартийца "долбо#бом".

Позже нардеп извинился. "Мне очень жаль, что мои высказывания на "112 канале" по поводу субсидий вызвали такую ​​бурную реакцию. Я - новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии", - написал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3173228
 
 
 Топ комментарии
 
агласіітє вєсь спісок пожалуйста!
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Хоть спать не ложись)) Осталось еще сколько там человек, которые выскажутся... 238...248...258...
Почитать бы, поржать)) Все выскажут своё ФЭ, а толку от этого - НОЛЬ.
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Весь? Пожалуста: дурчинов авакян парашенко кива клячко йуля зелемойский...ну вобще печатать рука занемеет
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Так? что в СН не все ДОЛБО#бы??? Только 99%.
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Какайа разніца? Ви ж срать на всіх хотіли.
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У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии", - написал он.

Низкие пенсии? С такой-то фамилией? Второй депутат Рады назвал нардепа от СН Брагара "долбо#бом" - Цензор.НЕТ 6436
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Хоть спать не ложись)) Осталось еще сколько там человек, которые выскажутся... 238...248...258...
Почитать бы, поржать)) Все выскажут своё ФЭ, а толку от этого - НОЛЬ.
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Этот депутат не из слуг, он еще и в прошлом созыве был, он мажоритарщик.
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Аааа, ясно)) И все-таки я думаю, что выскажутся еще не только от СН, а и другие депутаты, из других партий) Мимо такого "доброго пожелания" пройти очень трудно даже собачкам и всем тем, кого еще предложат продать, дабы оплатить их забаганки)). Здесь уже предлагали бабушкам и дедушкам квартиры свои в центре продать и переехать на окраину Киева)). То есть... поступай, как хочешь, но ЖКХ - оплати!! Я, если честно, иногда подымаю старые платежки за все коммунальные услуги. Как-то же люди платили и долгов то не было, как сейчас! По крайней мере такой массовой неплатежеспособности не наблюдалось).
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Он не прикидывается. Мразь в маминых тапочках.
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Скоро сміливі почнуть сепаруватись від ЗЕбаранів , а якщо ще вони дозріли до супротиву зсередини ЗЕдебілам взагалі ... маємо надію?
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Слуги-хами як і їхній головний довбо#об на лісапеті.
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Что здесь порохошлюхи с зеленоботами грызуться что там
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Краще б він написав -... чи я долбобоб ? що я з ними роблю ?
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"Евгений, ты долбо#б или прикидываешься?"

-- если твёрдо утверждающий в чём-то сомневается или спрашивает -- значит, он человек ищущий, любопытный, разумный...*)
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Молодежь - она такая. При демократии выросли.
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Мне этот депутат -долбоеп понравился, честно сказал, что думает большинство политиков, как там выживают простые люди они все так реально думают, действительно, недавно он в политике, еще не научился лапшу навешивать, что скоро Украина догонит и перегонит Швейцарию, надо потерпеть еще.
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мог бы хороший флешмоб получиться: "продай слугу - покорми собаку!"
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Неужели на самом деле СН - это Сборище Недоумков?
Второй депутат Рады назвал нардепа от СН Брагара "долбо#бом" - Цензор.НЕТ 2923


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Завтра будет третий и двадцать пятый, ну и шо нам это даст если они там все друг друга стоят.
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Окрім того, що вони тупі, вони ще й хамовиті. Гопота. Бидлюки. Невже для їх виборців нормально чути постійний мову окупанта, суржик і кацапський мат? Ви що не гідні бути представленими розумною, досвідченою людиною за інтелект якої не червонієш? Сором на соромі, соромом поганяє
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да.., кстати - кто хочет что то написать этому дыбилу Брагару....- вот его профиль в ФБ...
Там народ его сейчас "ласкает" кто чем может...
Спешите, пока этот ЧМО не закрылся... Второй депутат Рады назвал нардепа от СН Брагара "долбо#бом" - Цензор.НЕТ 479

https://www.facebook.com/profile.php?id=100044243891359

Второй депутат Рады назвал нардепа от СН Брагара "долбо#бом" - Цензор.НЕТ 7617
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Ещё вчера ты,Брагар, был пустотой, никем, мальчиком на побегушках или для исполнения желаний большого дяди, обслугой, попрошайкой ста долларов, а тут из-за дефицита кадров и реальных партийных структур, тебя взяли в крутую команду. Подобрали, почистили от явного дерьма, немного примарафетили крысиную мордочку, дали значок народного депутата и сказали "Вперёд!" Но забыли включить мозги тебе…
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Так до завтра, выясниться, какие порядочные депутаты в партии СН.
И только одна паршивая овца, которую благополучно выявили!
На днях, наверное будут заседать и решать вопрос о исключении из партии...

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Юрий Касьянов
25 мин. ·

Дебилы выбрали кретинов в Верховную Раду, которые советуют пенсионерам продать собак элитных пород... Теперь дебилы возмущаются, кретины извиняются. А собаки радуются.
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