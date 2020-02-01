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 Политика Украины
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 Удалены доказательства агрессивных и противоправных действий России, - Воронченко по итогам баллистической экспертизы МБАК "Бердянск"

Баллистическая экспертиза одного из возвращенных Россией в ноябре 2019 года украинских военных кораблей - малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" - завершена.

Об этом в комментарии Радіо Свобода сообщил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что это тот катер, который подвергся обстрелу российскими военными во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Они прошли курс реабилитации. По здоровью уже все "в норме". Приступили к выполнению своих обязанностей, - Воронченко рассказал, где будут служить возвращенные из российского плена моряки

Как отметил командующий ВМС, с "Бердянска" сняли фрагменты брони, остатки осколков от снарядов, которые являются доказательствами "агрессивных и противоправных действий России".

"Другой МБАК ("Никополь". - Ред.) и буксир "Яны Капу" сможем отремонтировать собственными силами. Вскоре корабли будут на судоремонтном заводе", - добавил адмирал Воронченко.

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пыталась втюхать захваченные корабли как вещественные доказательства, но Украина на это не согласилась, и РФ передала их в рамках решения Международного морского трибунала, - Чумак

Источник: https://censor.net.ua/n3173224
 
 
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Пэдрилить и заставлять сасать рашен пока не падавяцца.
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Кем удалены? Как можно так безграмотно давать новость?
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Картины молодого художника Дениса Лопатина с выставки забрали в местное УВД, было возбуждено дело об оскорблении власти.

Видалено докази агресивних та протиправних дій Росії, - Воронченко за підсумками балістичної експертизи МБАК "Бердянськ" - Цензор.НЕТ 639 Видалено докази агресивних та протиправних дій Росії, - Воронченко за підсумками балістичної експертизи МБАК "Бердянськ" - Цензор.НЕТ 4857
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Вот что делает мова животворящая, кацапы в отстое от нее
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Ну не всем же такое "счастье" - срать в дырку в полу, или под дверь соседу. Мы предпочитаем унитазы.
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А вот Росстат с тобой не согласен!
Большинство граждан, которым оказалась недоступна централизованная канализация, проживают в сельской местности - данные опроса показали, что у 66,5 процента жителей села нет доступа к ней. Среди городских жителей эта цифра составляет 9 процентов.
Источник: https://versia.ru/podschitano-chislo-zhivushhix-bez-udobstv-rossiyan
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У гарадах:ссысрани, засрани и серове и серут па падъездам.
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Та-ты-шо? Аграрная страна? У нас только 30 % населения проживает в сельской местности, и 80 % из них есть водопровод и канализация. Автономная, но есть.
А бестолковку свою и не пытайся влючить, тебя все равно под стекломоем строгали.
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За кілька місяців до того РФ звільнила із полону їхні екіпажі. 24 українських військових моряки повернулись додому в рамках двостороннього обміну утримуваними особоами, а не за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права, як це мало статися відповідно до міжнародного права.
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Я думаю , що ці хлопці вже надали всі свідчення про обстріл і пошкодження їхнього корабля . Та навіть із фото , що є в мережі , можна зробити висновки , що пошкодження виникли не із мисливської зброї .
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Та кто б сомневался . Никогда такого не было и вот опять . ((
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До речі, про Бердянськ. Тільки вже про місто. Ось вам ще МРАЗОТА "усрусского мира".
"Народный мэр Бердянска" розповідає "журналистам", як його катували "майдаровцы" (sic!), бо він хотів помститися за дезінтеграцію Членіна на 100 бронзових ділдів - і "героїчно" ввіз до міста купу стовбурів та ***********...
Вечер с Яниной Соколовой 31.01.2020. Бердянский yблюдoк-теppopист
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Не зовсім зрозуміло: що значить-видалені докази? "Потрудитесь излагать ваши мысли яснее"...(с)
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Та шо тут незрозумілого - броню зняли, картон замість нього поставили... Як це було з "Ізумрудом", який вони самі ж і потрощили під час захоплення.
Удалены доказательства агрессивных и противоправных действий России, - Воронченко по итогам баллистической экспертизы МБАК "Бердянск" - Цензор.НЕТ 7583
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Ну от дивіться- в заголовку написано,що видалені (удалены- парускі) докази агресивних та протиправних дій росіі.А навіщо їх,власне,видаляти?Може навпаки,їх треба було б передати до міжнародного кримінального суду? Ну якщо вони не зовсім ідіоти,то вони повинні були б не видалили,а вилучили (изъять - паруски) речові докази. Чи може я чогось не розумію?
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Питання в тому хто видалив, бо ось що повернули...
Видалено докази агресивних та протиправних дій Росії, - Воронченко за підсумками балістичної експертизи МБАК "Бердянськ" - Цензор.НЕТ 199
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Ты Шарика насмотрелся, или ты один из тех "добровольцев"?
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Наказал же нас Господь соседями- изощренными преступниками, фальсификаторами и ОТЪЯВЛЕННЫМИ ТРУСАМИ!!!
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Они стараются запутать будущее следствие. На оккупированных территориях старательно извлекают из земли остатки градин, которые доказывают "неправильную" траекторию.
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Эти катера после ремонта и модернизации должны быть остащены уже "Нептунами". Патрульно-нептунный катер "Бердянск"! ***** *******!
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Воронченко, ты о чем? Тут зеленые большевики "удалили" за поребрик ценных свидетелей от Цемаха до беркутни, а ты про какие-то катера побывавших у мародера говоришь?
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что то долго он приходил к этому выводу Видалено докази агресивних та протиправних дій Росії, - Воронченко за підсумками балістичної експертизи МБАК "Бердянськ" - Цензор.НЕТ 8774 ..вечно бл. пищу на ровном месте для кацапской пропаганды дают.... Видалено докази агресивних та протиправних дій Росії, - Воронченко за підсумками балістичної експертизи МБАК "Бердянськ" - Цензор.НЕТ 8774...там мастера вину свалить из больной бвшки на здоровую.... Видалено докази агресивних та протиправних дій Росії, - Воронченко за підсумками балістичної експертизи МБАК "Бердянськ" - Цензор.НЕТ 8774...
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