 Неизвестные сорвали в Виннице тренинг для журналистов по толерантному освещению ЛГБТ-тематики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Отмечается, что правоохранители начали расследование по ст. 171 Уголовного кодекса - препятствование законной журналистской деятельности и ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса - хулиганство. В полиции зафиксировали, что три человека помешали проведению тренинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20-летнего студента подозревают в нападении на несовершеннолетнего после Марша равенства в Харькове, - полиция

Как рассказал hromadske Влад Боднарь - журналист "Винницкого агентства журналистских расследований", организовавшего тренинг, он отбирал участников и до последнего дня не называл место проведения мероприятия, так как были подозрения относительно провокаций от радикальных организаций.

"Именно по этой причине мы направляли официальное письмо в полицию, чтобы обеспечили правопорядок во время проведения тренинга. Но полиции не было и произошло то, что произошло. Сразу мы вызвали сотрудников полиции, которые нам сказали, что никакого от вас заявления об обеспечении правопорядка не было. В понедельник нас пригласили на встречу с руководством полиции области", - сказал журналист.