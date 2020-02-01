 Неизвестные сорвали в Виннице тренинг для журналистов по толерантному освещению ЛГБТ-тематики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.
Отмечается, что правоохранители начали расследование по ст. 171 Уголовного кодекса - препятствование законной журналистской деятельности и ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса - хулиганство. В полиции зафиксировали, что три человека помешали проведению тренинга.
Как рассказал hromadske Влад Боднарь - журналист "Винницкого агентства журналистских расследований", организовавшего тренинг, он отбирал участников и до последнего дня не называл место проведения мероприятия, так как были подозрения относительно провокаций от радикальных организаций.
"Именно по этой причине мы направляли официальное письмо в полицию, чтобы обеспечили правопорядок во время проведения тренинга. Но полиции не было и произошло то, что произошло. Сразу мы вызвали сотрудников полиции, которые нам сказали, что никакого от вас заявления об обеспечении правопорядка не было. В понедельник нас пригласили на встречу с руководством полиции области", - сказал журналист.
Три импотента и неудачника, сорвали треннинг группы поддержки, безгранично сексуально ориентированного меньшинства... *)
А в чому полягало перешкоджання-хуліганство ? Зайшли без запрошення й **дарами всіх обізвали ?
Борешься за здоровье нации - борись с коррупцией, а не ЛГБТ, если эта формула в голове не укладывается - ты ниже уровня, необходимого для здоровой и процветабщей украиской нации - подтягивайся. Называй это ультраправым интеллектуальным экономическим национализмом и шовинизмом, если хочешь, я ведь не ьез греха сам.
тут проклятая земля, точнее народ..народец - нужно уехать всем кто может, это как природный отбор, и лет через 50 нормальным украинцам с европы, Канады, штатов заселять сначала. Только новый народ будет с нулевой терпимостью к коррупции или к унижению сограждан по каким либо признакам.
для Нибелунгов не существует рабской морали
какого фига они лезут с пропагандой своих извращений?
***..ся вошь,***...ся гнида,
***..ся бабка Степанида,
***..ся северный олень,
***..ся все кому не лень!
И тот находит в этом радость.
А если бы не сорвали? Эта новость была бы на Цензоре?
Я так понимаю, что сегодня, кроме ЦН, остальные СМИ тоже будут носиться с этой ахинеей...
Существуют люди, которые живут в своем собственном выдуманном мире. Например, в таком, где РФ не пошла войной на нашу страну, где на Востоке никто не умирал, а за окном все еще Союз нерушимый.
Так, в Днепре снова пытались провести кинофестиваль «Международная киноассамблея», который организовывала Украинская православная церковь Московского патриархата.
Мероприятие должно было начаться 30 января, однако посетителей во главе с протоиереем УПЦ МП Игорем Собко у Дома профсоюзов ожидали возмущенные жители Днепра - ветераны войны на Востоке, родители погибших бойцов, волонтеры и просто неравнодушные. Участников пикета возмутило, что среди фильмов преобладали российские и в основном те, что несли в себе пропаганду вражеского государства. Активисты вели себя мирно, шли на диалог и отстаивали свою позицию. Сторонники фестиваля, в свою очередь, настаивали на том, что их кино вне политики, говорили о «мышебратьях» и отрицали факт российской агрессии и войны в Украине в целом.
Так вот, 31 января организатор фестиваля объявил: для сохранения спокойствия в Днепре, мероприятие решили отменить. Напомним, подобный фестиваль уже не раз пытаются провести в нашем городе. Чтобы понять, почему люди вышли на пикет, просмотрите список наших земляков, вошедших в Небесную Сотню и Книгу Памяти погибших в АТО...
"Цей "Підор" теплий, - неси нового з холодильника". (с) )))