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Все про:Винница (484) журналистика (2571) Нацполиция (10835) ЛГБТ-сообщество (264)

 Неизвестные сорвали в Виннице тренинг для журналистов по толерантному освещению ЛГБТ-тематики

В винницкой гостинице "Подолье" 1 февраля три человека помешали проведению тренинга для журналистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Отмечается, что правоохранители начали расследование по ст. 171 Уголовного кодекса - препятствование законной журналистской деятельности и ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса - хулиганство. В полиции зафиксировали, что три человека помешали проведению тренинга.

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Как рассказал hromadske Влад Боднарь - журналист "Винницкого агентства журналистских расследований", организовавшего тренинг, он отбирал участников и до последнего дня не называл место проведения мероприятия, так как были подозрения относительно провокаций от радикальных организаций.

"Именно по этой причине мы направляли официальное письмо в полицию, чтобы обеспечили правопорядок во время проведения тренинга. Но полиции не было и произошло то, что произошло. Сразу мы вызвали сотрудников полиции, которые нам сказали, что никакого от вас заявления об обеспечении правопорядка не было. В понедельник нас пригласили на встречу с руководством полиции области", - сказал журналист.

Источник: https://censor.net.ua/n3173222
 
   
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Предыдущий такой тренинг в Трускавце был. Неизвестные сорвали в Виннице тренинг для журналистов по толерантному освещению ЛГБТ-тематики - Цензор.НЕТ 992
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Не путайте журналистов с потомственным дебилом.
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В винницкой гостинице "Подолье" 1 февраля три человека помешали проведению тренинга для журналистов.
Три импотента и неудачника, сорвали треннинг группы поддержки, безгранично сексуально ориентированного меньшинства... *)
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Предыдущий такой тренинг в Трускавце был. Неизвестные сорвали в Виннице тренинг для журналистов по толерантному освещению ЛГБТ-тематики - Цензор.НЕТ 992
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Хробацьке займається інструктажем,як правильно пропагувати одностатеві зв'язки ?
А в чому полягало перешкоджання-хуліганство ? Зайшли без запрошення й **дарами всіх обізвали ?
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я не испытываю жесткого негатива к *******-это их выбор(все таки меньше конкурентов Неизвестные сорвали в Виннице тренинг для журналистов по толерантному освещению ЛГБТ-тематики - Цензор.НЕТ 2196),но я решительно против их пропаганды,что по сути является рекламой этой херни
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Невідомі зірвали у Вінниці тренінг для журналістів із толерантного висвітлення ЛГБТ-тематики - Цензор.НЕТ 1467да нет,клоун,я просто в состоянии понять,что любая подобная пропаганда(парады,концерты) эффективно действует на молодняк(формируемые личности,не в состоянии адекватно анализировать информацию) и на прочие внушаемые особи,типа зебуинов!а чего ты за меня-то переживаешь,а?на парад шуруй-тебе тут ловить нечего Невідомі зірвали у Вінниці тренінг для журналістів із толерантного висвітлення ЛГБТ-тематики - Цензор.НЕТ 1467
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Да нет я не в этой теме. Просто любопытно чем гомофобы мотивируют свою ненависть я не пойму. Мне как то паралейно что гомики что собаки. Ну видел как трахаются собаки и в молодости и сейчас, но как-то заняться сексом с собакой не тянет. Поэтому отмазка гомофобов насчет того что гомики когото могут сбить с гетеросексуальных отношений, мне кажется боязнь гомофобов самим поддаться на гомосексуальные отношения. Типа хочется и колется!
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Невідомі зірвали у Вінниці тренінг для журналістів із толерантного висвітлення ЛГБТ-тематики - Цензор.НЕТ 2413всегда удивляет способность "особенных" приводить неопровержимые аргументы!а скажи мне,негомофоб,а часто ли ты видел парады собак-пидоров?а может потому,что их нет ты и не испытывал такого желания,судя по твоим негомофобским доводам,а? благодари этих песиков за их нежелание проявлять свои склонности массово! Невідомі зірвали у Вінниці тренінг для журналістів із толерантного висвітлення ЛГБТ-тематики - Цензор.НЕТ 2413ты-это еще одно доказательство,что любую особь,не способную к анализу,можно направить в нужную,негомофобскую,сторону!пойми,я не против вас,я против вашей массовости-вы так нам президента выбрали,а что потом?!
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Ну что Зеленский из ваших не традиционных я тут с тобой согласен полностью! А причем тут парад собак-геев? Среди животных тоже есть геи куча документалок на эту тему есть ну например самая известная "Дикий Секс". Я тебе о чем если тебя не возбуждает секс с животными то даже увидев такой секс ты пройдешь мимо ну может недоуменно пожмешь плечами или саркастически хмыкнешь. Так же и гей-парады даже если я его увижу ну посмеюсь по доброму над ними ну анекдот вспомню про гомиков ну или подумаю и охота им долбить друг дружку когда вокруг куча прекрасных женщин! Но не испытивая к ним никаких чувст просто я с ними в разных экологических нишах. А вот твоё негативное к ним отношение не тем выражено что ты и хотел-бы с ними заняьтся но как-то стремно. Ну типа первой сигареты или рюмки!
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Так ты же сам говоришь,шо конкурентов не любишь )) Тем более молодняка )
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Никогда и не боялся. Для меня мужики не являются объектом сексуального влечения, также как и кролики или собаки. Ну трахаются ну и пусть!
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Всех кто считает что африканская(!) недоразвитость страны и бедность НЕ проблема, а ЛГБТ - проблема - интеллектуальными унтерменшами. Вас, выродков, на акциях против коррупции днем с огнём не сыщешь, зато как к слабых и уязвимых украинцев травить - тут как тут. Всё бы ничего, толька вся эта ультраправоконсерванивная петушня, еще и идет потом голосовать, приводя прокацапские силы имитирующие правых.
Невідомі зірвали у Вінниці тренінг для журналістів із толерантного висвітлення ЛГБТ-тематики - Цензор.НЕТ 3391
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Саша, точно отдохни.
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проблема і те і інше..враховуючи демографію та економічні реалії країни..
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Шарік, часи жартів проходять..неандертальці це вже підтвердили..своєю відсутністю на євразійських просторах..
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Да, давай как за великих пращуров по 9 детей с 50% детской смертности и без образования. Кого ты кого собрался ростить с 3 тыщ долларов ВВП в год на душу населения? Природное положение вещей на такую экономику - 35 миллонов от силы, и вот когда вдруг начнет нехватать рук, то придется платить больше ЗП, а когда ЗП станет проблемой то придется вводить автоматизацию и инновации, так глядишь лет через 50 догоним Польшу образца 2020.
Борешься за здоровье нации - борись с коррупцией, а не ЛГБТ, если эта формула в голове не укладывается - ты ниже уровня, необходимого для здоровой и процветабщей украиской нации - подтягивайся. Называй это ультраправым интеллектуальным экономическим национализмом и шовинизмом, если хочешь, я ведь не ьез греха сам.
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А что плохого в этом ? В стране у нас демократия или махровая черносотенная диктатура ? В России кстати больше свобод для сексменшин чем у нас.
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Согласен. Там даже сам президент - 3,14дар. Нам далеко до них.
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Ну "потерпевшие" теперь точно получат грант и поделятся с "нападавшими" Невідомі зірвали у Вінниці тренінг для журналістів із толерантного висвітлення ЛГБТ-тематики - Цензор.НЕТ 7475
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Кто больше вредит Украине ? Те кто воруют и грабят страну или те кто видит любовь иначе. К первым кстати не видно претензий и акций этих "патрийотов" .
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Логики в стране где одна половина голосует за дебила, вторая за гаранта коррупции, а третья за руске мир нет и не будет. Нормальные партии патриотов, не завязаные в коррупцмм набирают максимум пару процентов.
тут проклятая земля, точнее народ..народец - нужно уехать всем кто может, это как природный отбор, и лет через 50 нормальным украинцам с европы, Канады, штатов заселять сначала. Только новый народ будет с нулевой терпимостью к коррупции или к унижению сограждан по каким либо признакам.
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Да что ж сегодня за день такой.... То Брагар, то эти, как их....., вот их бы куда продать. Всех разом... Чтобы и духу не было . Толерантность... Госпаде..... Тренинг для журналистов. Вы только вдумайтесь в эти слова.... А вот вам человекоподобное существо:Невідомі зірвали у Вінниці тренінг для журналістів із толерантного висвітлення ЛГБТ-тематики - Цензор.НЕТ 9580
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Фууу... еще нехватало, чтобы они мне угождали))). Пусть идут все они лесом и на глаза нормальным людям не попадаются). Нормальными я сейчас называю тех, которые были, есть и будут (надеюсь) где папа - мужчина, а мама - женщина.
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Ну а какое это имет отношение к геям? А нормально если папа наркоман а мама проститутка?
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Не чіпляйся до нормальних людей. Свої питання адресуй до подібних собі Невідомі зірвали у Вінниці тренінг для журналістів із толерантного висвітлення ЛГБТ-тематики - Цензор.НЕТ 2616
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Ну я вобще гетеросексуал. Ты считаешь это не нормально?
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Культура нації формується поколіннями, сватання, весілля це все українські традиції, українська культура, а петушарня це тюремні ролеві ігрища і їм не місце в українській культурі... хочте справедливості давайте проведемо референдум з цього питання і побачите що це аморально і народ проти цього. Тренінги вони проводять.
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Это пережит прошлого. Мы в каком мире живем. Все культуры и народы перемешались в новое поколение. Свобода и равенство-это новая система жизни.
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врёшь не проведешь - мораль это поповская выдумка для рабов
для Нибелунгов не существует рабской морали
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ребята,геи ,как правило,это просто спокойные люди,но к к ********* у власти ,у вас вопросов нет
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та иди ты ... со своими спокойными людьми... они никому ни на фиг не впали - пусть себе спокойно живут.
какого фига они лезут с пропагандой своих извращений?
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Ты врёшь. У гомосексуалистов полно комплексов, больше чем у нормальных людей. Если он выглядит спокойно, то только потому что подавлен своими внутренними конфликтами.
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Заканчивайте вы с этим ЛГБТ. Вспомните заветы предков.
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Эт точно.
***..ся вошь,***...ся гнида,
***..ся бабка Степанида,
***..ся северный олень,
***..ся все кому не лень!
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...И даже клоп,- такая гадость,
И тот находит в этом радость.
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У вас в уме только пошлость совковая. А ведь вам этого не понять по причине низкого развития и отсталости.
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Да иди уже долбись тебя не кто не ушемляет и так
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Долбятся дятлы а вам онанистам -дрочерам в туалетах прячущимся а потом орущим о моральных принципах не понять того что есть иной мир свободы любви и красок. Ваш черно-белый мир устарел против мира радуги.
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Просветите темных, пожалуйста, чего они там собирались? В шашки поиграть?
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Тренинг журналистов по толерантному освещению ЛГБТ тематики - это пожалуй единственное место где "борцам за что-то там", с порога не дали пи...ды.
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Мля!!!!!!!
А если бы не сорвали? Эта новость была бы на Цензоре?
Я так понимаю, что сегодня, кроме ЦН, остальные СМИ тоже будут носиться с этой ахинеей...
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Что вам плохого делают те кто любит иначе ? Они что грабят и воруют,убивают,насилуют,унижают вас и ваших близких ? Маньяки и серийные убийцы прячутся среди вас гетеро а не среди сексменшин. Потому что гей или лесби не будет делать кому то плохо по той причине что они себя нашли и им хорошо в своем мире среди своих.
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Пока они тихонько в темном уголке долбят в зады друг друга и вылизывают молочницу, то вроде бы нам ничего плохого не делают. Но когда начинают агрессивно и постоянно лазить с парадами по улицам то это уже плохо.
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Ты врёшь. Гомосексуалисты насилуют, убивают, издеваются гораздо чаще, чем нормальные люди. В том числе над усыновлёнными детьми. Гомосксуализм - это психическое заболевание.
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Процент вашего брата колеблется в зависимости от уровня "толерантности" от 2 до 10%. Это означает, что "толерантное" освещение в СМИ доходящее до пропаганды способны увеличить процент гомосексуалистов на 8%. Общество имеет право запретить эту пропаганду. Из гуманных соображений.
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Про гей-оружие./Гей-бомба . История необычного проекта началась в 1994 году, в лаборатории ВВС, в штате Огайо. Специалисты особого исследовательского отдела предложили разработать Гей-бомбу с бюджетом 7,5 миллионов долларов. Начиненная специальным афродизиаком, она при взрыве над позициями противника должна была превращать его солдат в ярых гомосексуалистов и, как написано в отчете, заставлять солдат "испытывать непреодолимое влечение друг к другу". В этом случае врагам было бы уже не до войны.


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Самая успешная Армия в истории была кстати Александра Македонского где геи составляли ее состав.
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Деякі інші помітні історики, утім, вважають Александра руйнівником, чиї можливості обмежуються лише військовими. На їхню думку, він не був умілим політиком, часто приймав імпульсивні та нераціональні рішення. До таких науковців належать Карл Юліус Белох, Ернст Бадіан, Фріц Шахермайр, Ієн Ворсінґтон, Вілл Вольфганг та інші. Деякі дослідники у XX столітті навіть почали ставити під сумнів непорушну раніше впевненість у військовій геніальності Александра.
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по замыслу авторов гей-бомбы она должна быть взорвана перед наступлением противника с целью его срыва.Конечно же проект был незавершен , но память о нём как о нечто забавно-юмористическом, осталась./Иван Петрович Сидоров знает что геи где то есть-как суслики.И они заботят его точно также-никак.
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От воно шо Марко....!Зараз це називаеться тренiнгом. У готелi !
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Вот бы так трускавецкие тренинги зеленых сорвали... ан нет, там же писты получат от оцепления.
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С такой политикой зе-команды пгбд после смены власти будут приравнены к опг. Всё к тому идёт.
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Невідомі зірвали у Вінниці тренінг для журналістів із толерантного висвітлення ЛГБТ-тематики - Цензор.НЕТ 5225

Существуют люди, которые живут в своем собственном выдуманном мире. Например, в таком, где РФ не пошла войной на нашу страну, где на Востоке никто не умирал, а за окном все еще Союз нерушимый.
Так, в Днепре снова пытались провести кинофестиваль «Международная киноассамблея», который организовывала Украинская православная церковь Московского патриархата.
Мероприятие должно было начаться 30 января, однако посетителей во главе с протоиереем УПЦ МП Игорем Собко у Дома профсоюзов ожидали возмущенные жители Днепра - ветераны войны на Востоке, родители погибших бойцов, волонтеры и просто неравнодушные. Участников пикета возмутило, что среди фильмов преобладали российские и в основном те, что несли в себе пропаганду вражеского государства. Активисты вели себя мирно, шли на диалог и отстаивали свою позицию. Сторонники фестиваля, в свою очередь, настаивали на том, что их кино вне политики, говорили о «мышебратьях» и отрицали факт российской агрессии и войны в Украине в целом.
Так вот, 31 января организатор фестиваля объявил: для сохранения спокойствия в Днепре, мероприятие решили отменить. Напомним, подобный фестиваль уже не раз пытаются провести в нашем городе. Чтобы понять, почему люди вышли на пикет, просмотрите список наших земляков, вошедших в Небесную Сотню и Книгу Памяти погибших в АТО...
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Как написал выше товарищ, а на акциях против коррупции или хотя бы тарифов этих "активистов" не дождешься. Страна дураков.
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Реклама підорів процвітає. Росіянин варить пиво під маркою "Підор".
"Цей "Підор" теплий, - неси нового з холодильника". (с) )))
Невідомі зірвали у Вінниці тренінг для журналістів із толерантного висвітлення ЛГБТ-тематики - Цензор.НЕТ 8881
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тут есть программисты? Кто может сделать он-лайн счётчик убывания населения Украины?
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Поддерживаю гомосексуалистов. Но только морально ))
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