EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  814  14
Материалы по теме:
Все про:медицина (1927) смерть (6396) Донбасс (20582) потери (1776) Объединенные силы (438)

 Боевой медик получила смертельные ранения, попав под вражеский обстрел во время доставки медикаментов на позицию ОС, - пресс-центр

В результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций украинских защитников вблизи Новотошковское погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 1 февраля, в результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций украинских защитников вблизи Новотошковское, погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты за сутки 8 раз нарушил перемирие на Донбассе: потерь нет

Во время доставки медикаментов на позицию, женщина попала под вражеский обстрел и получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким павшей украинского защитницы. Вечная память Герою", - говорится в сообщении.

Боевой медик получила смертельные ранения, попав под вражеский обстрел во время доставки медикаментов на позицию ОС, - пресс-центр 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воин 28-й ОМБр Евгений Щуренко погиб 26 января на Донбассе. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3173221
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вечная и светлая память.......Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.
 показать весь комментарий
 
 
Скорбно это всё и прискорбно...

Неба Царского Коллеге.
 показать весь комментарий
 
 
Наші військові деморалізовані та беззахисні ... з таким головнокомандувачем.
 показать весь комментарий
 
 
Царство небесне, вічна пам'ять, нестерпний біль від втрат на фронті...
 показать весь комментарий
 
Вижу, что нынешняя власть будет настойчиво вести борьбу за мир на Донбассе до последнего воина ВСУ!
 показать весь комментарий
 
 
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
 показать весь комментарий
 
Поддерживаю предложение убрать батальон "Азов" с передовой и уволить Марусю Зверобой и Настю Конфедерат из рядов ВСУ.

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2328790973887789
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх