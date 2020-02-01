 Я недавно в политике, не научился отвечать на чувствительные вопросы, - Брагар извинился за совет продать собаку, чтобы оплатить коммуналку

Об этом депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Мне очень жаль, что мои высказывания на "112 канале" по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я - новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии", - написал нардеп.
Он подчеркнул, что не ставил себе целью кого-то обидеть, "только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни".
"Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова. Начисление субсидий - очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан. Призываю всех действовать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться только тем, кто реально нуждается", - заявил Брагар.
Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы. Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца.
Что написал: - Я новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы.
Что думал - Вы меня случайно выбрали, а я еще не научился врать и сказал то, что думаю. Но я исправлюсь. И буду врать, как лидер моей фракции Арахамия.
Оно так и не поняло, что не из-за субсидий на него взъелись, а из-за его безразличия к проблеме пенсионера и его цинизма. В общем этот тоже сломался. Несите следующего. Но кажется, там почти вся партия испорчена.
Остановитесь!
одни покупают недвигу за 200000000$
а другим поясняют, что субсидия это трепетное , °°°°ъ, дело
с какого это перепуга нужна субсидия для оплаты
минимального жилья ?
может недоделанный депутат пояснит,
на кой хрен трепетно относиться к субсидиям,
если он, депутат, нажирается с этой схемы,
субсидия , чем судья лучше этой колхозницы ?
за кой им дикие пенсии ? они что, пользу принесли ?