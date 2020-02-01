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 Политика Украины
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 После Brexit Великобритания сможет быть более гибкой в вопросах поддержки Украины, - Кулеба

Brexit, в конечном итоге, пойдет на пользу и Великобритании, и ЕС, и отношениям Украины с Соединенным Королевством.

Такое мнение в Twitter выразил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что Brexit, в конечном итоге, пойдет на пользу и Великобритании, и ЕС, и нашим отношениям с Британией. У нас будет нормальное торговое соглашение, а они будут иметь больше гибкости в вопросах поддержки Украины. Британия, даже вне ЕС, останется нашим большим другом и партнером!", - отметил Кулеба.

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Он также добавил: "в Британии все говорили: не выйдете. Нам все говорят: не войдете. Но им удалось. Нам тоже удастся".

После Brexit Великобритания сможет быть более гибкой в вопросах поддержки Украины, - Кулеба 01

Напомним, в полночь по центральноевропейскому времени (в 1:00 по киевскому времени) вступило в силу Соглашение между Великобританией и Европейским союзом по Brexit.

Источник: https://censor.net.ua/n3173219
 
 
 Топ комментарии
 
Кулеба генератор случайных фраз
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Британия всегда была жадной.Нам останется только нюхать упаковки от их фунтов.
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Ты помимо соевых методичек, ещё попробуй ознакомиться с мнением профессиональных политологов
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ознакомся с мнением троха прозревших зебилов После Brexit Великобритания сможет быть более гибкой в вопросах поддержки Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8969

После Brexit Великобритания сможет быть более гибкой в вопросах поддержки Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6988
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Зачем мне срач каких-то чувырл?
И Цыбулько то же чувырло, если что...
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Просто пример.
Люди с зачатками совести, осознают ошибки и пытаются исправить.
Те кто потупее продолжают топить за зеленского. Ты из каких?
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НЕТ ! Он немного НЕ прав . Потому что ПОРАЖЕНИЕ! GB в Brexit нельзя обернуть на пользу нашей стране. И от него в конечном счёте проиграют все . И ЕС , и Украина и в последствии сама GB
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простой тест на Украинца
1Армия,мова,вира..?
2. на колени,эбонитовые палочки,продажная женщина..
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1 или 2 ???
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Британия всегда была жадной.Нам останется только нюхать упаковки от их фунтов.
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Британія жадібна? Ну, ну.
«1 февраля 2020. В России отреагировали на идею продажи украинской воды в Крым.
Возобновление Киевом подачи воды из Днепра на крымский полуостров стало бы тестом на политическую зрелость для украинской власти. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в ответ на идею украинского парламентария Юрия Аристова продавать воду республике, сообщает РИА Новости. »
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Немцы и Французы уже легли под путю, и с прогнозами про британцев надо быть осторожнее.
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Британия будет поддерживать Украину, а не капитулянта Зелю. Это две большие разницы. После Brexit Великобритания сможет быть более гибкой в вопросах поддержки Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2256
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Нормальные страны, поддерживают Государственные Программы! -- а не лидеров, пидеров и лузеров.
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Вот когда в Украине будет нормальная государственная программа, а не зебильное блеяние, Британия её и поддержит.
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...ну да... -- когда с одной горы немцы свиснут, а с другой китайцы...
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-- а если Украина вступит туда же -- как клянчит у ЕС Великий Зеля?
...гибче, чем с Бундесом и парашей, она точно не будет... -- эта самая Великая Британия...
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https://www.youtube.com/watch?v=_yop-G_0Tbg
Андріій Піонтковський про переломний момент в політиці України на сьогодні.
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А Британия поддерживала Украину больше чем Франция и Германия
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Бриты теперь будут проводить свою внешнюю политику, нам от этого только польза.
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да на .ую англосаксы вертели украину и иже с ними
им только ресурсы и землю давай
и чтобы гавкали на срусских когда нужно
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Британия только может предложить своё место в ЕС,ведь Украина находиться в центре Европы. Після Brexit Велика Британія зможе бути гнучкішою в питаннях підтримки України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3878
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