 После Brexit Великобритания сможет быть более гибкой в вопросах поддержки Украины, - Кулеба

Такое мнение в Twitter выразил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что Brexit, в конечном итоге, пойдет на пользу и Великобритании, и ЕС, и нашим отношениям с Британией. У нас будет нормальное торговое соглашение, а они будут иметь больше гибкости в вопросах поддержки Украины. Британия, даже вне ЕС, останется нашим большим другом и партнером!", - отметил Кулеба.
Он также добавил: "в Британии все говорили: не выйдете. Нам все говорят: не войдете. Но им удалось. Нам тоже удастся".
Напомним, в полночь по центральноевропейскому времени (в 1:00 по киевскому времени) вступило в силу Соглашение между Великобританией и Европейским союзом по Brexit.
И Цыбулько то же чувырло, если что...
Люди с зачатками совести, осознают ошибки и пытаются исправить.
Те кто потупее продолжают топить за зеленского. Ты из каких?
1Армия,мова,вира..?
2. на колени,эбонитовые палочки,продажная женщина..
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1 или 2 ???
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...гибче, чем с Бундесом и парашей, она точно не будет... -- эта самая Великая Британия...
Андріій Піонтковський про переломний момент в політиці України на сьогодні.
им только ресурсы и землю давай
и чтобы гавкали на срусских когда нужно