 "Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Евгений Брагар, ты долбо#б", - коротко прокомментировал Лерос высказывание своего коллеги.
Напомним, ранее депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.
Все шо надо згнать про "слуг"
даже по фото видно
Ты долбо..б, среди слуг обычное обращение, т.к. там все такие.
Оно правда, конечно же, но так самокритично.)))
За качество шаурмы не ручаюсь.
пам'ятай, ти сам ЦЕ обрав
завдяки вам обом.
Доживемся до уровня расиянской глубинки, без света, яма в говном в земле, чуть прикрытая досками...
Зато пенсионерка будет после каждой "прогулки" (на самом деле загаживания земли) мыть теплой водой лапы своей собачке, за счет тех самых идиотов...
Пусть не платит...
Незабвенный Остап Ибрагимович точно знал, что с такими в детстве делать!
Бедный Зеленский - таким долбодятлам нельзя даже назначить старшим по светофору, шоб он бабушек на нем переводил через дорогу...
Отэто у человека здоровья!
И так - по всей стране.
...
73% - здобули, щоб вам повилазило?!
Может быть не все ещё потеряно .