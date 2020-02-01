 "Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Евгений Брагар, ты долбо#б", - коротко прокомментировал Лерос высказывание своего коллеги.

Напомним, ранее депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.

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