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Все про:коммунальные услуги (283) Лерос Гео (15) Евгений Брагар (1)

 "Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца Евгения Брагара пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Евгений Брагар, ты долбо#б", - коротко прокомментировал Лерос высказывание своего коллеги.

Напомним, ранее депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.

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Долбо#б: слуга народа Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173214
 
 
 Топ комментарии
 
Слуги народа перед выборами обещали пенсионерам достойную пенсию, теперь они советуют пенсионерам продать собаку, чтобы выжить.
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Групове фото зе-монобільшості у ВР... "Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку - Цензор.НЕТ 5859
"Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку - Цензор.НЕТ 3794
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а подать заявление на волонтера и госпитальера не долбо.б?
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Слуги народа перед выборами обещали пенсионерам достойную пенсию, теперь они советуют пенсионерам продать собаку, чтобы выжить.
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В семье не без урода!
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то он хотел сказать, по Фрейду, что в балагане "слуг урода" априори нет нормальных))
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Не удивил ))) Там, в слугах, куда ни плюнь одни дол…бы.
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а подать заявление на волонтера и госпитальера не долбо.б?
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ага, - когда на волонтеров наезжал то Долбо#бом не был. Теперь вдруг стал.
Все шо надо згнать про "слуг"
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истинно русский человек, не только по убеждениям и по заявлениям, но теперь



даже по фото видно "Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку - Цензор.НЕТ 5230
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Почему "воспринял критически"?
Ты долбо..б, среди слуг обычное обращение, т.к. там все такие.

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"Я мілава узнаю па паходке, любімава узнаю Па ліцу!" 😁
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Рекомендую переименовать в "Парию Долбо*бов"...
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У депутатов долбо.бов и избиратели такие же
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Твоих слуг, что ли?
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Есть такие близнецы, называются правда ПЕС и ОПЗЖ
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..а вы ..зелёные вообще вне конкуренции!!! Признанные лидеры!!!
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И рекламный ход. Портрет Зибила во весь рост и дущераздирающее откровение "Я не лох...", а дальше по вашему тексту ))
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так можно и в Партию 73 процентов долбо*бов! И клеймо на лоб каждому!
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Слишком уж распиарили этого молодого олигофрена.. Еще президентом станет
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Вряд-ли,он скучный.73% быстрее Верку Сердючку или Диму Коляденко по приколу выберут.
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Скоро там в партии и педофилов найдут )))
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Це визначення стосується чи не кожного члена фракції СН.
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И КАЖДОГО члена ПЕСа и их избирателей
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Зачем ты себя "нихто" назвала?
Оно правда, конечно же, но так самокритично.)))
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..да лидеры Вы ..зелёные..лидеры во всём!! От долбо*зма до идиотизма и от дурости до дикости..вам равных нет.
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Лео практично один адекватний з шайки зелебобиків.
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Він не Лео, а Гео. Хоча, яка різниця...
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Еще можно продать собаку элитной породы по кличке Брагар.
За качество шаурмы не ручаюсь.
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смотри урод как бы тебе почки не пришлось продавать что бы заплатить за коммуналку когда тебя со слуг напрут , и единое место куда тебя примут будет с оплатой по минималке..
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ха,ха,ха...
пам'ятай, ти сам ЦЕ обрав "Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку - Цензор.НЕТ 4709
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Не, всего 25 и их друзья с опзж
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ніт, їх більшість
завдяки вам обом. "Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку - Цензор.НЕТ 3874
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пёс и опзж не большинство. Это для справки
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Пусть не платит... Вообще, давайте все не платить коммуналку. Ее же платят только идиоты.
Доживемся до уровня расиянской глубинки, без света, яма в говном в земле, чуть прикрытая досками...
Зато пенсионерка будет после каждой "прогулки" (на самом деле загаживания земли) мыть теплой водой лапы своей собачке, за счет тех самых идиотов...
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И не просто, а сказочный!
Незабвенный Остап Ибрагимович точно знал, что с такими в детстве делать!
Бедный Зеленский - таким долбодятлам нельзя даже назначить старшим по светофору, шоб он бабушек на нем переводил через дорогу...
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А шо, ПОП помимо пьянки ещё и наркоманит?
Отэто у человека здоровья!
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Групове фото зе-монобільшості у ВР... "Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку - Цензор.НЕТ 5859
"Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку - Цензор.НЕТ 3794
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Новость дня. Сейчас пойдут новости от 300 депутатов, что они думают про это.
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Продай собаку оплати воду, продай родственников оплати электроэнергию! девиз слуг коломойского
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Пусть гонят исключат его из партии и выгонят вообще из Рады!
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Надо быть полным кретином, чтоб сказать как брагар. Пусть пройдет медицинское освидетельствование и с вещами - на выход из рады
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гнать надо всю говнопартию слуг во главе со скоморохом.
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Ось в кого точно на комуналку вистачає!

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А разве в ОПГ "слуга народа" есть другие? Впрочем я не справедлив к ним. Конечно есть и другие. Насильники, рэкетиры, воришки по мелкому и ворьё по крупному. Ну и д...бы конечно там имеют огромный процент. "Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку - Цензор.НЕТ 2777
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продать собаку/толи ещё будет. Через годик-другой посоветует съесть собаку.
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Чтобы продать собаку, нужно сначала купить собаку, а у бабушки денег нет.
И так - по всей стране.
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ДА, истинный представитель ЗЁ партии. Без страха и упрека.
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А хто знал этого Геруса или Лероса? Откуда они взялись? Хто за них голосовал? Они, зетипиллы, наверное, знали шо они не толпоепы? Или наоборот, специально голосовали за *********? Или зетипиллы - сплошь толпоепы? так не верится - 34% в Украине - толпоепы?
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Такое впечатление, шо половину этого кодла собирали по пивбарам для временно безработных мнящих себя гениями...
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Это все друзья и родственники "Квартала 95".
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нет денег на комуналку, дай брагару в #бало.
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Я как конченный и закоренелый доктор-психиатр подтверждаю - *******, а сие не лечится.
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Не. Я таки не соглашусь с этим Леросом. Та гнида озвучивала мерзость абсолютно сознательно и целенаправленно. Если Лерос этого не понял, то он- как раз и есть "Долбо#б"(с). Хотя, мне слабо верится, что он не понял. Это- органичное продолжение мерзости.
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А кто-то думает что ПЕСы ОПЗЖи Батьки Голоса и тп лучше?
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Такого уровня идиотизма я вообще никогда ни от одного депутата не слышал. Это достойно Гиннеса. "Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку - Цензор.НЕТ 7212
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Я просто не могу себе представить уровень IQ этого дегенерата!
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Вообще пенсионеры охренели вкрай, если разобраться - в селах у каждого второго есть собака, у многих при этом и коты есть, а они все ноют. Пенсия маленькая, коммуналку платить не за что. Давно уже пора было вводить налог на роскошь на всех этих собак
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а если еще и мышей посчитать, то ваще олигархи.
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Я знаю таких у которых по две собаки и три кота. Вааще зажрались. Это и собак кормить надо и котов и самим есть!
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Скоро від "слуг урода" почуємо - "нет денег? ешьте валежник!"
...
73% - здобули, щоб вам повилазило?!
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👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Может быть не все ещё потеряно .
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