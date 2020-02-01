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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Беларусь (2951) Лукашенко (1764) Донбасс (20582) Помпео (235)

 Россия и Украина в конечном итоге должны сами решить конфликт на Донбассе, - Помпео в Минске

Государственный секретарь США Майк Помпео в субботу в Минске обсудил с президентом страны Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем урегулирование ситуации на востоке Украины.

Об этом Помпео заявил на совместном брифинге с Макеем после встречи у Лукашенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Помпео рассказал, что ситуация в Украине обсуждалась во время его встреч и с Макеем, и с Лукашенко", - говорится в сообщении.

Как отмечается, белорусская сторона рассчитывает, что США сыграют свою роль в урегулировании этого кризиса. Госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей разрешения конфликта.

"Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем", - подчеркнул Помпео.

Читайте также: Санкции против РФ продлятся до прекращения агрессии в Украине, - госсекретарь США Помпео

Со своей стороны, глава МИД Беларуси отметил, что его страна будет "делать все, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины".

"Мы готовы предоставить Беларусь как площадку для любых встреч и переговоров", - сказал Макей.

Он подчеркнул, что белорусская сторона поддерживает любые форматы, в том числе с участием США, если они только помогут разрешению кризиса. "Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон", - считает глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео побывал с визитом в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3173212
 
 
 Топ комментарии
 
Вся Европа и весь мир, посмотрели, как участник украинской делегации ПАСЕ Левочкина, голосовала за возвращение россии и подумали: если Украине это пофигу, то какой резон нам напрягаться?
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Именно так."Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его...подчеркнул Помпео."
============================
И это он сказал после вчерашний встречи с Зелей.
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Начиная с 1900 года и поседня,россиянцев погибло 126 млн.377 000.Хорошая статистика
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Вся Европа и весь мир, посмотрели, как участник украинской делегации ПАСЕ Левочкина, голосовала за возвращение россии и подумали: если Украине это пофигу, то какой резон нам напрягаться?
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Именно так."Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его...подчеркнул Помпео."
============================
И это он сказал после вчерашний встречи с Зелей.
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Позицию США и Европы понять легко.
Достаточно поставить себя на их место и смотреть на Украину со стороны.
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Как белый день,им бабло терять,а Зеля будет в дёсна с куйло. Зебилам казалочь,что Украина для всех пуп земли и все должны.Так с самого начала Украина могла надеяться, среди жирных еврокотов ,только на Польшу и страны Балтии(историч. натерпелись от лаптей.) .И США,Канада,Бриты...Всё.Остальным Порох уговорами.хитростью и своей дипломатией доказывал необходимость санкций.Иди деньгами откупались в виде финансовой помощи.А кто этого мальчика ссыкливого слушать будет.Монпансье в карман насыпят,по плечу похлопают,по головке погладят.....и иди домой к маме.
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Ну и примитивное же у вас мышление - выдернули одно предложение из трех что бы насосать зраду.
А что Помпео должен был обсуждать с Лукашенко для вашего удовлетворения - ядерный удар по Москве?!
Цель визита в Минск - прощупать, как далеко может зайти Лукашенко в сопротивлении кремлю.
А что касается Украины и Зеленского в частности - все мировое сообщество старается локализовать конфликт, не допустить эскалации, большой войны с жертвами и беженцами. Выбрана политика санкций, при которой в РФ и странах с вассальными авторитарными режимами неизбежно будут цветные революции.
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Капітулювати для Зєлі не проблема. Проблема, що більшість українців цього не бажають. І можуть надати ЗЄйлу прискорення в напрямку Ростова. А іншого шляху до миру без зникнення Мокшандії просто не існує.
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К сожалению, у нас в стране, кроме украинцев, проживает огромное количество хохлов, бандитов и просто неадекватных людей, там, где сейчас рускимир, их концентрация была выше норм ПДК, результат налицо...
За другие регионы я тоже не уверен.
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Самое интересное,что эти прокацапы не понимают(наши в том числе) ,что куйло не дед Мороз.И они ему нужны только как человеческий ресурс для фарша на войне.У него от 4 повесток не сбегут точно.
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Так чего же ты Довгло не идешь мокшандию взрывать, ждешь пока за тебя другие это сделают?
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ООН з 2014 року лише стурбованість та занепокоєння виказує... Всей Европе, всему миру необходимо участвовать в разрешении конфликта на Донбассе, - Помпео в Минске - Цензор.НЕТ 8724
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Начиная с 1900 года и поседня,россиянцев погибло 126 млн.377 000.Хорошая статистика
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Инсинуации,манипуляции общественным мнением ,навязывание клеветнических измышлений против Президента -излюбленная тактика Плешфюрера и его клевретов в Украине.Особенно ,в большинстве СМИ.Политические папарацци,жёлтая политическая пресса ядовитой слюной от плешфюрера исходят в попытках очернить власть молодых.Эффект обратный.
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шо такой кацапня?тебя прислали полизать зелебеню? Усій Європі, всьому світу необхідно брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі, - Помпео в Мінську - Цензор.НЕТ 8736
там уже ваш курящий конь поработал,после него бесполезно
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Тётя Роза



- Изя, интересно - зачем Помпео приехал в Беларусь?
- США хотят, наверное, союзное государство замутить.
Чтобы Трамп мог потом на третий срок пойти.
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Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его(войну).,,, "зе " дал понять американцу, при встрече с Помпео-"некуй Вам влазить в прекращение войны , мы с рашистом совместно Украину уговорим"
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Гнида Зеленая ему не напомнила про Будапешский меморандум? Ляси тряси обсуждали дела Трампа?
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Мировое сообщество должно уяснить одно , максимально укрепляйте обороноспособность ваших стран !!! Только тотальная милитаризация может удержать ваши страны в мирном существовании . Все рассуждения о цивилизованности современности , и прошедших захватнических пещерных временах , это розовые сказки инфантильных мудаков способных только на обеспокоенность , или озабоченность разных степеней !!!!!
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Все они типа не приделах это наш внутренний конфликт)
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