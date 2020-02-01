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 Подозреваемый по делу об убийстве Окуевой незаконно получил гражданство Украины, - Нацполиция

Мужчине, организовавшему преступную группу, которая совершила три убийства, инкриминируют еще одно уголовное преступление - подделку документов и незаконное получение гражданства Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины, в ходе расследования нескольких тяжких преступлений правоохранители установили, что уроженец Российской Федерации организовал преступную группу, которая совершила три заказные убийства. В частности - это убийство директора ДП "Капарол Украина", директора управления рекламы КП "Киевский метрополитен" и участницы войны на востоке Украины в составе батальона "Киев-2" Амины Окуевой.

У мужчины был паспорт гражданина Украины, а в дальнейшем он получил украинский загранпаспорт. Полицейские установили, что удостоверение личности фигурант получил на основании справки "о регистрации лица гражданином Украины", выданной в марте 2014 года УГМС Украины в Луганской области. Населенный пункт меньше чем через месяц был захвачен наемниками "ЛНР". "Указанная справка не соответствует нормам действующего законодательства и имеет признаки подделки. Поэтому следственным управлением полиции Киевщины начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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По ходатайству следователя Государственная миграционная служба Украины признала недействительными украинские паспорта задержанного.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Источник: https://censor.net.ua/n3173211
 
 
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В 14-му році Зе ВЖЕ був Президентом???? Подозреваемый по делу об убийстве Окуевой незаконно получил гражданство Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2131 Подозреваемый по делу об убийстве Окуевой незаконно получил гражданство Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4820
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А скільки такого лайна під липовими приводами отримало громадянство - Саакашвілі, Боровік, Катя Сєргацкая, оцей фрукт, серед анальних жон бєлєцького теж таких повно...
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А хто в нас видає укази про прийняти до громадянства України? Кого треба на нари? Подозреваемый по делу об убийстве Окуевой незаконно получил гражданство Украины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9052
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Нет, но он в 2015 году сыграл Голобородька. А это 100% доказательство вины!
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он убил Кеннеди, а это уже о чем то говорит. Дать гражданство в 14 году для него было плевое дело.
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Шлёма, ты удод- выданной в марте 2014 года УГМСИсточник: https://censor.net.ua/n3173211
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удостоверение личности фигурант получил в марте 2014 года.
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всё... теперь босая зелибоба будет януковоща считать своим личным врагом до конца жизни... хотя о чём это я? Как зелибоба может идти против своего кумира?
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незаконно получил гражданство Украины/ Это интересно.Владелец диплома университета Соломона: Украина (!) не выдаст Коломойского, - Рябошапка 30.10.19 При том что Коломойский гражданин Израиля.
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То що поліція пропонує? Депортацію - і все?
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А скільки такого лайна під липовими приводами отримало громадянство - Саакашвілі, Боровік, Катя Сєргацкая, оцей фрукт, серед анальних жон бєлєцького теж таких повно...
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Украинское гражданство довольно дешевое для нелегалов + ни одного чиновника за 30 лет не посадили за предоставление гражданства в незаконный способ. Это большая проблема, так как мразь-ворье со всей Грузии-Азербайджана-ближнего Востока-ИГИЛа едет сюда.
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Пля, об этом говорили не помню уже сколько лет назад...
Выдали в Одессе на основании этой "справки".
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А в чем проблема-то??? Теперь его можно судить, как гражданина Украины. А так решили департировать?
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получить гражданство нашей страны славянину очень трудно , кто сталкивался тот знает сколько нужно справок и как они достаются , без взятки практически не реально , будь ты хоть 20 раз местным
чуркам дают и оптом и в розницу ( за грошы )
татарве одно время давали без бабок , но там вписывалась диаспора , мол беженцы и прочие
на цензоре был пост об новом руководителе данной службы , ниче не изменилось , ты платишь - тебя же и посылают ,Ай-Ди получить целая проблема , думал хоп и поменяют , а хер там , и плати , и бегай
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