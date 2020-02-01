 Насадил на вилы и бросил в костер: полицейского будут судить за жестокое обращение с собакой

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Досудебное расследование в уголовном производстве завершили следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве.

Следствием установлено, что 2 марта 2019 года к полицейскому и его малолетнему сыну на расстояние около 2 метров подошел бездомный пес и начал лаять. Полицейский, который в это время убирал территорию возле своего дома, ударил животное вилами. После этого отвел сына в дом, а сам вернулся на улицу. Догнал пса и воткнул вилы в его тело, поднял и швырнул в костер, который развел незадолго до инцидента. От гибели животного спасли очевидцы происшествия.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Читайте также: Два мешка с телами убитых собак нашли на Сумщине, полиция начала уголовное производство