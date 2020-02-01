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Все про:Нацполиция (10835) собаки (142) ГБР (910)

 Насадил на вилы и бросил в костер: полицейского будут судить за жестокое обращение с собакой

В суд направлено обвинительное заключение в отношении сотрудника Криворожского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, который обвиняется в жестоком обращении с животным (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).

 Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Досудебное расследование в уголовном производстве завершили следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве.

Следствием установлено, что 2 марта 2019 года к полицейскому и его малолетнему сыну на расстояние около 2 метров подошел бездомный пес и начал лаять. Полицейский, который в это время убирал территорию возле своего дома, ударил животное вилами. После этого отвел сына в дом, а сам вернулся на улицу. Догнал пса и воткнул вилы в его тело, поднял и швырнул в костер, который развел незадолго до инцидента. От гибели животного спасли очевидцы происшествия.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173210
 
   
 Топ комментарии
 
дайте йому реальний строк, щоб там його насадили, якщо він так любить це діло
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Насадил на вилы и бросил в костер полицейского.Может так нужно.
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Так я не понял новые отрехформированные менты в своих протоколах чётко дадут определение:
Кто есть мусор , кто -животное, а кто есть жертва и потерпевший ?
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здесь я не согласен, собака атаковала ребёнка ради забавы и у человека
есть право убить её, к сожалению вилы это не лучший метод,
но пристрелить её то проблема,
короче хорошего мало, но так многие бы поступили,
не только полицейские,
а посадить человека за то, что расплодили диких животных это
не лучшее решение
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сеня,если я буду убивать каждого придурка который гавкает на меня с двух метров то в городе населения половина только останется.Собака гавкал с двух метров! Он не кинулся ни кого не укусил. А мусор со злым умыслом вернулся ,догнал пса и проткнул вилами.Это даже не самооборона! Жаль что быдломусору условку дадут... Насадил на вилы и бросил в костер: полицейского будут судить за жестокое обращение с собакой - Цензор.НЕТ 3953
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А ведь оно голосовало за зебобика, оно из 73% халявщиков.
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дайте йому реальний строк, щоб там його насадили, якщо він так любить це діло
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Чтоб ты горел в аду, мурло недобитое.
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Так это Кривой Рог... Сейчас столица, откуда вышли светочи политики в составе 95 квартала. Лучше бы он Юзика на вилы насадил..или кого либо с дурноватой команды Зе!!! Точно бы народ героем признал, да и не жалко было бы абсолютно!!!
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Я розумію про що ви але в цьому випадку регіон немає значення. Пам'ятаю роки з два тому мерзоти з карпатського регіону, лісничі!!!! Вбили рись і виставили фотки в сітці!!!! Також државні службовці!
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Бачу Ваше ставлення до гуцулів!! Вони у Вас рагулі?! Як Ви поставитесь на те, що Ви дурновата людина під американським прапором?
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А хто вони ,як не рагулі коли вирубають ліси навколо себе? Розумні патріоти!? Замість того, щоб вчитись і слухати українців які за десятки років життя на заході навчились не красти, поважати закони і природу ви наголошуєте на «прапорець під яким я пощу»? У наш час!?))) можливо , ви дійсно ще залишаєтесь дикунами і останні вибори цьому доказ. Всього вам найкращого.
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Коли навчитеся відрізняти рагулів від національностей.... приходьте. Як бі Ви написали що в Карпатах ліси і на Житомирщині бурштин винищують РАГУЛІ... без національного направлення, то Вас би зрозуміли. Всі знають, що рагулів масса і в Україні і по всьом у світі. І тільки не обособлюйте своє Я... в питанні дикунства інших. Перш ніж написати... думайте! Тоді і не потрібно буде і прапорець світити. Та й заслужені відповіді читати. Чи Ви не заслужили це своїм ** рагулі-гуцули**?
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Дорогий друже...має значення і дуже велике!!! Є разові випадки, а є суцільне помутніння!! Донбас Вам у приклад! Кривий Ріг більш ніж на 50 відсотків сепарське місто. Цьому масса свідоцтв. Вибирають сепарів мерами, вибирають зелену гидоту, тому що вона криворізька та й сам настрій міста не проукраїнський. Ваим треба було б там зараз побувати і Ваш настрій зміниться на 100 відсотків. Там **НАСЕЛЕНИЕ**!!!
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Я погоджуюсь з вами. Я навіть особисто схиляюсь до думки, що незрозуміла любов до «рускага міра»-це соціальна патологія. Як можна вподобати те, що приносило і продовжує нести виключно негатив. Але факти нищення власного середовища очевидні по всій Україні! Чому такі патріотичні гуцули дозволяють дико вирубувати властні ліси!? Самі полюють на диких тварин!? Чому люди на Поліссі із дикістю ідіотів винищують ліси добуваючи бурштин!? Це ж не тільки «рускій мір» винуватий?
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Його самого треба на вила і в вогонь. Знущатись над тваоинами -це психічна патологія.
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Цю патологію йому в школі міліції розвинули.А вона у нього булк з дитинства їнакше б не пішов в мусарню працювати. Насадил на вилы и бросил в костер: полицейского будут судить за жестокое обращение с собакой - Цензор.НЕТ 5087
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Какой начальник,такие и подчиненные. Это авакав их этому учит.
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ага, по рпінципу: плахой і хароший
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а ви помітили, що наші новини стали - суцільний пздц?
навіть у найнапруженіші дні на фронті були й добрі новини
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Перед Майданом тоже нагнетали, но там вещи похлеще собаки происходили.
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Паприколу решил собачий Аушвиц забацать..впрочем так же как и галочки ставил в бюлетене
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сколько таких садистов работает в полиции? их вообще проверяют на психическую вменяемость?
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Я не оправдываю мусора, но кто будет отвечать и получать сроки за убийства диких кабанов?
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При убийстве диких кабанов есть хоть какая-то мотивация. Охота, мясо... А тут, в случае с этой собакой, чистейший садизм.
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собака хотела загрызть ребёнка, как надо реагировать ?
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Не надо выдумывать. Вы еще напишите, что она загрызла ребенка и распяла его в трусиках на заборе.
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краще б вона тебе загризла,сєня.менше на одного флудера було б на форумі Насадил на вилы и бросил в костер: полицейского будут судить за жестокое обращение с собакой - Цензор.НЕТ 4684
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А где там написано, что собака хотела загрызть ребенка ?
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Не от 5 до 8 лет, а 8 лет зато, что он сотрудник правоохранительных!органов.
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этот садист так и с задержанными в участке обращается - нахрен гнать с полиции таких сразу. Падаль, наверное, и при ребенке такое сделал.
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А как там выродок с хмельницкого архива?
Байдич Володимир Григорович

Уверен стараго пердуна даже не уволили. Слег на больничный боров сразу. Жаль у нас не США. Там бы этот скот оплатил ВСЕ, а после пинком в тостую срачищу был бы уволен. Ублюдок старый
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Воткнуть в подонка вилы и в костер ! А как по другому ?
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Прочитал комменты, похоже, мы все умрем от бешенства.
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Всплеск негодования, и желание испытать садисту его метод в отношении его самого , это понятно . Это говорит о осуждении , и категорическом непринятие обществом подобного . А вот ваше восприятие , осуждения негодующих в отношении садиста , говорит о вашем скрытом , нестабильном психическом расстройстве . Обследуйтесь , может ещё удастся остановить процесс
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На вас когда-нибудь нападала свора "бездомных" собак? Вы были с ребенком?
Хотя о чем это я, псари неизлечимы.
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Стандартная попытка психически ненормального человека оправдать садизм , это попытка поставить разные ситуации в один ряд .
Вы знаете , что люди убивают людей ? Предлагаете убить всех людей , или только вооруженных ? Многие дети, мамы тонут в речках , в морях . Давайте высушим водоемы ?
Нужно понять , что вы не одни на этой планете ! Научитесь жить в окружении других видов .
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Якщо там була загроза життю дитини, то правильно зробив. Зазвичай собака розуміє, що чоловік з вілами це небезпечна істота і не наривається, особливо поряд з дитиною. Навіть в тваринному світі всі розуміють, що наїхати на медвежа в присутності мамки це смерть. Значить у собаки там реально були проблеми з головою, а від проблем до важкого каліцтва дитини 2-3 секунди. Не вагаючись зробив би те саме.
Насадил на вилы и бросил в костер: полицейского будут судить за жестокое обращение с собакой - Цензор.НЕТ 678
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абсолютно согласен, собака отлично знала, чего хотела
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Первое там не было угрозы ребёнку , об этом свидетельствуют очевидцы происшествия . Пёс местный , и его там все знают. Второе можно допустить применение подручных средств для обороны , но желание сжечь живое существо , которое уже не представляло угрозы , это садизм , а садизм это ненормальность для социума , впрочем как и ненормальность тех кто пробует садизм оправдать .
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З нюансами справи не знайомий, то вже нехай слідство спілкується зі свідками і з'ясовує що до чого. Так, палити живцем це садизм, але він палив труп після вил, це нормально, може вона взагалі була хвора на сказ. Диявол ховається в деталях. Зоозахисники готові шельмувати людину навіть не спробувавши подивитись під іншим кутом.
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Сегодня кормил собак..Подумал, приедет ли время, когда придется есть их самих...А после соседи сожрут и самого...Пищевая цепочка, однако..
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Обратитесь к психиатру , пока не поздно .
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Собака на хорошего человека никогда лаять не будет.
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Помню как то шел с беременной женой и ребенком 2года с Черниговской в сторону Лесной,и там на газончике стая поднялась.Отбились как то,но очень хреново что у меня вил не было.
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