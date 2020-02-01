 Насадил на вилы и бросил в костер: полицейского будут судить за жестокое обращение с собакой

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Досудебное расследование в уголовном производстве завершили следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве.
Следствием установлено, что 2 марта 2019 года к полицейскому и его малолетнему сыну на расстояние около 2 метров подошел бездомный пес и начал лаять. Полицейский, который в это время убирал территорию возле своего дома, ударил животное вилами. После этого отвел сына в дом, а сам вернулся на улицу. Догнал пса и воткнул вилы в его тело, поднял и швырнул в костер, который развел незадолго до инцидента. От гибели животного спасли очевидцы происшествия.
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Кто есть мусор , кто -животное, а кто есть жертва и потерпевший ?
есть право убить её, к сожалению вилы это не лучший метод,
но пристрелить её то проблема,
короче хорошего мало, но так многие бы поступили,
не только полицейские,
а посадить человека за то, что расплодили диких животных это
не лучшее решение
навіть у найнапруженіші дні на фронті були й добрі новини
Байдич Володимир Григорович
Уверен стараго пердуна даже не уволили. Слег на больничный боров сразу. Жаль у нас не США. Там бы этот скот оплатил ВСЕ, а после пинком в тостую срачищу был бы уволен. Ублюдок старый
Хотя о чем это я, псари неизлечимы.
Вы знаете , что люди убивают людей ? Предлагаете убить всех людей , или только вооруженных ? Многие дети, мамы тонут в речках , в морях . Давайте высушим водоемы ?
Нужно понять , что вы не одни на этой планете ! Научитесь жить в окружении других видов .