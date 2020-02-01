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 Политика Украины
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Все про:пенсия (1878) Министерство социальной политики (686)

 В течение года максимальная пенсия вырастет до 17 690 грн, - Минсоцполитики. ИНФОГРАФИКА

В 2020 году максимальный размер пенсии повысится с 16 380 грн до 17 690 грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

По данным ведомства, с 1 января 2020 года максимальный размер пенсии составляет 16 380 грн, с 1 июля - вырастет до 17 120 грн, а с 1 декабря - до 17 690 грн.

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В течение года максимальная пенсия вырастет до 17 690 грн, - Минсоцполитики 01
В течение года максимальная пенсия вырастет до 17 690 грн, - Минсоцполитики 02

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Напомним, по данным Минсоцполитики, 70% пенсионеров в Украине получают пенсию меньше 3 тыс. грн, это меньше фактического прожиточного минимума. Средний размер пенсий за год вырос на 16,5% и по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3083 гривны.

Источник: https://censor.net.ua/n3173208
 
 
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Это вы судьям покажите, пусть посмеются.
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Яка радісна новина! У нас 90 відсотків пенсів о римують максимал ну пенсію! Нє ?
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и потянет за собой "среднюю". соответственно вырастет благосостояние народа )
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А можна узнати хто ці, щасливі пенсіонери?
Поздоровити.
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Вы лучше минималку на 1310 грн подымите как максималку
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