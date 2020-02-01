 В течение года максимальная пенсия вырастет до 17 690 грн, - Минсоцполитики. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

По данным ведомства, с 1 января 2020 года максимальный размер пенсии составляет 16 380 грн, с 1 июля - вырастет до 17 120 грн, а с 1 декабря - до 17 690 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсии в Украине получает 27% населения, официально работают - 25%, - Минсоцполитики





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Напомним, по данным Минсоцполитики, 70% пенсионеров в Украине получают пенсию меньше 3 тыс. грн, это меньше фактического прожиточного минимума. Средний размер пенсий за год вырос на 16,5% и по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3083 гривны.