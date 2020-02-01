 Эрдоган посетит Украину 3 февраля, - ОП

"В рамках визита состоится встреча глав государств в формате с глазу на глаз, а также восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана", - цитирует Цензор.НЕТ официальное ынтернет-представительство главы Украинского государства.

Отмечается, что во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия.

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По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Главы государств также примут участие в работе Украинской-турецкого бизнес-форума.