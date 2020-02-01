 Эрдоган посетит Украину 3 февраля, - ОП

"В рамках визита состоится встреча глав государств в формате с глазу на глаз, а также восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана", - цитирует Цензор.НЕТ официальное ынтернет-представительство главы Украинского государства.
Отмечается, что во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия.
По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.
Главы государств также примут участие в работе Украинской-турецкого бизнес-форума.
31 января, российский пропагандистский ресурс Russia Today сообщил
об убийстве в Москве подозреваемого и главного свидетеля
по делу MH17 Владимира Цемаха.В своем материале RT ссылался на переписку его
родственников, однако позже новость была удалена.
P.S. СМИ загадочно намекают на скорую отставку Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводится важнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. Может эта должность и такая громкая, но очень денежная и интимно приближенная к Зеленскому.
До второй мировой и украинцев было 80 млн, но кацапы уничтожали украинцев как могли .
И СЕЙЧАС ( эй долб@б Сивоха) в Крыму и лугандоне продолжается геноцид украинцев
У турков надо учиться беречь свою идентичность