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 Политика Украины
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Все про:визит (2358) Эрдоган (462) Офис Президента (236)

 Эрдоган посетит Украину 3 февраля, - ОП

В понедельник, 3 февраля, в Украину с рабочим визитом прибудет президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"В рамках визита состоится встреча глав государств в формате с глазу на глаз, а также восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана", - цитирует Цензор.НЕТ официальное ынтернет-представительство главы Украинского государства.

Отмечается, что во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия.

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По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Главы государств также примут участие в работе Украинской-турецкого бизнес-форума.

Источник: https://censor.net.ua/n3173207
 
   
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Продам пианино... не бито... не крашено... Зе не играл...

Эрдоган посетит Украину 3 февраля, - ОП - Цензор.НЕТ 7217
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Ердоган теж привезе йому підсрачника щоб не надумав давати воду на Крим.
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Ясно шо не грав. У нього піаніна з двома клавішами.
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Продам пианино... не бито... не крашено... Зе не играл...

Эрдоган посетит Украину 3 февраля, - ОП - Цензор.НЕТ 7217
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Ясно шо не грав. У нього піаніна з двома клавішами.
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Ердоган теж привезе йому підсрачника щоб не надумав давати воду на Крим.
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На кацапии говорят, что Цемах отправился в путинский рай, почему цензор молчит?
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Тут відразу казали що так і буде. Зайві свідки ***** не потрібні. Він відправляє туди єнералів, а дамбаську шелупєнь і подавно.
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В пятницу,
31 января, российский пропагандистский ресурс Russia Today сообщил
об убийстве в Москве подозреваемого и главного свидетеля
по делу MH17 Владимира Цемаха.В своем материале RT ссылался на переписку его
родственников, однако позже новость была удалена.
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....пряники от Пуйла привезет, халву-пахлаву...что ж взамен то потребует?)...интрига...
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Зеля, а ты себе никуда не хочешь засунуть свои дебильные цитаты?
Эрдоган посетит Украину 3 февраля, - ОП - Цензор.НЕТ 4007
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После визитов Эрдогана определённых стран начинают всплывать пикантные подробности разговоров тет-а-тет. Эрдоган посетит Украину 3 февраля, - ОП - Цензор.НЕТ 2719
Эрдоган посетит Украину 3 февраля, - ОП - Цензор.НЕТ 91
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Наверное хочет заняться строительством дорог у нас. шутка ли, аж 4000 км за год. И сумма на это колоссальная. Впрочем турок опоздал.
P.S. СМИ загадочно намекают на скорую отставку Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводится важнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. Может эта должность и такая громкая, но очень денежная и интимно приближенная к Зеленскому.
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Турков 80 млн
До второй мировой и украинцев было 80 млн, но кацапы уничтожали украинцев как могли .

И СЕЙЧАС ( эй долб@б Сивоха) в Крыму и лугандоне продолжается геноцид украинцев
У турков надо учиться беречь свою идентичность
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